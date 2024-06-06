PolyU CPCE獎學金頒獎典禮2023/24 表揚傑出學生

香港理工大學專業及持續教育學院（PolyU CPCE）於2024年5月31日舉行2023/24年度榮譽贊助人獎學金及助學金頒獎禮及感謝午宴，頒發獎學金及獎項予學生及畢業生，表揚轄下兩所學院—香港專上學院（HKCC）及專業進修學院（SPEED）學生在學術和非學術方面的卓越成就。此外，學院亦提供贊助金和培育基金，鼓勵學生參與本地及海外活動，擴闊視野，促進日後升學及就業發展。
PolyU CPCE屬本港規模最大的自資專上院校之一，轄下的PolyU HKCC提供超過30個副學士及高級文憑課程選擇，而PolyU SPEED則開辦逾50多個全日制及兼讀制自資榮譽學士學位銜接課程。這些課程為HKDSE畢業生提供完善的「2+2」升學途徑，讓他們最終能夠順利取得全球百強大學PolyU頒授的學位。
獲頒政府獎學金合共港幣2,900萬元
PolyU SPEED和PolyU HKCC今年持續提供多項獎助學金，以鼓勵學生追求卓越。以PolyU SPEED為例，無論是全日制還是兼讀制學生，只要副學位畢業GPA達2.15或以上，即有資格申請不同種類的獎學金，包括入學獎學金、晉級獎學金、持續學習獎學金、傑出課外活動獎學金及助學金等。PolyU HKCC亦設有傑出學生獎、重返校園獎學金及傑出全人發展獎學金等。此外，學院更提供海外暑期學習獎學金和遊學獎學金，資助學生拓展國際視野。
兩所學院的學生每年均會獲頒香港特區政府「自資專上獎學金計劃」獎學金及獎項。2023/24年度，便有合共542名PolyU HKCC學生及畢業生、以及PolyU SPEED學生及畢業生，分別獲頒卓越表現獎學金、最佳進步獎、展毅獎學金、外展體驗獎及才藝發展獎學金，藉以表揚他們在學業及課外活動方面的傑出表現、成就、進步及才能，獎學金總額高達港幣1,000萬元。至於PolyU CPCE自設獎學金獲獎人數則超過1,800名學生，獎學金總額更高達港幣2,900萬元，成績斐然！
高達HK$110,000獎學金
PolyU CPCE暫任學生事務總監及高級講師劉銳業博士在活動上表示，學院多年來一直為幫助學員畢業後獲取更好待遇及晉升機會不遺餘力。透過不同活動，例如今年年初香港貿易發展局舉行的教育及職業博覽，向公眾介紹「2+2」升學途徑：PolyU HKCC的兩年制副學位課程和PolyU SPEED的兩年制榮譽學士學位銜接課程，讓同學為未來升學及事業發展做好準備。另一方面，劉博士指，PolyU CPCE課程選擇眾多，切合學員不冋興趣和長處，課程更著重緊貼市場需要，而且理論與實踐並重，協助學員畢業後獲取更好待遇及晉升機會。
劉博士說：「為了進一步鼓勵副學位畢業生及擁有一定工作經驗的在職人士修讀PolyU SPEED學士學位銜接課程，2024/25學年新生將有機會獲頒傑出學業表現類別及促進全人發展類別獎學金合共最高HK$110,000。」
建立信心取得成果
中遠環球會計師事務所已連續五年透過設立獎學金，為PolyU HKCC同學提供支持，同時鼓勵大家持續進修。身為PolyU HKCC畢業生的主席陳樂禧回想起自己當年高考成績欠佳，猶幸入讀了理大轄下的香港專上學院，急起直追，最終取得成果。他寄語同學碰上疑難時必須即時向講師求助，當年他就是得到講師的鼓勵和悉心指導和栽培，建立了信心，於畢業後加入會計行業，其後更夥拍PolyU HKCC舊同學創業。
至於課外活動方面，PolyU HKCC亦經常夥拍不同機構及團體，為同學提供許多學習及實踐機會，發掘潛能。譬如已合作多年的 #樂在棋中社會企業，每屆都會透過不同的合作單位，以創意啟發同學們以多元的設計手法表達自己的想像。如2012年成功推出《港環保》桌上遊戲，及至2015年，再進一步與PolyU HKCC設計學副學士課程合作，出版了《港鐵沿途有禮》桌上遊戲，以及在2017年以本土文化為題，邀請設計學副學士（視覺傳意）二年級同學呈交桌上遊戲設計作品。
正向力量回饋社會
「我們期望（透過不同比賽）為同學們提供入行的實戰準備。」樂在棋中社會企業有限公司高級經理 謝凱晴女士說。「當學生的作品被印刷出版並在2024年暑假書展上展示、售賣時，他們將獲得公眾認可和曝光的機會，這讓他們得到成就感之外，還豐富了他們的作品集，對將來升學及應徵時幫助甚大。」
作為上屆協辦活動的華永會，亦希望同學們透過計劃，學習及體驗到課本以外的事物，多去認識及肯定自己，以正向人生觀，明白生命的意義及價值，於日常生活中實踐傳統中華「孝、善」美德，珍惜與家人之間的關係，匯聚更多正向力量，回饋社會。
為未來裝備好自己
「今次計劃讓學生在專業人士的指導及協助下，將其設計意念實踐及製成一件作品，並免費派發給市民，相信對學生來說，是一個非常寶貴的學習及人生體驗。此外，參賽的同學在有限時間內需按要求修訂桌上遊戲細節及設計，讓他們體驗職場上的實際情況，學習及提升時間管理及合作溝通能力，對他們未來的發展必定帶來正面的影響。」華永會代表說。
CPCE 學生事務處
香港理工大學西九校園北座3樓
查詢： 3746 0880
網址：https://sao.cpce-polyu.edu.hk/
剛於上屆舉行的課外活動《華永會x樂在棋中 桌上遊戲》，PolyU HKCC與 #樂在棋中 及 #華永會 合作，由學生參與設計及構思桌上遊戲內容，鼓勵年青人思考「孝」及「善」的概念及行動，既配合年青人口味的同時，又能推廣正向生命教育及中華孝善文化。以下是部分得獎同學的參賽得著。
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