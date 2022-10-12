中環街市│人氣店 I-O-N café bar 殺入黃竹坑及觀塘開分店

走多國菜茶啡酒館路線\的I-O-N café bar，悠閒環境加上原木盒下午菜及歐陸菜式非常IGABLE，是中環街市其中一個打卡勝地，極具人氣。隨著一週年到來 I-O-N café bar首次連開兩間分店，在黃竹坑南灣如心酒店及觀塘九龍東如心酒店推出多款全新環球美食菜單，為該區及酒店住客帶來滋味的歐陸菜式飲食體驗。

黃竹坑 I-O-N caf é bar

於黃竹坑南灣如心酒店的I-O-N café bar，除了保留消遙的咖啡室及酒吧文化外，更推出以別具東南亞風味為主的自助餐，例如海南雞飯、星加坡沙嗲烤肉串配花生醬和肉骨茶等，而精髓在於其招牌湯麵吧—備有超過60款配料，包括新鮮蔬菜、肉類、海鮮及4款不同湯底，包括喇沙、清雞湯、冬蔭公及番茄鮮魚，即時炮製美味湯麵。午市自助餐由$228起，而晚市則由$488起。凡於11月30日前惠顧，可享全日七折新開業優惠！

I-O-N黃竹坑｜香港仔黃竹坑道55號南灣如心酒店P3樓