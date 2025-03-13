將軍澳日出康城屋苑內一幅學校用地，閒置多年之後教育局已經交返畀政府，香港科技大學之前就透露有意進駐嗰度，興建一座樓高6至7層嘅創新科技園。西貢區議員方國珊話，經過連番打聽之後知道當局都積極支持建議，申請處理都已經搞到八八九九，相信創科園有助提升社區價值，甚至成為下一個「牛津城」。

引述居民話對租務有正面影響

方國珊同Ray講，科大創新科技園都幾大機會進駐日出康城，認為如果真係落實到，就可以為將軍澳帶嚟新機遇，同時吸引創科企業同高端人才進駐，提升社區價值。佢解釋，因為一帶將來會有住宅同學校、創科，有望形成「科學園2.0」甚至如英國嘅「牛津城」，又提到日出康城呢頭本身就係小市鎮規劃，唔會話有多一間創科園就帶嚟好大影響，反而有居民同佢講科大進駐之後，可以吸引更多教育界或想嚟做創科嘅投資者喺呢頭住，對租務有正面影響。

睇返資料，科大創科園計劃進駐嘅用地，就係位於日出康城第12期SEASONS PLACE、第10期LP10之間，同時喺石角路近海茵莊園都有另一幅地科大有興趣用。方國珊話，嗰度如果真係起創科園，可以順便起埋行人天橋橫跨環保大道接駁日出康城，進一步理順石角路住宅一帶交通接駁。整體嚟講，佢認為科大進駐可以為區內創造經濟價值，例如有人去嗰頭返工、增加區內就業機會等，唔覺得會點影響居民生活。