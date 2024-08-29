Ray Online｜倡大埔工業邨建海底隧道往科學園　區議員促盡快研究冀緩擠塞

大埔新市鎮發展步伐未止，新屋邨富蝶邨亦陸續入伙，人口不斷增加，同區嘅汀角一帶都有唔少建築項目規劃、動工甚至即將落成。有大埔區議員就反映，汀角路喺繁忙時間交通相當擠塞，交通問題困擾多年，建議政府乘住北部都會區發展嘅契機，盡快展開連接大埔工業邨至香港科學園嘅海底隧道或跨海橋研究。

藉住政府展開北部都會區發展計劃嘅契機，民建聯前年倡議起一條「新南北幹線」，由吐露港公路起條海底隧道或者跨海橋去大埔工業邨，再起一條直達打鼓嶺一帶嘅支線隧道，另同時喺吐露港公路向南、近香港科學園起一條直達未來馬料水填海區嘅沙田快速繞道，方便北都車流往返港九市區。胡綽謙同一眾黨友區議員，都支持民建聯有關建議，相信可以紓緩汀角路交通擠塞問題，希望可以喺下個月嘅交通運輸委員會會議詳加討論，和議嘅區議員包括黃碧嬌、陳博智、梅少峰、李文傑同黃偉憧。