台灣自由行｜2月20起重開網上簽證 一文看清入台證申請方法+詳情

台灣政府於今日(14日)宣佈，於2月20日起開於港澳人士赴台自由行，港澳旅客亦可以於網上辦理入台簽證。事隔3年終於可以到台灣旅行，當然不少人已忘掉如何申請入台證，以下為大家總結入台證申請所需文件、辦理方法等詳情，去台灣旅行前必看！
持有港澳護照人士前往觀光，需於入境申請《香港澳門居民網路申辦入臺許可同意書暨入境登記表》，又稱入台證。可選擇於網上辦理，或於機場、港口申請落地簽證，但目前仍未開放落地簽證，因此建議先於網上先行辦理好。
入台證申請｜1. 網上簽證
於港澳出生並預計在台灣地區停留不超過30天，或非港、澳出生者，曾於1983年後以港澳永久居民身份赴台，於2月20日起可以透過內政部移民署網站申請「入台證」。
所需文件包括有效期3個月以上香港、澳門特區或BNO護照，除了輸入基本個人資料外，亦須填寫入境目的及埗台後住址。入境前需將入台證打印出來，並上面簽名，連同護照、身份證正本及有效機票，可於有效期內(自許可日起計3個月內)入出境1次，每次停留30日，不得延期。申請費用全免。
入台證申請｜2. 非港澳居民+首次赴台/短期停留簽證
非於港澳出生、並未曾於1983年後以港澳永久居民身份赴台的港澳特區護照、BNO護照，並具有回鄉證持有人；以及預計逗留台灣將超過30日的港澳特區護照持有人，須於境外人士線上申辦系統申辦入台證。
同樣需在網上填寫申請書，上載照片及所需文件，最少需要5個工作天辦理申請(不包含星期六、日、10月10日、及台灣香港兩地之公眾假期)，經核准後請自行在系統以信用卡繳費及彩色列印入台證。於核准日期2個月內，需完成線上繳費，逾期需重新申請。
所需文件：
- 彩色白式證件相（最近2年內拍攝；4.5cm X 3.5cm）
- 香港澳門永久性居民身分證正背面、有效期3個月以上之香港或澳門護照、及回鄉證正背面影本。
申請費用：
單次入出境證：新台幣600元整；
一年多次入出境證：新台幣1000元整；
三年多次入出境證：新台幣2000元整。
入台證申請｜入錯資料點算好？ 教你更改方法
如於申請入台證時填錯資料，大家需要註銷申請，只需將填錯的資料、身份證副本、護照副本、聯絡方法電郵至[email protected]，通知台北經濟文化辦事處（香港辦事處），並列明要求註銷網上簽證，大概一個工作天後就可以重新申請。