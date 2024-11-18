為子女選擇小學向來是不少家長頭痛之事，而香港不少中小學分為「一條龍」、「直屬」、「聯繫」學校。假如家長為子女選擇此類學校，有機會免卻6年後選擇中學之苦。以下即睇全港「一條龍」、「直屬」、「聯繫」學校。
一條龍學校｜何為「一條龍」、「直屬」及「聯繫」學校？
屬一條龍的中小學，中學中一的學額會多於小學的中學會全數取錄小學的畢業生，但依然預留部分學額予其他小學的學生。直屬中學扣除自行分配學位及重讀生學位後，保留85%學額予直屬小學畢業生，而聯繫中學只會保留25%學額予聯繫小學。
一條龍學校｜盤點全港18區龍校
油尖旺區
拔萃女小學
學校類別：私立
一條龍中學：拔萃女書院
2024／2025年學費：$79,000
嘉諾撒聖瑪利學校
學校類別：資助
校網：31
一條龍中學：嘉諾撒聖瑪利書院
大埔區
港九街坊婦女會孫方中小學
學校類別：資助
校網：84
一條龍中學：港九街坊婦女會孫方中書院
九龍城區
天神嘉諾撒學校
學校類別：資助
校網：35
一條龍中學：嘉諾撒聖瑪利書院
黃大仙區
國際基督教優質音樂中學暨小學
學校類別:私立
一條龍中學：國際基督教優質音樂中學暨小學
2024/2025年學費：$60,000 (分10個月繳交)
中華基督教會灣仔堂基道小學（九龍城）
學校類別：資助
校網：31
一條龍中學：中華基督教會基道中學
元朗區
金巴崙長老會耀道小學
學校類別：資助
校網：72
一條龍中學：金巴崙長老會耀道中學
順德聯誼總會伍冕端小學
學校類別：資助
校網：72
一條龍中學：順德聯誼總會翁祐中學
中西區
新會商會學校
學校類別：資助
校網：11
一條龍中學：新會商會陳白沙紀念中學
灣仔區
佛教黃焯菴小學
學校類別：資助
校網：12
一條龍中學：佛教黃鳳翎中學
寫信給聖誕老人2024｜向聖誕老人許願？ 一文睇清全球18個聖誕老人地址 附6個收親筆回信技巧
西貢區
西貢崇真天主教學校（小學部）
學校類別：資助
校網：95
一條龍中學：西貢崇真天主教學校(中學部）
香海正覺蓮社佛教黃藻森學校
學校類別：資助
校網：95
一條龍中學：香海正覺蓮社佛教正覺中學
直屬學校｜盤點全港18區直屬及聯繫中小學 增加機會入「狀元搖籃」喇沙書院
離島區
香港教育工作者聯會黃楚標學校
學校類別：資助
校網：98
一條龍中學：香港教育工作者聯會黃楚標中學
嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學
學校類別：資助
校網：98
一條龍中學：嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學
靈糧堂秀德小學
學校類別：資助
校網：98
一條龍中學：靈糧堂怡文中學
東涌天主教學校
學校類別：資助
校網：98
一條龍中學：東涌天主教學校