香港終於有McGriddles！麥當勞官方正式宣佈，日本麥當勞大人氣楓糖班戟漢堡系列（McGriddles）首次於香港麥當勞登場！全線麥當勞餐廳更會破天荒限時全日供應，而麥當勞App用戶7月27日凌晨4時起優先試食。即睇詳情！

不少人到日本旅遊，早餐都會選擇到麥當勞吃McGriddles，即是楓糖班戟漢堡。將平日的麵包變成混合楓糖漿的厚熱香餅，再配上豬柳蛋、火腿等，鹹甜味道令人一試上癮！除了日本外，在加拿大、新加坡、韓國亦曾推出過。

日前有網民於社交媒體上載圖片，表示香港麥當勞將本周六 (27日)起，發售全新楓糖班戟系列，相信就是傳說中的McGriddles！一共有楓糖班戟豬柳漢堡及楓糖班戟豬柳蛋漢堡兩款，更是全日24小時供應。

香港麥當勞正式宣佈，由7月27日凌晨4時起限時全日供應日本大人氣McGriddles。第一階段由7月27日凌晨4時起至31日，麥當勞App用戶可搶先享有優先試食福利，就連平日只於早餐時段供應的脆薯餅亦會限時全日供應。而第二階段則由8月1日凌晨4時起，顧客更可到全線餐廳直接選購McGriddles。