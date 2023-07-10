Ray Online｜任志剛揶揄許正宇推虛擬資產　論壇上唇槍舌劍稱「不如去賭場」

證監會上月新推出《虛擬資產交易平台發牌制度》，港府歡迎由全球虛擬資產之際，市場卻有聲音傳出，美國等多地已逐漸收窄制度同時，港府則放寬制度，令市場部分人士感到疑惑。人稱「任總」的行政會議成員任志剛今日(10日)亦就虛擬資產，與財經事務及庫務局局長許正宇，於一論壇上唇槍舌劍爭論，火藥味濃。

任志剛揶揄許正宇推虛擬資產

在論壇上，任志剛質疑虛擬資產如何支持經濟，認為政府是否過分積極推動相關發展。任志剛稱，「連資產負債表都無得睇，點支持經濟？」隨後更直言，「我就唔會買；虛擬資產嘅價格，係造勢出嚟，升嘅就買，咁我不如去賭場啦。」

許正宇立即反駁並指出，「或許我重新帶回本身討論啦，因為今日討論，大家看看我背後的幾個大字，就是香港金融的未來。相信金融的未來，既要有新的部分，亦都有舊的部分。」許正宇又表示，金融業未來需承先啟後，工作包括提升傳統優勢以外，政府明年亦將推出穩定幣監管等，以符合綜合型金融中心形象。