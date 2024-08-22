Ray Online｜教育局教材指中學生需拒絕婚前性行為　張欣宇：下一步要回到結婚驗處女處男？

教育局最近上載中三公民、經濟與社會科(公經社科)嘅教材，列明學生需要學習拒絕婚前性行為。香港新方向立法會議員張欣宇話見到新聞「大吃一驚」，反問如果要堅決拒絕成年人嘅婚前性行為，下一步係咪要去到結婚驗處女、處男？

雖然有3個年幼仔女，張欣宇對於教材都有所質疑。佢喺社交網站發文，話如果連成年人嘅婚前性行為都要堅決拒絕，喺呢種價值觀導向下，下一步係咪要返去結婚要驗處女、處男嘅思維？佢覺得明顯唔符合而家主流正常人嘅思維。