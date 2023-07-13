中伏劣食？內地女拍片大鬧中環太平館：貴到我吃不起！ $150蚊梳乎厘入面竟然XX的

內地遊客除了愛來香港不同的街道打卡外，更愛到香港不同的老店打卡。近日就有一名大陸女士路經中環太平館時，心中突然想一嚐老店滋味而入店用餐。不知她是被過百元一道的餐點嚇怕，還是真的不滿太平館的食物質素而拍片表達不滿。

內地女到中環太平館打卡招牌梳乎厘 直呼「中伏」 該名內地女子以「香港已經貴到吃不起了」為題，拍攝了一條影片指責中環太平館的價格太高。她稱自己「路過太平館餐廳，強行打卡，結果一一勸退」。從影片和留言看，該名內地女子應只是叫了太平館的招牌梳乎厘。她直指招牌梳乎厘「是大坑」，「港幣一百五的舒芙蕾，等了半個小時，入面稀稀的」，看來對此十分不滿。

影太平館餐牌直言：消費不起 可能中環太平館對她來説定價太高，所以她只叫了一個招牌梳乎厘。其後又不滿$150元只購買了「空氣」，便把太平館的餐牌拍下來，於網上求認同。