Ray Online｜科大校歌一歲生日 師生唱出歌詞送雪糕

近日天氣非常炎熱，溫度甚至高達30度！夏日熱辣辣就最啱食雪糕，科大賽馬會大堂今日(26日)就有一部雪糕車停泊，播住今天剛滿「一歲」的科大校歌；科大師生只要唱出任何一句校歌歌詞，就可免費獲得雪糕一份，校方短短一個下午派出逾千份雪糕。
雪糕車其實係科大慶祝校歌推出一周年而推出既活動「繽紛雪糕車」，所有科大成員只需唱出任何一句校歌歌詞，便可免費獲得雪糕一份；在繁重的學業及工作中享受一刻輕鬆的時光，並同時加深對校歌的印象和認識。
另外，校園全日響起音樂盒旋律的科大校歌，校董會主席沈向洋、顧問委員會主席廖長城、校長葉玉如、校董會副主席楊佳錩、校董會成員兼校歌工作小組召集人施熙德，仲有一眾校董會成員和大學管理層，同逾百名教職員及學生齊聚校園合唱，以歌聲凝聚大學社群。
賽馬會大堂設置小型展覽 介紹校歌
科大又提到，科大校歌「來頭唔細」，校方去年經過一輪公開徵集，由大學社群及公眾人士攜手創作，先打造出創校三十年來既首支校歌。校歌由大學社群及公眾人士攜手創作，歌詞設有粵語、普通話及英語三個版本，旨在培養成員對大學之歸屬感，體現科大的精神和核心價值。
而本周一起，科大亦一連十日於賽馬會大堂設置小型展覽，介紹校歌和歌詞的靈感來源、創作過程及其背後的故事，讓大家更了解校歌蘊藏的意義和價值。