Keeta無人機送外賣據報月底試行 朝11晚5科學園飛馬鞍山

香港大力發展低空經濟，有報道引消息指，率先試行的將是美團旗下外賣平台Keeta無人機送外賣服務。民航處最快4月底向Keeta批出許可，試行無人機送外賣，初步計劃於平日，即周一至五的早上11時至晚上5時，來往科學園至對岸的馬鞍山公園。
運輸及物流局局長陳美寶早前表示，未來半年會試行30多個無人機運送等項目，包括送外賣、文件及藥物等，範圍集中在科學園及數碼港；第二階段會擴大至園區周邊範圍，甚至可能試行載人。
來回共需10分鐘 周六日不測試
最新消息稱，政府最快4月底向Keeta批出許可，試行無人機送外賣，為期兩個月至6月結束。Keeta無人機初步計劃於平日，即周一至周五的早上11時至晚上5時，來往科學園至對岸的馬鞍山公園。由於周六日及公眾假期會有較多騎單車的人士及遊人經過科學園海濱，因而不會舉行測試。
每小時6班次機 下階段料飛越科學園多座大樓
據悉，無人機從科學園至馬鞍山公園需時約5分鐘，來回共需10分鐘，故每小時有6個班次。如試行順利，下階段將擴大無人機送外賣試行計劃，發展第二條航線，飛越科學園的多座大樓。
運輸及物流局：期望盡快在沙田區起飛
運輸及物流局表示，政府代表早前聯同沙田區議會，到科學園及馬鞍山海濱公園實地視察，了解沙田區議會對試點項目的關注。局方感謝沙田區議會對特區政府推動監管沙盒試點項目的支持，期望項目盡快在沙田區起飛。