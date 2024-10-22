MIRROR演唱會意外｜導演稱藝能工程指「吊天器材太重」 12塊LED屏幕減半

MIRROR演唱會屏幕墜下案件在區域法院續審，演唱會導演鄭宇軒出庭作供。他提到演唱會最初打算懸掛12塊 LED屏幕，因為MIRROR是12人組合，但製作團隊藝能工程認為「吊天器材」太重，最終改成6塊雙面屏幕，可以顯示12人的面孔。
3名被告分別是藝能工程有限公司項目經理吳凱瑩及林志華，以及廣域策劃有限公司的項目經理梁耀祖。3人被控一項串謀詐騙罪及交替控罪的欺詐罪，於前年5月19日至7月25日，串謀詐騙康文署經理，即在兩個負重表中虛報多項設備的重量，誘使康文署經理容許演唱會舉行。
吳凱瑩與林志華為藝能「對口人」
鄭宇軒解釋製作團隊向藝能提供設計，藝能回覆是否可行，吳凱瑩及林志華是藝能的「對口人」，雙方接觸較多，梁耀祖在會議上負責以電腦打開設計圖，商討設計可行性。
另一名證人、舞台設計師周淑貞亦有出庭，她在作供時同樣確認演唱會最初打算懸掛12塊LED屏幕，又說有印象在另一會議上，負責供應屏幕的公司即場提供屏幕連鐵框架重量，為大約500公斤。 周淑貞又指，被告吳凱瑩較常與製作團隊聯絡，是「溝通橋樑」；被告林志華較多技術上的意見，例如懸掛裝置會否太重；被告梁耀祖負責在會議上用電腦計算粗略的重量。
原文刊登於 香港電台