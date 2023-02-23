全面通關｜深圳必食餐廳美食推介 海鮮燒烤/掃街小食/火鍋/酸菜魚/甜品【持續更新】

香港深圳兩地全面開關，下次由羅湖或落馬洲口岸北上去深圳，不妨參考一下以下深圳美食推介，有人氣火鍋酸菜魚、即烤串燒、甜品店等等，價錢平香港一大截，一於約埋朋友去試啦！

深圳美食2023｜潮汕大目牛肉火鍋

潮汕大目牛肉火鍋是國內的牛肉火鍋連鎖品牌，在深圳有多間分店，主打全牛火鍋，餐廳可以見到師傅即場宰牛，感覺新鮮！湯底方面推薦清湯，湯底以蔬菜煲煮，最能突出牛肉鮮味。店舖供應多種牛肉部位選擇，如「吊龍」、「花趾肉」等等，更有秘製牛雜，牛魔王一定收貨。另外推介手打牛丸，多汁又彈牙，打邊爐必備！

潮汕大目牛肉火鍋皇崗店

地址：深圳市福田區皇崗村市場北座1樓（福民地鐵站C出口附近）

人均：￥150起