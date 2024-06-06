PolyU CPCE獎學金頒獎典禮2023/24 表揚傑出學生

香港理工大學專業及持續教育學院（PolyU CPCE）於2024年5月31日舉行2023/24年度榮譽贊助人獎學金及助學金頒獎禮及感謝午宴，頒發獎學金及獎項予學生及畢業生，表揚轄下兩所學院—香港專上學院（HKCC）及專業進修學院（SPEED）學生在學術和非學術方面的卓越成就。此外，學院亦提供贊助金和培育基金，鼓勵學生參與本地及海外活動，擴闊視野，促進日後升學及就業發展。

PolyU CPCE屬本港規模最大的自資專上院校之一，轄下的PolyU HKCC提供超過30個副學士及高級文憑課程選擇，而PolyU SPEED則開辦逾50多個全日制及兼讀制自資榮譽學士學位銜接課程。這些課程為HKDSE畢業生提供完善的「2+2」升學途徑，讓他們最終能夠順利取得全球百強大學PolyU頒授的學位。

獲頒政府獎學金合共港幣 2,900 萬元

PolyU SPEED和PolyU HKCC今年持續提供多項獎助學金，以鼓勵學生追求卓越。以PolyU SPEED為例，無論是全日制還是兼讀制學生，只要副學位畢業GPA達2.15或以上，即有資格申請不同種類的獎學金，包括入學獎學金、晉級獎學金、持續學習獎學金、傑出課外活動獎學金及助學金等。PolyU HKCC亦設有傑出學生獎、重返校園獎學金及傑出全人發展獎學金等。此外，學院更提供海外暑期學習獎學金和遊學獎學金，資助學生拓展國際視野。

兩所學院的學生每年均會獲頒香港特區政府「自資專上獎學金計劃」獎學金及獎項。2023/24年度，便有合共542名PolyU HKCC學生及畢業生、以及PolyU SPEED學生及畢業生，分別獲頒卓越表現獎學金、最佳進步獎、展毅獎學金、外展體驗獎及才藝發展獎學金，藉以表揚他們在學業及課外活動方面的傑出表現、成就、進步及才能，獎學金總額高達港幣1,000萬元。至於PolyU CPCE自設獎學金獲獎人數則超過1,800名學生，獎學金總額更高達港幣2,900萬元，成績斐然！

高達 HK$110,000 獎學金

PolyU CPCE暫任學生事務總監及高級講師劉銳業博士在活動上表示，學院多年來一直為幫助學員畢業後獲取更好待遇及晉升機會不遺餘力。透過不同活動，例如今年年初香港貿易發展局舉行的教育及職業博覽，向公眾介紹「2+2」升學途徑：PolyU HKCC的兩年制副學位課程和PolyU SPEED的兩年制榮譽學士學位銜接課程，讓同學為未來升學及事業發展做好準備。另一方面，劉博士指，PolyU CPCE課程選擇眾多，切合學員不冋興趣和長處，課程更著重緊貼市場需要，而且理論與實踐並重，協助學員畢業後獲取更好待遇及晉升機會。

劉博士說：「為了進一步鼓勵副學位畢業生及擁有一定工作經驗的在職人士修讀PolyU SPEED學士學位銜接課程，2024/25學年新生將有機會獲頒傑出學業表現類別及促進全人發展類別獎學金合共最高HK$110,000。」