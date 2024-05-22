Ray Online｜修例禁止餵飼野鴿　李梓敬口誤稱「成功捉到啲乳鴿」

李梓敬發言嗰陣話，當年喺又一村做區議員，野鴿問題已經係區內其中一個備受關注嘅問題，尤其喺又一城位置，餵飼野鴿嘅問題好嚴重。佢回想當年曾經擔任當區屋苑法團委員，問漁護署借捕鴿籠，先知原來屋苑要負責放個籠上天台，再攞返落嚟。不過李梓敬講錯咗佢哋「成功捕捉到一啲乳鴿」，即刻一邊笑一邊耍手更正「I mean野鴿」，但後面嘅黨友陳家珮都忍唔住係咁笑。

街上成日都有野鴿，立法會大會今日審議野生動物修訂條例草案，將禁止餵飼野生動物嘅規定擴展到涵蓋野鴿。新民黨立法會議員李梓敬提到以前問漁護署借咗捕鴿籠，成功捉到野鴿，不過就講錯做「成功捉到啲乳鴿」。

歸根究底是餵飼野鴿問題

李梓敬平復完之後繼續發言話，捉咗野鴿之後原來署方唔會處理，只會拎去遠啲放生。居民就覺得好驚訝，因為野鴿識飛返嚟，處理唔到件事，歸根究底都係餵飼野鴿問題。

唔知口誤係咪會傳染，緊接發言嘅謝偉俊犯下同樣嘅錯。作為律師嘅佢提到社會而家畀法律籠罩一切生活，「唔希望乳鴿……野鴿都同樣受人類咁多問題」。佢希望當局喺執法上提供長啲嘅寬限期，因為刑罰都幾嚴苛，將最高刑罰由1萬蚊提高到10萬蚊同監禁1年。