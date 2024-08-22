Ray Online｜教育局教材指中學生需拒絕婚前性行為　張欣宇：下一步要回到結婚驗處女處男？

教育局最近上載中三公民、經濟與社會科(公經社科)嘅教材，列明學生需要學習拒絕婚前性行為。香港新方向立法會議員張欣宇話見到新聞「大吃一驚」，反問如果要堅決拒絕成年人嘅婚前性行為，下一步係咪要去到結婚驗處女、處男？
雖然有3個年幼仔女，張欣宇對於教材都有所質疑。佢喺社交網站發文，話如果連成年人嘅婚前性行為都要堅決拒絕，喺呢種價值觀導向下，下一步係咪要返去結婚要驗處女、處男嘅思維？佢覺得明顯唔符合而家主流正常人嘅思維。
張欣宇話仔細反復再閱讀教材行文，意識到如果由善意解讀嘅角度出發，教材「可能」想表達嘅重點係，如果情侶評估承擔唔到種種後果，就唔應該發生關係。但係教材實際撰寫嘅方式，就算對完全成熟嘅成年人嚟講都好費解，好容易令人簡單理解做反對婚前性行為。
張欣宇認同應該教導未成年人愛護自己，負責任咁處理親密關係。不過喺今日嘅社會，「婚前婚後」唔係、亦都唔應該成為對一個人嘅道德評價標準。作為教材，頭等要求就係清晰準確，要避免令人誤會傳導緊唔合時嘅價值觀。佢喺文中最後提到作為議員，同時亦係父親，希望教育局可以傾聽社會產生嘅反彈同聲音，認真重新審視相關內容，仲「Tag」咗教育局局長蔡若蓮。
江玉歡認同呢一步「多咗」
教材建議如果學生有伴侶，可以簽承諾書訂立親密界限。選委界立法會議員江玉歡留言話，作為女性都覺得呢一步係「多咗」，同現代脫節。佢同意要教導良好嘅道德風氣，但唔可以每每要學生約法三章，年輕人係唔鍾意呢一套。佢話教材令佢諗起喺外國，有人會驚另一半告上法庭，喺拍拖嗰陣要簽同意書。