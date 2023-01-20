兔年運程2023｜堪輿學家教你初一至初三新年禁忌＋簡易風水陣 今年財星位喺邊？

人人都想農曆新年攞個好意頭、趨吉避凶，想新一年開個好頭兼發個新年財，不妨看看90後堪輿學家唐碧霞老師分享兔年開運心得，即睇如何在2023年「兔」氣揚眉！

1. 開運日程兼新年禁忌 大年初一 宜：向長輩拜年，互相恭賀。

忌：相信大家都知道不能掃地／發脾氣罵人／打爛碗碟／哭泣／洗頭等，但原來也忌睡午覺，否則人會變懶散；忌吃營養補充品及藥物，以免新一年多病；忌對睡覺中的人拜年，否則對方會整年臥病在床。 大年初二 宜：迎婿日，已出嫁女兒帶同丈夫及子女回娘家的日子。女兒的賀禮必須成雙成對。

忌：要在晚飯前回夫家，否則對娘家不吉利。 大年初三 赤口，又稱「赤狗日」，易生口角是非不宜拜年，可到廟宇祈福。

宜：今年八白財位在「正南」，正南為丙午丁，馬為午火，宜到馬場補火，增強財運！建議大家先到黃大仙廟祈福，再搭上馬場穿梭巴士去沙田馬場行大運，自然能提升整年財運；尤其有利秋天和冬天出世的朋友！

開市吉日吉時 首選：正月初六，午時（1100至1300）、未時（1300至1500），沖兔

次選：正月十一，巳時（0900至1100）、未時（1300至1500），沖猴 攝太歲吉日吉時 首選：正月十五，午時（1100至1300），沖鼠

次選：正月二十，午時（1100至1300）、未時（1300至1500）

2. 簡易家居辦公室風水陣 結婚添丁風水陣： 今年九紫喜慶星位於「正北」，想結婚添丁，可在家中或辦公室大門向正北的方向，於門口位置擺放紅色或綠色地氈。於家中及辦公室的正北位置，種植帶紅色果實的泥種植物，例如：冬紅果、四季果等，或擺放9枝已去刺的玫瑰花，並在花瓶底下放置綠色卡紙。 催旺桃花風水陣： 今年一白桃花星位於「西南」，想戀愛順利，可在家中、辦公室「西南」位置，放流動的水裝置及上鏈金屬製音樂盒，並每天用音樂盒播放音樂。 * 桃花除了指異性之外亦代表人緣，適用於工作對外的行業，例如：銷售、保險、幕前、金融等。 貴人加持風水陣： 在一白桃花星「西南」位置，放6枝水種富貴竹，「一六共宗，金水相生」，並可佩戴日本東密十二生肖守護神法牌，有助加強貴人運，工作時自然事事順利。 招財風水陣： 在八白財星「正南」位置，擺放瓦錢罌（即有入無出的錢箱），並放6個一元港幣入內，「六八武科發跡，丁財兩旺」，此局特別有利招財，短期之內可快速見效。