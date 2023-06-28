Ray Online｜肖戰王一博來港賀回歸　葉劉淑儀冀邀王一博為新民黨黨慶獻唱生日歌

網上流傳消息，指內地一線男星肖戰及王一博，將於周四（29日）來港擔任「灣區升明月 ‧ 2023大灣區電影音樂晚會」表演嘉賓。不止Ray非常期待，連行政會議召集人葉劉淑儀在社交平台表示，得知消息後半信半疑，為何未見康文署大肆宣傳。

葉劉淑儀關注肖戰來港會否引轟動

葉劉淑儀認為，這則消息不論在娛樂或政治層面，均非常值得討論。她指，肖戰會否如他早前到訪米蘭般轟動；她亦關注肖戰會否與王一博同台演出，又表示若這次兩人同台演出並合唱，是否意味著廣電總局已經不再擔心BL（Boy Love）劇集影響。

此外，葉劉淑儀指8月5日為王一博生日，當天剛巧也是新民黨慶祝成立十二周年的黨慶，想知道紫荊文化集團可否邀請王一博到場為新民黨獻唱生日歌。

標誌著中央要發揮國家軟實力

葉劉淑儀稱，是次肖戰王一博來港在政治層面亦有非常值得討論的地方。她指，中央動員兩位頂流男星來港，可見國家非常重視及關愛香港，也標誌著中央充分明白要發揮國家軟實力，以新形式、新策略推銷國家強大、現代及創新的一面。