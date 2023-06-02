Ray Online｜梁美芬稱工字有出頭可月入十多萬　批評現今社會「重政輕工」

立法會教育事務委員會今（2日）展開會議，Ray聽到，討論到有關職專教育議題時，小組主席梁美芬就批評現今社會「重政輕工」。梁美芬說認為「工字有出頭」，月入更可高達十多萬元，認為政府應跳出傳統框架，積極宣揚「三行」咁話。

梁美芬批評現今社會「重政輕工」

梁美芬發言表示，認同政府現時方向正確，不過認為當局應該跳出傳統框架，宣揚「工字有出頭」。她同時舉例，「三行」屬移民需要的職業首3位，指近年英國「搶人才」，令不少年輕年專門去學習水喉工程為移民。

梁美芬指，過往「工字不出頭」想法已根深柢固，認為社會不應將文憑、職專與學士學位混淆，政府最需要是宣傳「工字有出頭」，強調社會需分工，有文憑有專長、有手藝、有技術，指出以前工業中學非常有名，僱主更「搶住請」。她之後更加批評，現時社會並非「重文輕理」，而是「重政輕工」，形容年輕人已不再修讀及學習社會需要學科，「依家冚嘭唥去讀政治，個個都去讀政治」。