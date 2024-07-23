全港首間WcDonald's登陸灣仔！動漫版麥當勞W招牌 動漫迷朝聖必去

首間WcDonald's登陸灣仔！動漫版麥當勞W招牌 動漫迷朝聖必去

熟悉日本動漫文化的人士，相信總會在作品中見過「倒M」即是「W」的「WcDonald's」，麥當勞最近將這間日本動漫中「限定」的「WcDonald's」帶到灣仔，一眾動漫迷參加完動漫展之後，可以順道去「朝聖」打卡一下！即睇詳情！

家傳戶曉的 WcDonald ’ s 細細個就睇過呢個名 不少日本動漫的故事場景都會參考現實世界，作者一般為了避免侵權問題，都會將麥當勞招牌的M字變成W字，這間「翻版」的「WcDonald’s」在多套日本動畫中出現過，例如《名偵探柯南》、《蠟筆小新》等。麥當勞今次將虛擬世界的「WcDonald’s」變成現實，相信令不少本地的動漫迷非常開心！

多個動漫打卡點 限定版「WcDonald's」由即日起至30日開店，作為全港首間WcDonald's動漫快餐店，無論店內店外都設有多個動漫打卡點，一入門口就會看見「WcDonald's」員工熱烈歡迎，點餐位和取餐位亦布置了「WcDonald's」的字句和圖案，窗外亦貼滿動漫風格的員工，動漫迷吃東西之餘還可以打卡留念！