Ray Online｜屈穎妍質疑余德寶忽然熱心是看準時機凝聚力量　「星星之火隨時燎原」

屈穎妍撰文首先提到，如果大家有屋企人被綁票，警察努力營救緊嘅時候，你會唔會高調叫齊全港記者嚟現場直播營救過程？「是的，沒人會蠢成這樣，除非你想害死那被綁票的家人。」但屈穎妍話最近見到類似畫面，好多人睇唔出端倪，仲將「攝石人」當成救人英雄，「這人叫余德寶，最近頻頻在媒體出鏡」。

初初睇新聞見到余德寶幫手嘅時候，屈穎妍話第一反應同好多市民一樣「點解是前區議員為家屬奔走？4百多個現任區議員和89個立法會議員哪裡去了？」但佢話了解多咗就明白，有啲事愈低調，成功率就會愈高；愈高調，失敗率甚至死亡率就會愈大，綁架就係最好例子。「所以，用這觀點來看近期的誘拐案，就會明白，為甚麼保安局及現任議員都低調，因為還有10條人命在賊窟，天天高調爆料，是救人還是害人？」

質疑余德寶是看準時機凝聚力量

保安局副局長卓孝業前排帶隊去泰國商討營救方案，屈穎妍提到余德寶就喺香港「天天做大喇叭傳聲筒，日日向媒體爆料」。佢話市民感覺好單純，睇新聞覺得呢個人唔錯，一直幫受害人。但仔細睇，余德寶嘅最大貢獻，其實只係帶受害人家屬見記者、見領事、見官員，令大家覺得係佢救人嘅。佢質疑余德寶嘅忽然熱心，係睇準時機凝聚力量，「星星之火，隨時燎原，反對派最懂這道理」。