熱門搜尋:
鍾培生拳賽 CLOCKENFLAP YOASOBI 劉馬車 叱咤2023 轉數快FPS 年少日記 社內相親 Cybertruck 姜濤 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 騙案 區議會選舉2023 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 恒生指數 朗然 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-12-01 11:23:09

Ray Online｜反駁「國際金融遺址」論　許正宇：港國際金融中心地位非施壓可倒下

分享：

許正宇說，有關香港成為「國際金融中心遺址」說法完全站不住腳。(資料圖片)

港股今年反覆下跌，市場瀰漫悲觀情緒，內地近日有網民形容香港將會與「兵馬俑」差不多，成為「國際金融中心遺址」，言論惹來關注。財經事務及庫務局局長許正宇今(1日)在他的網上專欄「財庫論」，以「久經歷練的國際金融中心」為題發表文章，指香港國際金融中心的成就倚靠的是「一國兩制」的獨特地位等，並舉出一系列數據，強調「有信心、底氣和能力」持續建設一個更有深度和廣度的國際金融中心，有關「港成國際金融中心遺址」說法完全站不住腳。

環球經濟前境不明   港僅歷經經濟周期

許正宇說，環球經濟前境不明朗，地緣政治情況不穩以及維持高息環境，制約了香港金融市場，尤其是現貨股票交易及IPO的短期表現。但他認為香港金融市場根基穩固，韌性十足，面對環球風高浪急，不少業務仍繼續錄得增長，過去歷經不同經濟周期如是，現在也如是。他說從現實數據客觀地看，香港金融市場具備「國際性」、「綜合性」及「增長性」的特點，強調香港國際金融中心的地位不是一座高樓或一塊石碑，施加壓力即可使之倒下。

Ad Block

他之後舉出「證券及期貨市場、資產及財富管理業務、銀行業表現、保險業務」等四方面加以說明。首先，許正宇指證券市場總市值於今年10月底為30.8萬億港元，較去年同期的26.4萬億港元回升17%，在產品發展方面，受惠於ETF南向通交易量持續增長，在互聯互通上，今年首三季度債券通「北向通」日均成交金額達人民幣405億，同比上升26%，都創歷年新高等。

其次資產及財富管理業務方面，許正宇說，雖然去年香港的管理資產規模錄得14%跌幅至30.5萬億港元，但仍略勝於主要市場指數的表現，並錄得880億港元的淨資金流入，而銀行業就受惠於淨利息收入及持有作交易的投資收入的上升，零售銀行的盈利在今年上半年錄得顯著增長，同時香港的離岸人民幣流動資金池也進一步擴大；至於保險業務在今年首三季在長期業務(不包括退休計劃業務)方面，新造保單保費為1,465億港元，同比上升30.6%等等。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受