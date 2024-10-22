MIRROR演唱會意外｜導演稱藝能工程指「吊天器材太重」 12塊LED屏幕減半

MIRROR演唱會屏幕墜下案件在區域法院續審，演唱會導演鄭宇軒出庭作供。他提到演唱會最初打算懸掛12塊 LED屏幕，因為MIRROR是12人組合，但製作團隊藝能工程認為「吊天器材」太重，最終改成6塊雙面屏幕，可以顯示12人的面孔。

3名被告分別是藝能工程有限公司項目經理吳凱瑩及林志華，以及廣域策劃有限公司的項目經理梁耀祖。3人被控一項串謀詐騙罪及交替控罪的欺詐罪，於前年5月19日至7月25日，串謀詐騙康文署經理，即在兩個負重表中虛報多項設備的重量，誘使康文署經理容許演唱會舉行。