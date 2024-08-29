Ray Online｜倡大埔工業邨建海底隧道往科學園　區議員促盡快研究冀緩擠塞

大埔新市鎮發展步伐未止，新屋邨富蝶邨亦陸續入伙，人口不斷增加，同區嘅汀角一帶都有唔少建築項目規劃、動工甚至即將落成。有大埔區議員就反映，汀角路喺繁忙時間交通相當擠塞，交通問題困擾多年，建議政府乘住北部都會區發展嘅契機，盡快展開連接大埔工業邨至香港科學園嘅海底隧道或跨海橋研究。
話運輸署研究大埔交通兩年冇結果
大埔北區議員、民建聯胡綽謙向大埔區議會交通運輸委員會提交文件，話前年嘅大埔北分區委員會曾經討論建議由大埔工業邨大貴街直達吐露港公路嘅汀角路繞道，運輸署當年話請咗顧問公司研究大埔區域交通同運輸，結果到依家都仲未有結果。
藉住政府展開北部都會區發展計劃嘅契機，民建聯前年倡議起一條「新南北幹線」，由吐露港公路起條海底隧道或者跨海橋去大埔工業邨，再起一條直達打鼓嶺一帶嘅支線隧道，另同時喺吐露港公路向南、近香港科學園起一條直達未來馬料水填海區嘅沙田快速繞道，方便北都車流往返港九市區。胡綽謙同一眾黨友區議員，都支持民建聯有關建議，相信可以紓緩汀角路交通擠塞問題，希望可以喺下個月嘅交通運輸委員會會議詳加討論，和議嘅區議員包括黃碧嬌、陳博智、梅少峰、李文傑同黃偉憧。
倡富蝶邨建新路往汀角路遭拒
同時，喺同一個會議李文傑就提交建議文件，話富蝶邨車輛依家只係依賴彩蝶街出頌雅路，呢兩條路一塞就會癱瘓邨內交通，希望可以起條新路去汀角路，邨民有個選擇之餘仲可以直達吐露港公路。不過，土木工程拓展署就回覆委員會話，附近道路系統已經足夠應付富蝶邨帶嚟嘅交通同運輸需求，唔需要增設連接汀角路嘅道路。睇返會議議程已經有呢兩項議題，預計各討論10分鐘。