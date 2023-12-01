Ray Online｜反駁「國際金融遺址」論　許正宇：港國際金融中心地位非施壓可倒下

港股今年反覆下跌，市場瀰漫悲觀情緒，內地近日有網民形容香港將會與「兵馬俑」差不多，成為「國際金融中心遺址」，言論惹來關注。財經事務及庫務局局長許正宇今(1日)在他的網上專欄「財庫論」，以「久經歷練的國際金融中心」為題發表文章，指香港國際金融中心的成就倚靠的是「一國兩制」的獨特地位等，並舉出一系列數據，強調「有信心、底氣和能力」持續建設一個更有深度和廣度的國際金融中心，有關「港成國際金融中心遺址」說法完全站不住腳。

許正宇說，環球經濟前境不明朗，地緣政治情況不穩以及維持高息環境，制約了香港金融市場，尤其是現貨股票交易及IPO的短期表現。但他認為香港金融市場根基穩固，韌性十足，面對環球風高浪急，不少業務仍繼續錄得增長，過去歷經不同經濟周期如是，現在也如是。他說從現實數據客觀地看，香港金融市場具備「國際性」、「綜合性」及「增長性」的特點，強調香港國際金融中心的地位不是一座高樓或一塊石碑，施加壓力即可使之倒下。

他之後舉出「證券及期貨市場、資產及財富管理業務、銀行業表現、保險業務」等四方面加以說明。首先，許正宇指證券市場總市值於今年10月底為30.8萬億港元，較去年同期的26.4萬億港元回升17%，在產品發展方面，受惠於ETF南向通交易量持續增長，在互聯互通上，今年首三季度債券通「北向通」日均成交金額達人民幣405億，同比上升26%，都創歷年新高等。

其次資產及財富管理業務方面，許正宇說，雖然去年香港的管理資產規模錄得14%跌幅至30.5萬億港元，但仍略勝於主要市場指數的表現，並錄得880億港元的淨資金流入，而銀行業就受惠於淨利息收入及持有作交易的投資收入的上升，零售銀行的盈利在今年上半年錄得顯著增長，同時香港的離岸人民幣流動資金池也進一步擴大；至於保險業務在今年首三季在長期業務(不包括退休計劃業務)方面，新造保單保費為1,465億港元，同比上升30.6%等等。