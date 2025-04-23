Keeta無人機送外賣據報月底試行 朝11晚5科學園飛馬鞍山

香港大力發展低空經濟，有報道引消息指，率先試行的將是美團旗下外賣平台Keeta無人機送外賣服務。民航處最快4月底向Keeta批出許可，試行無人機送外賣，初步計劃於平日，即周一至五的早上11時至晚上5時，來往科學園至對岸的馬鞍山公園。

運輸及物流局局長陳美寶早前表示，未來半年會試行30多個無人機運送等項目，包括送外賣、文件及藥物等，範圍集中在科學園及數碼港；第二階段會擴大至園區周邊範圍，甚至可能試行載人。

來回共需10分鐘 周六日不測試

最新消息稱，政府最快4月底向Keeta批出許可，試行無人機送外賣，為期兩個月至6月結束。Keeta無人機初步計劃於平日，即周一至周五的早上11時至晚上5時，來往科學園至對岸的馬鞍山公園。由於周六日及公眾假期會有較多騎單車的人士及遊人經過科學園海濱，因而不會舉行測試。