熱門搜尋:
C觀點 Ray Online 消費券2023 消委會 深圳好去處 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 二手樓 樓市
返回
本地
2023-07-10 17:20:00

Ray Online｜任志剛揶揄許正宇推虛擬資產　論壇上唇槍舌劍稱「不如去賭場」

分享：

Ray Online｜任志剛揶揄許正宇推虛擬資產，論壇上唇槍舌劍稱「去賭場好過」。(資料圖片)

證監會上月新推出《虛擬資產交易平台發牌制度》，港府歡迎由全球虛擬資產之際，市場卻有聲音傳出，美國等多地已逐漸收窄制度同時，港府則放寬制度，令市場部分人士感到疑惑。人稱「任總」的行政會議成員任志剛今日(10日)亦就虛擬資產，與財經事務及庫務局局長許正宇，於一論壇上唇槍舌劍爭論，火藥味濃。

任志剛認為，港股走勢受到西方傳媒報道的影響。(資料圖片) 許正宇表示，金融業未來需承先啟後。(資料圖片／蘇文傑攝)

任志剛揶揄許正宇推虛擬資產

在論壇上，任志剛質疑虛擬資產如何支持經濟，認為政府是否過分積極推動相關發展。任志剛稱，「連資產負債表都無得睇，點支持經濟？」隨後更直言，「我就唔會買；虛擬資產嘅價格，係造勢出嚟，升嘅就買，咁我不如去賭場啦。」

許正宇立即反駁並指出，「或許我重新帶回本身討論啦，因為今日討論，大家看看我背後的幾個大字，就是香港金融的未來。相信金融的未來，既要有新的部分，亦都有舊的部分。」許正宇又表示，金融業未來需承先啟後，工作包括提升傳統優勢以外，政府明年亦將推出穩定幣監管等，以符合綜合型金融中心形象。

任志剛另評港股受西方報道影響

此外，任志剛表示，港股今年以來跌約6%並跑輸亞太區內股市，是受到西方傳媒報道影響，「我們的前景根本係好，但因為有西方傳媒造很多故事，令大家心理覺得，中概的事，中國概念的事；我覺得呢個形勢會變，所以我唔係睇得好灰。」

飲冰水可致水腫？（AM730美術製圖） 飲冰水可致水腫？（AM730美術製圖） 飲冰水可致水腫？（AM730美術製圖） 飲冰水可致水腫？（AM730美術製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受