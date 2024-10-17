兒童富豪榜出爐！9歲夏洛特公主成全球最有錢小孩 呢兩位Youtuber都有上榜

含著金鎖匙出生是許多人夢寐以求的願望。當中有些王室成員或星二代不但從出生時已經含著金鎖匙，他們擁有的財富比很多白手興家、勞碌半生的人還要多。玩具品牌Outdoor Toys發布的兒童富豪榜中，蟬聯多年冠軍寶座的身家保守估計約300億港幣，大幅拋離第二名的270億港幣。

最有錢小孩排行榜｜第8名 Youtuber Vlad & Niki

最有錢小孩排行榜｜第8名 Youtuber Vlad & Niki

Vlad & Niki是兩兄弟，他們與父母一起經營Youtube頻道「 Vlad & Niki」，吸引超過1.24億粉絲訂閱頻道平均每月觀看人數達50億次。屬榜上唯一靠自己，非靠父母而上榜的小朋友。他們的Youtube頻道靠玩具開箱起家，其後加入其他節目如家庭出遊及分享日常生活等。網傳他們每條廣告影片報酬高達30萬美元，相當於233萬港幣，吸金力非常厲害。

第8名Youtuber Vlad & Niki（網上圖片）

最有錢小孩排行榜｜第7名 Gwen Stefani孻仔Apollo Rossdale

Gwen本人淨資產約12億美金，前夫Gavin Rossdale淨資產約3.4億港幣。此外，Apollo與繼父Blake Shelton關係良好，未來有望繼承親生父母及繼父約10億港幣的身家。

第7名 Gwen Stefani孻仔Apollo Rossdale （畫面右下）（網上圖片）

最有錢小孩排行榜｜第6名 卡戴珊家族 North West

North West近年成為卡戴珊家族的吸金新力軍，身家預估擁有約29億港幣，有望繼承母親Kim Kardashian部分約132億港幣身家及父親Kanye West的資產。不僅如此，今年僅11歲的North West已經開始製作個人首張專輯《Elementary School Dropout》，官方TikTok帳號擁有1,920萬名粉絲，吸金力不比卡戴珊家族其他成員低。

第6名 卡戴珊家族 North West（網上圖片）

最有錢小孩排行榜｜第5名卡戴珊家族 Stormi

Stormi身家預估約44億港幣，而卡戴珊家族小孩再次上榜，反映家族吸金力不容小覤。 Stormi是Kylie Jenner及Rapper歌手Travis Scott的長女，僅6歲的Stormi資產大部分來自父母的信託基金及投資。 Kylie已經開始準備Stormi繼承自己的品牌帝國，在Stormi一歲時將「Stormi World」註冊為商標，業務包括禮品和一般消費品、服裝、化妝品零售服務等範疇，相信Stormi的身家會不斷上升。

第5名卡戴珊家族 Stormi（網絡圖片）

最有錢小孩排行榜｜第 4 名 Beyonc é 長女 Blue Ivy Blue Ivy身家預估約55億港元，她除了有望繼承父母共233億資產外，只有12歲的Blue已經跟隨母親Beyoncé的腳步開展自己的歌唱事業，在奧斯卡、葛萊美獎等多個國際頒獎典禮上表演及出演MV。 Blue亦會與媽媽Beyoncé在預計12月上映的迪士尼電影中同台演出。

第4名Beyoncé長女Blue Ivy（網絡圖片）

最有錢小孩排行榜｜第 3 名 Rihanna 長子 RZA 2歲的RZA財產主要來自母親Rihanna的108億港元資產。Rihanna不但在音樂事業上取得巨大的成功，她近年創立的品牌「Fenty Beauty」和內衣品牌「Savage X Fenty」同樣不輸蝕，令兒子身家跟住水漲船高。

第3名Rihanna長子 RZA（網上圖片）

最有錢小孩排行榜｜第 2 名 英國喬治王子 11歲喬治王子作為未來英國國王，剛出生時已經繼承英國23個行政區約13.3萬英畝土地，成為王子279億港幣身家的主要來源。如果威廉王子成為國王，喬治王子將繼承父親約100億港幣的康瓦爾公爵領地，身家有望達379億港元，成為榜單上第二名。

第2名 英國喬治王子（網絡圖片）

最有錢小孩排行榜｜第 1 名 英國夏洛特公主 9歲的夏洛特公主蟬聯多年冠軍寶座，身家預估約388億。她的存在為英國帶來巨大的經濟效益，每次亮相時所著的服飾受到外界極大關注，公主同款經常被民眾爭相搶購。例如公主2歲生日穿著的黃色John Lewis羊毛小外套被民眾搶購一空。品牌估值顧問公司Brand Finance估算，公主一生可能為英國經濟貢獻高達45億美元(約349億港元)。

冠軍英國夏洛特公主2歲生日穿著的黃色John Lewis羊毛小外套被民眾搶購一空。（網絡圖片）

最有錢小孩排行榜｜英國路易王子身家「差少少」

相比哥哥喬治王子及姐姐夏洛特公主，6歲路易王子身家「僅」有約9億港幣。路易王子未來有機會獲得公爵封號，例如目前由叔叔安德魯王子持有的約克公爵。