NFT「無聊猿」香港活動　多名參加者眼睛不適 主辦：料與場內UV-A紫外光燈有關 (更新)

主辦:料與場內UV-A紫外光燈有關

BAYC今日(9日)在社交平台X(前稱Twitter) 發表聲明,指是次調查與國際公關公司Jack Morton Worldwide合作進行,過程中審視了油漆和燈光等的庫存、材料及設備規格相關文件,亦與負責提供及建造活動設施的承包商進行溝通及實地測試檢查。

調查後確認,是次事件很可能與場內一角的UV-A紫外光燈有關,又指留意到部分參加者及公眾早前已提出相關討論,又重申出現徵狀的參加者可與他們聯繫,並鼓勵其盡快求醫,並向醫生說明是次調查所得結果。而聲明中未有提及會否向參加者作出賠償。

多名參加者眼睛不適疑受強光照射

BAYC11月3日至5日,於本港舉行一年一度「無聊猿盛會」(ApeFest),不過派對後,有多名參加者表示眼睛感到不適。其中知名加密貨幣分析師Adrian Zdunczyk在社交平台上表示,「I’ve almost lost sight this night. (我差點在昨晚失明)。」Adrian Zdunczyk其後亦貼出自己到診所求醫的照片,並表示經醫生診斷後,他雙眼患上「光害性角膜炎(雪盲症),即當眼睛過度暴露紫外線,結膜和角膜會出現急性發炎,可引致短暫性失明。Adrian Zdunczyk又指身邊有朋友召救護車到醫院治理。

亦有其他參加者在社交平台上表示,「Woke up at 3am with extreme pain and ended up in the ER. (凌晨3點醒床,感到極度疼痛,最後去了急症室)」、「Had so much pain and my whole skin is burned. Needed to go to the hospital. The doctor told me the uv of the lightning of the stage did it. (太痛苦了,我皮膚都被燒傷,需要去醫院,醫生告訴我是舞台閃燈的紫外線造成)」