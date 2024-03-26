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2024-03-26 19:42:00

Ray Online｜科大校歌一歲生日 師生唱出歌詞送雪糕

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數百名科大師生於雪糕車前排隊，輪流唱出校歌其中一句歌詞換取一份軟雪糕。有成功獲取免費雪糕的學生合照留念。

數百名科大師生於雪糕車前排隊，輪流唱出校歌其中一句歌詞換取一份軟雪糕。有成功獲取免費雪糕的學生合照留念。

近日天氣非常炎熱，溫度甚至高達30度！夏日熱辣辣就最啱食雪糕，科大賽馬會大堂今日(26日)就有一部雪糕車停泊，播住今天剛滿「一歲」的科大校歌；科大師生只要唱出任何一句校歌歌詞，就可免費獲得雪糕一份，校方短短一個下午派出逾千份雪糕。

雪糕車其實係科大慶祝校歌推出一周年而推出既活動「繽紛雪糕車」，所有科大成員只需唱出任何一句校歌歌詞，便可免費獲得雪糕一份；在繁重的學業及工作中享受一刻輕鬆的時光，並同時加深對校歌的印象和認識。

另外，校園全日響起音樂盒旋律的科大校歌，校董會主席沈向洋、顧問委員會主席廖長城、校長葉玉如、校董會副主席楊佳錩、校董會成員兼校歌工作小組召集人施熙德，仲有一眾校董會成員和大學管理層，同逾百名教職員及學生齊聚校園合唱，以歌聲凝聚大學社群。

數百名科大師生於雪糕車前排隊，輪流唱出校歌其中一句歌詞換取一份軟雪糕。有成功獲取免費雪糕的學生合照留念。 科大由本周一起，一連十日於賽馬會大堂設置小型展覽，介紹校歌的靈感來源、創作過程及其背後的故事，有學生一邊吃雪糕一邊駐足觀看展板。

賽馬會大堂設置小型展覽 介紹校歌

科大又提到，科大校歌「來頭唔細」，校方去年經過一輪公開徵集，由大學社群及公眾人士攜手創作，先打造出創校三十年來既首支校歌。校歌由大學社群及公眾人士攜手創作，歌詞設有粵語、普通話及英語三個版本，旨在培養成員對大學之歸屬感，體現科大的精神和核心價值。

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而本周一起，科大亦一連十日於賽馬會大堂設置小型展覽，介紹校歌和歌詞的靈感來源、創作過程及其背後的故事，讓大家更了解校歌蘊藏的意義和價值。

校董會主席沈向洋教授（前排左五）、顧問委員會主席廖長城博士（前排右五）、校董會副主席楊佳錩教授（前排左三）、校長葉玉如教授（前排左四）、科大(廣州)創校校長倪明選教授（前排右四）、校董會成員施熙德女士（前排右三）和張錦輝先生（前排左二）、副校長（大學拓展）汪揚教授（前排右一）、校歌作曲者兼科大經濟學系助理教授袁卓爾（前排右二）及校歌作詞人之一的科大研究生賈憲章先生（前排左一）一同切蛋糕，慶祝校歌「一歲生日」。 校董會成員和大學管理層與在場的師生和教職員合唱校歌。 校董會成員及大學管理層與雪糕車合影留念。
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