Ray Online｜科大校歌一歲生日 師生唱出歌詞送雪糕

近日天氣非常炎熱，溫度甚至高達30度！夏日熱辣辣就最啱食雪糕，科大賽馬會大堂今日(26日)就有一部雪糕車停泊，播住今天剛滿「一歲」的科大校歌；科大師生只要唱出任何一句校歌歌詞，就可免費獲得雪糕一份，校方短短一個下午派出逾千份雪糕。

雪糕車其實係科大慶祝校歌推出一周年而推出既活動「繽紛雪糕車」，所有科大成員只需唱出任何一句校歌歌詞，便可免費獲得雪糕一份；在繁重的學業及工作中享受一刻輕鬆的時光，並同時加深對校歌的印象和認識。