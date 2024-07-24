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2024-07-24 17:35:00

McGriddles正式登陸香港麥當勞 App用戶7月27日凌晨4時起優先試食 限定全日供應

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McGriddles正式登陸香港麥當勞 App用戶7月27日凌晨4時起優先試食 限定全日供應

McGriddles正式登陸香港麥當勞 App用戶7月27日凌晨4時起優先試食 限定全日供應

香港終於有McGriddles！麥當勞官方正式宣佈，日本麥當勞人氣楓糖班戟漢堡系列（McGriddles首次於香港麥當勞登場！全線麥當勞餐廳更會破天荒限時全日供應，而麥當勞App用戶727日凌晨4時起優先試食。即睇詳情！

不少人到日本旅遊，早餐都會選擇到麥當勞吃McGriddles，即是楓糖班戟漢堡。將平日的麵包變成混合楓糖漿的厚熱香餅，再配上豬柳蛋、火腿等，鹹甜味道令人一試上癮！除了日本外，在加拿大、新加坡、韓國亦曾推出過。

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日前有網民於社交媒體上載圖片，表示香港麥當勞將本周六 (27)起，發售全新楓糖班戟系列，相信就是傳說中的McGriddles！一共有楓糖班戟豬柳漢堡及楓糖班戟豬柳蛋漢堡兩款，更是全日24小時供應。

香港麥當勞正式宣佈，727日凌晨4起限時全日供應日本大人氣McGriddles第一階段727凌晨431日，麥當勞App用戶可搶先優先試食福利，就連平日只於早餐時段供應的脆薯餅亦會限時全日供應。而第二階段則由81日凌晨4時起，顧客更可到全線餐廳直接選購McGriddles

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McGriddles登陸香港麥當勞 楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐 楓糖班戟豬柳漢堡套餐（配薯餅及飲品）以優惠價$35*全日供應。 McGriddles登陸香港麥當勞

是次香港麥當勞為大家帶來兩款McGriddles－－楓糖班戟豬柳蛋漢堡楓糖班戟豬柳漢堡滿足不同口味的顧客。套餐配薯餅及飲品以優惠價$35全日供應兩款楓糖班戟漢堡與日本McGriddles一樣，兩款McGriddles採用加入楓糖漿的楓糖班戟漢堡代替傳統鬆餅楓糖漿分佈於班戟漢堡令人一試難忘！

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網傳香港麥當勞即將發售McGriddles (圖片來源: Threads @henryy.persie72) 網傳香港麥當勞即將發售McGriddles (圖片來源: Threads @henryy.persie72)