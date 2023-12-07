Yahoo2023全年搜尋人氣榜出爐　兩地通關、蔡天鳳碎屍案及世紀暴雨成香港十大新聞事件三甲

2023年Yahoo全年搜尋人氣榜 兩地通關、蔡天鳳碎屍案及世紀暴雨成為首三位「香港十大新聞事件」

「香港十大新聞事件」排行榜 2023年即將過去，雅虎香港Yahoo揭曉2023年「Yahoo全年搜尋人氣榜」結果，總結本年度發生的大事。2023年度「香港十大新聞事件」榜首，由「香港與內地通關」奪得。排名第2的「蔡天鳳碎屍案」成為港人今年最驚心動魄的案件。第3名的「世紀暴雨」隨着杜蘇芮及蘇拉兩個颱風接連登陸發展而成，降雨量創 1884年有紀錄以來最高。 至於「香港十大新聞事件」第4至第10位，依次為女歌手李玟逝世、鑽石山斬人案、楊紫瓊奪奧斯卡、JPEX騙局、亞運港隊創佳績、大灣區醫護抵港及區議會選舉。

「國際十大新聞事件」排行榜 美國人工智能研發公司OpenAI旗下ChatGPT橫空面世，Google亦緊接推出旗下AI產品bard，令人類對AI的關注與討論推向全新高峰，令其登上「國際十大新聞事件」榜首。2022年爆發的俄烏戰事未止，2023年另一戰事爆發，歷史上爭吵不斷的以色列與巴勒斯坦於本年爆發戰事，成為排行榜第2名。港人熱門旅遊地日本，宣布將處理過的福島核電廠污水排海，引起國際關注，成為排行榜第3名。

「十大熱搜大灣區吃喝玩樂場所」排行榜 香港與內地全面通關後，兩地旅客立即互相到訪，港人於周末及假日北上消費情況比疫情封關前更普遍，北上玩樂相關搜尋次數爆升，故Yahoo特設「大灣區吃喝玩樂關鍵字排行榜」。奪得搜尋第1名的「福田」是港人假日北上深圳的首選玩樂地區之一。深圳最大型姊妹商場前海「壹方城」及龍華「壹方天地」並列第2名，觀瀾湖排名第3。

「十大熱搜大灣區網紅店」排行榜 港人北上消費熱潮爆發，相關資訊搜尋量亦爆升，其中大部份來自大灣區網紅店。排名第1的「山姆超市」以會員制運作，先付費入會然後購物的模式，無阻店舖以多種類、多貨量以及超平定價吸引大量港人顧客。港人熟悉的「愛康健」牙科診所排名第2，是唯一打入十大的非飲食娛樂消閒品牌。第3名是以海苔肉鬆小貝馳名的鮑師傅。

「十大熱搜 AI 人工智能關鍵字」排行榜 ChatGPT引發橫跨全球的AI討論熱潮，令AI相關的搜尋成為2023年的熱門之一，Yahoo整理出「AI人工智能關鍵字」排行榜，排名第1、2位的「ChatGPT」與「POE」皆為AI聊天機械人軟件，第3名為研究開發ChatGPT的公司「OpenAI」。第4至10名皆為使用AI所衍生的產品，包括排名第4的「港台AI女主播」，港台破天荒以AI女主播報道天氣。第5、8至10名皆為使用AI模仿歌手唱歌，其中第5名是「AI尹光」。

「十大熱搜娛樂圈風雲人物」排行榜 MIRROR成員姜濤今年雖然飽受網民以「體態、咪嘴、網絡霸凌」抨擊，但無損其人氣，連續3年成為「十大熱搜娛樂圈風雲人物」第1名。團隊MIRROR與成員Anson Lo、呂爵安繼續入榜，分別排名第3至5名，另一成員陳卓賢首度打入十大，位列第9。炎明熹比去年名次上升1級，得到第2名。排名第6的李玟突然辭世，其後被爆受到內地節目製作人員欺凌。首創拉票行動的張敬軒與被網民稱為「光B」的尹光受到年末全民投票「我最喜愛的男歌手」的相關搜尋帶動，分別排名第7及第8，其中年過七旬的資深歌手尹光首度打入十大。續約消息備受關注的韓團「BLACKPINK」排名第10。

「十大熱搜電影」排行榜 於2023年1月起上映、累計香港票房逾1.15億港元的《毒舌大狀》，憑極高人氣打敗一整年來出現的對手，奪得「十大熱搜電影」第1名。黃子華繼2022年排名冠軍的《飯戲攻心》之後，所主演的電影再次奪冠；於同期上映，鬥得難分難解的《奧本海默》與《Barbie》分別排名第2名及第3名；兩大影帝梁朝偉、郭富城主演的《風再起時》，以及助鄭秀文首奪金像影后的《流水落光》排名第4及第5名；人氣王姜濤有份主演《我的天堂城市》登上第6名；由台灣兩大男神許光漢與林柏宏主演電影《關於我和鬼變成家人的那件事》位列第9。

「十大熱搜電視劇」排行榜 「十大熱搜電視劇」排行榜，韓劇佔據其中4個位置，宋慧喬主演的暗黑復仇劇《黑暗榮耀》，與前夫宋仲基主演的穿越劇《財閥家的小兒子》分別奪得冠亞軍。兩位前idol演員李俊昊與林潤娥主演的《歡迎來到王之國》得到第6名。全球大熱《Moving超異能族》奪得第7名。由久休復出陳法蓉主演的無綫劇集《一舞傾城》憑「港版《華燈初上》」之名登上第3名，成為港劇最佳名次。另外2套無綫劇集《隱形戰隊》與《破毒強人》分別排名第5及第10名。《那年盛夏我們綻放如花》排名第9，是ViuTV唯一上榜劇集。大陸作品《偷偷藏不住》排名第8。

「十大熱搜港股」排行榜 港股方面，十大熱搜排行榜都是港人熟悉的龍頭股份，頭3位分別是匯豐控股、阿里巴巴、中國銀行。隨着香港股巿進入「內地政策市」階段，股市市況更加變幻莫測，一眾內地大企業於香港上市的股份成為焦點，隨時牽動大局，成為網民熱搜有跡可尋。十大排名當中，中國企業相關股份佔逾半，共計6席。