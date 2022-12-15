交換聖誕禮物推薦2022｜30+件同事/朋友/家人/男女朋友 交換禮物/抽獎實用禮物之選(持續更新)

聖誕交換禮物/抽獎禮物推薦｜還有一個月左右就到聖誕節，在公司派對、朋友聚會，又或者男女朋友之間，都少不免有交換禮物及抽獎等環節，今次為大家推介超過30款實用聖誕禮物，得體之餘也絕對用得著，不會被嫌棄！ 聖誕禮物推薦 2022 ｜村上隆花花煎餅鍋 ( 黃 / 藍色 $168) 這款村上隆花花圖案不銹鋼煎餅鍋，能將每件pan cake都變成藝術品。此平底鍋共有兩款顏色：黃色手柄圓形平底鍋和藍色手柄像素形平底鍋，兩款都值得收藏。(From MoMA)

聖誕禮物推薦 2022 ｜ Dusen Dusen 條紋浴巾 ( 洗面巾 $128/ 手巾 $248/ 浴巾 $488) 今年全新的水果顏色系列，設計師 EllenVan Dusen採用品牌標誌的鮮豔色彩和線條設計，毛巾由柔軟拉絨棉毛製作，非常柔順軟滑，錫住肌膚。(From MoMA)

聖誕禮物推薦 2022 ｜ Miffy and Friends 毛絨玩具 (Mondrian 藝術別注版 ) $368 為紀念荷蘭畫家Piet Mondrian誕辰150週年推出的Miffy and Friends毛絨公仔系列，手工編織，3款公仔穿上 Mondrian 經典作品原色方塊，適合喜愛設計和藝術的人士。(From MoMA)

聖誕禮物推薦 2022 ｜ Keith Haring 國際象棋 $388 普普藝術家Keith Haring圖案的國際象棋，顏色鮮艷，棋子用了藝術家標緻的「嬰兒」和「跳舞小人」圖案，既可用作消遣，又可作為擺設。(From MoMA)

聖誕禮物推薦2022｜Keith Haring 國際象棋 $388

聖誕禮物推薦 2022 ｜ Corkcicle 威士忌冰角 $198 美國生活品牌Corkcicle推出的Whiskey Wedge 威士忌冰角，包含一個玻璃杯和一個矽膠製冰模，可冰成冰角在玻璃杯內，有型之餘，大面積冰角可減緩融冰速度，讓威士忌保持純度，最適合愛喝威士忌的人士。(From MoMA)

聖誕禮物推薦2022｜Corkcicle 威士忌冰角 $198

聖誕禮物推薦 2022 ｜ Happy Socks 聖誕吊飾連襪 ( 聖誕樹大人襪 $328/ 星星小童襪 $168) 瑞典潮襪品牌Happy Socks推出的吊飾，每盒都藏著一雙聖誕風純綿襪子，包裝盒本身也是一個精美的聖誕樹吊飾。大人及小童襪款兼備，方便配襯親子裝！(From MoMA)

聖誕禮物推薦 2022 ｜ Bluefeel SWADA 便攜式加濕器及夜燈 $328 韓國 Bluefeel 推出的加濕器，使用超聲波振動原理，每小時可排放3.3盎司水，夜間模式每小時排放1.3盎司水，可連續加濕8小時，底座同時具有夜燈功能，一物兩用，讓你每晚睡著保濕。(From MoMA)

聖誕禮物推薦2022｜Bluefeel SWADA便攜式加濕器及夜燈 $328

聖誕禮物推薦 2022 ｜ Confetti 芝士刀套裝及拼盤砧板 各 $348 美國Fredericks & Mae工作室推出的芝士刀一套三件，可完美切割各種軟硬芝士；鮮艷的手柄帶有五彩紙屑圖案，充滿節日氣氛。芝士盤/砧板則單獨出售。(From MoMA)

聖誕禮物推薦2022｜Confetti 芝士刀套裝及拼盤砧板 各$348

聖誕禮物推薦 2022 ｜小王子造型夜燈 $199 至 $799 經典的小王子夜燈，用來送禮絕對得體，在晚上帶來亮光。(From LOG-ON)

聖誕禮物推薦 2022 ｜ Sonny Angel 聖誕系列 $72 Sonny Angel是不少女生的心頭好，用來交換禮物都非常穩陣。(From LOG-ON)

聖誕禮物推薦2022｜Sonny Angel聖誕系列 $72

聖誕禮物推薦 2022 ｜罐頭豬 LuLu 聖誕 40cm 毛絨咕臣 $298 LuLu豬近年大熱，這個毛絨咕臣不單只造型可愛，冬天攬在懷中亦非常舒服。(From LOG-ON)

聖誕禮物推薦2022｜罐頭豬LuLu聖誕 40cm 毛絨咕臣 $298

聖誕禮物推薦 2022 ｜罐頭豬 LuLu Starry Night 500 塊夜光拼圖 $248

聖誕禮物推薦2022｜罐頭豬LuLu Starry Night 500塊夜光拼圖 $248

聖誕禮物推薦 2022 ｜ Line Friends 環保香薰蠟燭 $168 以100%天然環保大豆蠟及不含鉛、無煙環保蠟燭芯製成，不添加有害礦物油成分，釋放出天然無毒的怡人香氣。(From LOG-ON)

聖誕禮物推薦2022｜Line Friends 環保香薰蠟燭 $168

聖誕禮物推薦 2022 ｜ M+ 草間彌生《現在自我毀滅的是時間，不是永恆》保溫瓶 $320 M+現正呈獻博物館首個特別展覽《草間彌生：一九四五年至今》，M+同時推出一系列以草間彌生作品為靈感的商品，包括保溫瓶，實用又充滿藝術氣息。(From M+)

聖誕禮物推薦 2022 ｜ Veuve Clicquot La Grande Dame 2012 by Yayoi Kusama $1,830 外型獨特且色彩繽紛的Veuve Clicquot x 草間彌生香檳，增添聖誕氣氛。(From M+)

聖誕禮物推薦2022｜Veuve Clicquot La Grande Dame 2012 by Yayoi Kusama $1,830

聖誕禮物推薦 2022 ｜ Waxidea 薑餅人大豆蠟燭 $185 Waxidea的聖誕大豆蠟燭則為家中點亮溫暖燭光。品牌的蠟燭結合花藝和香薰元素，令家中增添夢幻香氣和愜意。(From M+)

聖誕禮物推薦2022｜Waxidea 薑餅人大豆蠟燭 $185

聖誕禮物推薦 2022 ｜ FORTNUM & MASON Christmas Black Tea $268 充滿異國風味的Christmas Black Tea味道甘香醇厚，每一呷茶都滲透著陣陣的可可豆香味及清新的柑橘果香，同時融合聖誕香料的辛辣風味，帶來平衡溫潤的獨有芳香，最適合於佳節裡搭配下午茶的各式美點一同享用。(K11 MUSEA旗艦店及連卡佛專櫃有售)

聖誕禮物推薦2022｜FORTNUM & MASON Christmas Black Tea $268

聖誕禮物推薦 2022 ｜ FORTNUM & MASON Christmas Mini Merry Go Round $248 由愛丁堡家庭式麵包店精心製作，內含經典美味的朱古力及焦糖餅乾，充滿香濃的牛油香。扭動特製的音樂盒餅乾罐，在緩緩旋轉間播放出經典聖誕歌「Jingle Bells」，更添節日氣氛。(K11 MUSEA旗艦店及連卡佛專櫃有售)

聖誕禮物推薦2022｜FORTNUM & MASON Christmas Mini Merry Go Round $248

聖誕禮物推薦 2022 ｜馬莎 Marks & Spencer 發光香薰蠟燭 $149 M&S為慶祝柑橘、丁香和肉桂香薰系列成立30周年，推出限定款式和禮盒，絕對是聖誕交換禮物的最佳選擇。除了柑橘、丁香和肉桂香薰系列，亦有去年非常受顧客歡迎的發光香薰蠟燭系列。肉桂、乳香和沒藥的氣味代表著聖誕節氣息，蠟燭點燃後散發淡淡香氣，同時柔和燈光更溫暖整個空間。

聖誕禮物推薦2022｜馬莎 Marks & Spencer發光香薰蠟燭 $149

聖誕禮物推薦 2022 ｜馬莎 Marks & Spencer Percy Pig 絨毛薄毯 $229 剛慶祝30歲生日的Percy Pig，擄獲大朋友和小朋友，絨毛薄毯適合秋冬使用，實用又可愛。

聖誕禮物推薦2022｜馬莎 Marks & Spencer Percy Pig絨毛薄毯 $229

聖誕禮物推薦 2022 ｜馬莎 Marks & Spencer 橢圓形冬日願望聖誕淺盤 $279

聖誕禮物推薦2022｜馬莎 Marks & Spencer 橢圓形冬日願望聖誕淺盤 $279

聖誕禮物推薦 2022 ｜馬莎 Marks & Spencer 胡桃夾子房間裝飾擺設 $199

聖誕禮物推薦2022｜馬莎 Marks & Spencer 胡桃夾子房間裝飾擺設 $199

聖誕禮物推薦 2022 ｜ Cath Kidston Christmas 香檳杯 $350

聖誕禮物推薦2022｜Cath Kidston Christmas 香檳杯 $350

聖誕禮物推薦 2022 ｜ Cath Kidston Christmas 茶具套裝 ($450) 及 Emily 杯 ($160)

聖誕禮物推薦2022｜Cath Kidston Christmas 茶具套裝 ($450) 及 Emily杯 ($160)

聖誕禮物推薦 2022 ｜ Cath Kidston Christmas 紅莓雪松潤手霜套裝 ($150) 及 Christmas 護手霜及潤唇膏禮盒套裝 ($250)

聖誕禮物推薦2022｜Cath Kidston Christmas 紅莓雪松潤手霜套裝($150)及Christmas 護手霜及潤唇膏禮盒套裝($250)

聖誕禮物推薦 2022 ｜ Cath Kidston Power to the Peaceful 潤手霜 $210

聖誕禮物推薦2022｜Cath Kidston Power to the Peaceful 潤手霜 $210

聖誕禮物推薦 2022 ｜ lululemon The Mat 3mm $480 以純天然和來自FSC 認證的可持續橡膠物料製造，創新顆粒面層有助吸濕防滑，提升抓地力，即使流汗亦可保持平衡。加入抗菌添加劑，有效防止霉菌滋生。正反兩面使用，為瑜伽練習帶來不同的感受。

聖誕禮物推薦2022｜lululemon The Mat 3mm $480

聖誕禮物推薦 2022 ｜ CircleDNA 基因測試套裝 $1,490 起 CircleDNA基因測試能提供20個類別的超過500項基因資訊，涵蓋健康和疾病風險、腦部健康、膳食、運動、養生長壽等，幫助掌握長遠健康。入門級的由健營活力基因測試($1,490)，專為尋求可行見解以改善整體生活方式人士而設，提供125多份關於理想飲食、營養攝入、健身和健康的報告。另外亦有健康風險基因測試($3,990)，針對長期健康，內含115多份報告，揭示癌症、慢性病、大腦健康和其他主要健康問題的遺傳風險。

聖誕禮物推薦2022｜CircleDNA 基因測試套裝 $1,490起

聖誕禮物推薦 2022 ｜無印良品 MUJI 羊毛圍巾 優惠價 $120 至 $224 ( 即日至 12 月 27 日 ) 羊毛觸感溫暖柔順，大尺寸款式更可作披肩使用，逾15種色調選擇，讓收禮者輕鬆配襯秋冬造型。

聖誕禮物推薦2022｜無印良品MUJI 羊毛圍巾 優惠價$120至$224 (即日至12月27日)

聖誕禮物推薦 2022 ｜無印良品 MUJI 精選毛巾 優惠價 $18 至 $158 ( 即日至 12 月 27 日 ) 採用纖維細長、強韌的棉線編織而成，讓毛巾即使經過多次清洗，仍能保持最初使用時的柔軟質。備有多種厚度供選擇，照顧不同用途需要。

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聖誕禮物推薦 2022 ｜無印良品 MUJI 香薰噴霧器 ( 小 ) $450 超音波震動所產生的霧氣，可有效擴散香氣。加入香薰油，放於辦公室或家居，享受怡人香氣。

聖誕禮物推薦 2022 ｜無印良品 MUJI 耐熱玻璃茶具及紅茶禮盒 優惠價 $398 包括：玫瑰阿薩母紅茶禮盒 50g、琉球薄荷桂花紅茶禮盒 50g、耐熱玻璃壺 670ml、耐熱玻璃茶杯 250ml (x2)

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聖誕禮物推薦 2022 ｜無印良品 MUJI 義大利粉料理醬系列禮盒 優惠價 $148 包括：三重芝士卡邦尼意粉醬、煙肉牛肝菌意粉醬、蟹肉番茄忌廉意粉醬、薯仔蕃茄青醬意粉醬、肉醬意粉醬及拿坡里洋蔥煙肉意粉醬。

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聖誕禮物推薦 2022 ｜無印良品 MUJI 便攜式香薰禮盒 優惠價 $348 包括：便攜式香薰器及混合香薰油—鬆弛神經

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聖誕禮物推薦 2022 ｜ The Ordinary 日常護理特大套裝 $331 套裝集3款大瓶裝產品於一身，角鯊烷潔面乳、2%透明質酸B5面部精華以及天然保濕因子透明質酸面部精華乳霜是打造完美肌膚的必備產品，是贈予對The Ordinary品牌感興趣，或熱衷護膚的朋友的絕佳禮物。(Sephora 獨家發售) ．角鯊烷潔面乳 150ml ．2% 透明質酸B5面部精華 60ml ．天然保濕因子透明質酸面部精華乳霜 100ml

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聖誕禮物推薦 2022 ｜ Womanizer Pleasure Air G 點振動器 $1,560 振動器採用專利Pleasure Air技術瞄準G點，該技術可以產生脈動波及溫和吸力，令外陰擁有者獲得嶄新高潮，備有3個振動級別及12個強度級別，用家可以自行探索享受的最佳選擇。

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聖誕禮物推薦 2022 ｜ Womanizer Classic 2 瑪麗蓮夢露特別版 $1,010 Womanizer更為Classic 2推出瑪麗蓮夢露特別版產品，備有4種顏色可供選擇：大理石白色、大理石黑色、薄荷色及豔紅色，並附有一個特別版收藏盒，展示瑪麗蓮的四張標誌性照片。鮮豔的產品色彩及精美的包裝不只讓它成為送給瑪麗蓮愛好者的完美禮物，而且對於那些剛接觸愉悅產品的人來說也是一個平易近人的選擇。

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聖誕禮物推薦 2022 ｜ Sonos Roam 超便攜式智能喇叭Sonos Roam，可隨時隨地無縫暢享美妙音樂，無論留在家中、露營探險以至任何室外場景使用都綽綽有餘。Sonos Roam體積小巧，重量不足半公斤，高級且耐用的設計蘊藏多項創新功能，並易於設定和控制，無論走到哪裏都能享受不凡的音響體驗。

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聖誕禮物推薦 2022 ｜ OSIM 無線 3D 暖暖枕 $1,080 以適用於身體不同部位的無線3D暖暖枕，送上精準的定點按摩。配合強而有力的雙向揉捏動作，進行深層肌肉按摩，再加上溫熱功能，更能在寒冷冬天中增添溫暖！全新升級無線功能更能在充滿電後使用長達60分鐘，方便隨時隨地自由使用。

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聖誕禮物推薦 2022 ｜ EMAY PLUS 溫冷排毒按摩儀 ( 櫻花粉色 ) $699 溫冷排毒按摩儀最近推出全新「櫻花粉色」，大熱的按摩儀具8,500次掁動模式，達致排毒按摩效果，雙波浪型設計緊貼面部及身體輪廓。冷凍模式有助收細毛孔及降紅紓敏，而溫熱模式則可亮肌淡紋及修復彈性。配合淋巴排毒按摩手法，只需5至15分鐘，塗上護膚精華或在敷用面膜後使用，就可改善浮腫，重塑緊緻輪廓，更可用於按摩身體的各個淋巴及穴位區，回復輕盈體態。 品牌更一如既往支持由香港癌症基金會舉辦的「粉紅購物月」，由即日至12月31日，只要每售出1件任何款式的「溫冷排毒按摩儀」，EMAY PLUS將捐出$30予香港癌症基金會，以支持「香港癌症基金會粉紅革命」關注乳癌活動，令禮物更添意義。

聖誕禮物推薦 2022 ｜ BLACKHOLE x KRUVE 咖啡豆與杯 2 重嚐味組合 $530 本地咖啡烘焙品牌BLACKHOLE，所有咖啡豆均在香港每星期新鮮烘焙，採用小批量烘焙模式，全面掌控每個細節。不論是black coffee或white coffee、配合全脂牛奶或植物奶，BLACKHOLE都經過反覆調製，針對不同咖啡飲品特性配搭不同咖啡豆，從而尋找最合適的烘豆。 配合手工玻璃吹製的KRUVE咖啡杯，雙層玻璃確保杯身隔熱防燙，同時為咖啡保溫。杯身較一般Espresso杯的容量大，使咖啡頂部留有空間，改變咖啡與空氣的接觸面積，有助促進濃郁香氣在杯內循環。杯內特別加入三槳設計，輕輕晃動能把Espresso不同層次再次融合，為每一口保持一致與平衡的風味。 ．KRUVE Propel咖啡杯 (75ml) 2隻) ．BLACKHOLE Espresso Roast—單品咖啡豆 (堅果風味) 250克 ．BLACKHOLE Espresso Roast—拼配咖啡豆 (堅果風味) 250克

聖誕禮物推薦2022｜BLACKHOLE x KRUVE咖啡豆與杯 2重嚐味組合 $530

聖誕禮物推薦 2022 ｜ ISABELLE 阿薩姆茶戀人曲奇—白朱古力 及 醇黑戀人曲奇—白朱古力 各 $120 阿薩姆茶戀人曲奇內有純正阿薩姆紅茶所烘焙出來的茶香法式點心酥，濃郁的餅乾茶香將阿薩姆的紅茶的味道提升，配以白朱古力夾心。而另一款醇黑戀人曲奇，奶香濃郁的可可法式薄餅夾心，配以香滑的白朱古力夾心，香氣撲鼻入口鬆化、甜而不膩。

聖誕禮物推薦2022｜ISABELLE阿薩姆茶戀人曲奇—白朱古力 及 醇黑戀人曲奇—白朱古力 各$120

聖誕禮物推薦 2022 ｜ CHARLES & KEITH 迷你包禮盒 $1,500 小廢包今年繼續大熱，CHARLES & KEITH今年推出兩款迷你包禮盒，各有4款品牌經典袋款，更重新配色，讓女生一次過擁有歷年人氣包，天天換款，成為日常打扮的小配件。

聖誕禮物推薦 2022 ｜ LeSportsac Rectangular Cosmetic Bag $310 聖誕過後就是新年，為迎接新春兔年，以及慶祝經典插畫角色Peter Rabbit誕生120週年，LeSportsac再度加推彼得兔聯乘系列，這個化妝袋不單容量大，正面及背面都有不同的彼得兔圖案，可愛又實用。

聖誕禮物推薦 2022 ｜ Marquise De Sevigne 花鹽黑朱古力禮盒 $178 Marquise de Sevign是來自法國的百年品牌，傳承法國食材並注入新式口味，融合傳統與創意。這款花鹽黑朱古力是品牌的新產品，當中的黑朱古力（Gold Foil）內含法國花鹽，令口味更有層次感，甜而不膩。配以精致的藍色禮盒，送禮得體。禮盒於太古城中心第二期Apita地下的限定概念店有售。

聖誕禮物推薦2022｜Marquise De Sevigne 花鹽黑朱古力禮盒 $178

聖誕禮物推薦 2022 ｜ YA-MAN M22 全方位美顏儀 $7,980 美容儀品牌YA-MAN推出全新旗艦級「M22全方位美顏儀」，支援5款高階護膚模式，一機囊括11種美肌功能，採用1-3 MHz 3波段射頻，更快更深入加熱深層皮膚，激活膠原蛋白，同時大大提升肌膚角質層的水潤度，抵禦表面及深層黑色素，從肌源深處提亮膚色，重點針對肌膚抗衰老及提升美白效果，全方位打造透亮淨白肌。 美顏儀更新增眼部專用EMS，採用全新分散式導頭設計，使電流更集中並聚焦於導頭上方，重點貼合眼部細微位置，提升眼部緊緻提拉效果，加強排毒去水腫，有助改善眼袋、黑眼圈及淡化細紋。

聖誕禮物推薦 2022 ｜ Les N é r é ides Enchanted Christmas 系列 法國夢幻琺瑯飾品品牌Les Néréides，推出全新「Enchanted Christmas 系列」，為標誌性兔子主角及一眾小動物帶上聖誕帽，並配以藜蘆和樹枝松果、鈴鐺、閃亮水晶，可愛又充滿節日氣氛。

聖誕禮物推薦 2022 ｜ Belevivi 家品 奢華家居精品線上店Belevivi最近登陸香港，帶來多個家居品牌，包括來自西班牙的Ceramicas Ortiz、法國的Capdeco、奧地利的LeitnerLeinen 及阿根廷的Royal Plata，帶來獨特品味的家品和餐具。 網站：https://belevivi.com/en-hk

聖誕禮物推薦 2022 ｜ Lexon Mina / Mina M 磨菇燈 $239 至 $389 Lexon的磨菇燈是多款獲獎設計當中最受歡迎的單品之一，Mina M(中型版)更獲得2021年德國紅點設計獎，冷暖色燈光，8款配色設計，最長使用時間為12小時，照亮黑暗的角落。(From Street Value)

聖誕禮物推薦 2022 ｜ Sudio N2 藍牙耳機 $499 Sudio 12月推岀的最新藍牙耳機N2系列，是市場較罕見的半耳塞式設計，亦是品牌耳機系列最輕的型號。結合入耳式設計與降噪功能，意味用家可以聽自己音樂並從容地接聽電話，共有4色選擇。

聖誕禮物推薦 2022 ｜ Marshall Willen $999 Marshall最細小的便攜喇叭，經典設計中兼容堅固性能。Stack模式能將多部Willen喇叭相連令效果加倍。早前白色一直缺貨，$1,000蚊之內可以買到Marshall新款便攜喇叭，相信冇人會唔心動！

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聖誕禮物推薦 2022 ｜ paper n things 勵志短句玻璃瓶 $260 於置地太子新開的paper n things，由世界各地尋覓各種設計獨特、具美感風格及的高品質文儀用品，例如鋼筆、聖誕卡及手帳等。這個可愛的勵志短句玻璃瓶，瓶中的小膠囊內藏積極樂觀的小短句，令你懷著感恩的心過每一天。

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