一條龍學校｜盤點全港一條龍中小學 一條龍小學升中唔駛煩

為子女選擇小學向來是不少家長頭痛之事，而香港不少中小學分為「一條龍」、「直屬」、「聯繫」學校。假如家長為子女選擇此類學校，有機會免卻6年後選擇中學之苦。以下即睇全港「一條龍」、「直屬」、「聯繫」學校。
一條龍學校｜何為「一條龍」、「直屬」及「聯繫」學校？
屬一條龍的中小學，中學中一的學額會多於小學的中學會全數取錄小學的畢業生，但依然預留部分學額予其他小學的學生。直屬中學扣除自行分配學位及重讀生學位後，保留85%學額予直屬小學畢業生，而聯繫中學只會保留25%學額予聯繫小學。
一條龍學校｜盤點全港18區一條龍學校
油尖旺區
拔萃女小學
學校類別：私立
一條龍中學：拔萃女書院
2024／2025年學費：$79,000
嘉諾撒聖瑪利學校
學校類別：資助
校網：31
一條龍中學：嘉諾撒聖瑪利書院
大埔區
港九街坊婦女會孫方中小學
學校類別：資助
校網：84
一條龍中學：港九街坊婦女會孫方中書院
九龍城區
天神嘉諾撒學校
學校類別：資助
校網：35
一條龍中學：嘉諾撒聖瑪利書院
黃大仙區
國際基督教優質音樂中學暨小學
學校類別:私立
一條龍中學：國際基督教優質音樂中學暨小學
2024/2025年學費：$60,000 (分10個月繳交)
中華基督教會灣仔堂基道小學（九龍城）
學校類別：資助
校網：31
一條龍中學：中華基督教會基道中學
元朗區
金巴崙長老會耀道小學
學校類別：資助
校網：72
一條龍中學：金巴崙長老會耀道中學
順德聯誼總會伍冕端小學
學校類別：資助
校網：72
一條龍中學：順德聯誼總會翁祐中學
中西區
新會商會學校
學校類別：資助
校網：11
一條龍中學：新會商會陳白沙紀念中學
灣仔區
佛教黃焯菴小學
學校類別：資助
校網：12
一條龍中學：佛教黃鳳翎中學
西貢區
西貢崇真天主教學校（小學部）
學校類別：資助
校網：95
一條龍中學：西貢崇真天主教學校(中學部）
香海正覺蓮社佛教黃藻森學校
學校類別：資助
校網：95
一條龍中學：香海正覺蓮社佛教正覺中學
離島區
香港教育工作者聯會黃楚標學校
學校類別：資助
校網：98
一條龍中學：香港教育工作者聯會黃楚標中學
嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學
學校類別：資助
校網：98
一條龍中學：嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學
靈糧堂秀德小學
學校類別：資助
校網：98
一條龍中學：靈糧堂怡文中學
東涌天主教學校
學校類別：資助
校網：98
一條龍中學：東涌天主教學校