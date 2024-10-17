下午茶小食食譜｜鬆餅/美式熱狗/焗朱古力蛋糕等5個班戟粉做法

下午茶小食食譜｜芝士火腿鬆餅Burger 不少人到日本旅行的時候，都必定會到麥當勞吃「鬆餅漢堡」做早餐。雖然現在去不了日本，但我們仍可以在家中還原這個食譜，而且做法非常簡單，用來做早餐或下午茶小食一流！ 芝士火腿鬆餅Burger材料 (4個)：火腿 8塊／Pizza用芝士 60g／雞蛋 1個／牛奶 130cc／班戟粉 200g／有鹽牛油 20g／黑胡椒 少量／油 少量 芝士火腿鬆餅Burger做法 加入班戟粉、雞蛋及牛奶然後攪拌成糊狀。 在玉子燒煎鍋（可用其他平底鍋代替）加入少量油，用中火熱鍋 再倒入1/4的班戟糊，再轉小火烤至變色為止。 鋪上火腿及芝士，在芝士開始溶化的時候將班戟向內捲，用小火繼續加熱固定形狀。 自行加上牛油及黑胡椒即可食用！ 下午茶食譜｜英式鬆餅、抹茶芝士蛋糕、曲奇等5款簡易烘焙甜品教學！

下午茶小食食譜｜一口美式熱狗 秋冬就是野餐的季節，除了最普通的菠蘿腸仔及三文治之外，大家也可以試做這個「一口美式熱狗」，無論做法還是材料非常簡單，而且一口就能吃下去，非常方便！ 一口美式熱狗材料：班戟粉 200g ／牛奶 130cc／芝士腸 5條／油 少量 一口美式熱狗做法 將芝士腸切粒。 在碗中加入班戟粉及牛奶後攪拌成糊狀。 在玉子燒煎鍋（可用其他平底鍋代替）加入少量油，用小火熱鍋 再倒入班戟糊，將香腸平均地排好，蓋上蓋子並用小火加熱3-4分鐘。 待班戟表面開始結塊及變乾的時候，將它翻轉並用小火加熱3-4分鐘。 大家可以切成方塊狀方便食用！ 萬聖節食譜｜慶祝Halloween！朱古力曲奇、女巫手指餅等5款甜品教學

下午茶小食食譜｜焗朱古力蛋糕 除了日式梳乎厘班戟之外，很多人都會用班戟粉代替麵粉焗蛋糕。這個食譜就是正正是用了這個方法，口感比起蛋糕更像厚切pancake！ 焗朱古力蛋糕材料 (18×12cm玉子燒煎鍋)：班戟粉 200g ／可可粉 2大匙／雞蛋 1個／梳打水[無糖] 200cc／牛奶朱古力 100g／朱古力醬 2大匙 焗朱古力蛋糕做法 將雞蛋放在碗中攪拌，再加入梳打水攪拌好。 班戟粉及可可粉過篩，再倒入(1)混合成糊狀。 在焗盤中鋪上錫紙，塗上適量份量的油。 將一半的班戟糊倒入盤中，再將其中一半的朱古力分成小塊平均鋪上，再倒入剩餘的班戟糊，剩餘的朱古力再鋪面當作裝飾。 放入焗爐以中火焗5-10分鐘，可視乎情況再加長時間。 最後用朱古力醬裝飾即可！ 甜品食譜｜無糖巴斯克蛋糕/乳酪蛋糕/朱古力布朗尼等 5款低卡甜品教學健康又簡單！

下午茶小食食譜｜扭扭餅乾條 這種在麵包店才能看到扭扭餅乾條，原來用班戟粉都可以做到！大家可以製作不同的口味，以後就不用再到麵包店購買！ 扭扭餅乾條材料 (13條)：班戟粉 200g ／砂糖 2大匙／蛋液 1個／溶化無鹽牛油 30g／

朱古力醬：可可粉2大匙／砂糖 1大匙／熱水 20cc 扭扭餅乾條做法 以180度預熱焗爐。 將班戟粉、砂糖、蛋液、溶化無鹽牛油全部倒入膠袋中並揉成麵團。 直接在膠袋上用桿麵棍將麵團揉成約3mm厚度的長方形，並放入雪櫃冷藏20分鐘。 朱古力醬方面，將可可粉及砂糖加入碗中，攪拌後再加入熱水混合成醬狀。 拿出麵團對半切開，將朱古力醬塗在其中一半上。將剩下的麵團放在上面，然後切成13等分。 在焗盤鋪上牛油紙，將麵團扭3、4次至扭曲的形狀，放入焗爐烤10-15分鐘即可。 甜品食譜｜焦糖雞蛋布丁、抹茶布丁、紅茶奶凍等5款教學 冇免焗爐都整到！「動L」感十足！

下午茶小食食譜｜棉花糖朱古力批 在café不時都會看到這款甜品在菜單上出現，在家都可以輕鬆做到！配上美式咖啡或熱茶，就是一頓完美又精緻的下午茶！ 棉花糖朱古力批材料 (8人份)：棉花糖 50g／牛奶朱古力 100g／油 1小匙

餅底：班戟粉 150g／鹽 1/3匙／油 1大匙／牛奶 50cc 棉花糖朱古力批做法 朱古力切成小塊；棉花糖切半。 將班戟粉、鹽、油及牛奶倒入膠袋中並揉成麵團。 在平底鍋上加入少量油，並將麵團平均鋪平在鍋上，弄成批的形狀。 再在朱古力碎放在批上，以小火加熱15-20分鐘。 再加入棉花糖，蓋上蓋子以小火再加熱5-7分鐘。 待棉花糖半溶化即可食用！ 【下午茶】簡單零難度！4款氣炸鍋小食食譜教學