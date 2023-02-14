台灣自由行｜2月20起重開網上簽證 一文看清入台證申請方法+詳情

台灣政府於今日(14日)宣佈，於2月20日起開於港澳人士赴台自由行，港澳旅客亦可以於網上辦理入台簽證。事隔3年終於可以到台灣旅行，當然不少人已忘掉如何申請入台證，以下為大家總結入台證申請所需文件、辦理方法等詳情，去台灣旅行前必看！

持有港澳護照人士前往觀光，需於入境申請《香港澳門居民網路申辦入臺許可同意書暨入境登記表》，又稱入台證。可選擇於網上辦理，或於機場、港口申請落地簽證，但目前仍未開放落地簽證，因此建議先於網上先行辦理好。

入台證申請｜ 1. 網上簽證 於港澳出生並預計在台灣地區停留不超過30天，或非港、澳出生者，曾於1983年後以港澳永久居民身份赴台，於2月20日起可以透過內政部移民署網站申請「入台證」。 所需文件包括有效期3個月以上香港、澳門特區或BNO護照，除了輸入基本個人資料外，亦須填寫入境目的及埗台後住址。入境前需將入台證打印出來，並上面簽名，連同護照、身份證正本及有效機票，可於有效期內(自許可日起計3個月內)入出境1次，每次停留30日，不得延期。申請費用全免。

入台證網上簽證申請詳情

入台證申請｜ 2. 非港澳居民 + 首次赴台 / 短期停留簽證 非於港澳出生、並未曾於1983年後以港澳永久居民身份赴台的港澳特區護照、BNO護照，並具有回鄉證持有人；以及預計逗留台灣將超過30日的港澳特區護照持有人，須於境外人士線上申辦系統申辦入台證。 同樣需在網上填寫申請書，上載照片及所需文件，最少需要5個工作天辦理申請(不包含星期六、日、10月10日、及台灣香港兩地之公眾假期)，經核准後請自行在系統以信用卡繳費及彩色列印入台證。於核准日期2個月內，需完成線上繳費，逾期需重新申請。