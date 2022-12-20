冬日美食節2022｜聖誕超大型美食及購物嘉年華匯聚超過800個展位 $1優惠商品/購票入場即送福袋/集齊蓋印可換領禮物包/大抽獎有按摩椅、iPhone 14 Pro/送港鐵免費車程

適逢「香港冬季購物節」及「香港冬日美食節」20 週年，展會推出激安狂賞「折」，為入場人士帶來震撼優惠折扣優惠！匯聚城中各式各樣的熱門產品，必定讓大家滿載而歸！精選商品以$1、$10、$100、一折或半價等優惠價發售，攜票入場更可獲多重禮遇。另外，開設MTR Mobile賬戶，更送港鐵免費車程。
第20屆香港冬日美食節
匯聚約600個展位，雲集環球美食，包括本地、日韓台及環球美食、高級食材及美酒、健康素食、賀年食品及多款乾貨海味讓你搶先辨年貨。今年更有「星級名廚教室」環節回歸會場，請來廚藝了得的藝人，包括陳煒、黎諾懿及郭柏妍、城中名廚及美食KOL現身會場，示範烹飪美食。不得不提，以$1、$10、$100、一折或半價等優惠價發售的精選商品，已經吸引了不少人關注！
展覽地點：灣仔會展3號館
開放時間：
24-27/12/2022 10:00am-8:00pm
28/12/2022 10:00am-7:00pm
售票日期：即日起至 2022年12月28日下午5時
第20屆香港冬季購物節、第22屆家居潮流博覽2022、數碼生活及車品博覽2022
齊集美容化妝、珠寶服飾、保健及護理產品、玩具及精品等應有盡有，場內更有打卡必到的限定展品：日本巴士。家居潮流博覽更逾250個展位，齊集多項家居元素 滿足你的家居需要，包括室內設計、傢俱家品、床褥寢具、裝修建材、智能家電、家居服務，超過50個室內設計師及眾多傢俬品牌薈萃一堂，歡迎各新舊業主駕臨參觀(請自備家居平面圖)，場內節目更有著名驗樓師詹sir教你驗樓、裝修顧問林Sir教你裝修需知及裝修學院校長Simon Tang教你DIY維修知識，分享多項實用資訊。數碼生活及車品博覽則會熱賣數碼電子產品、汽車產品及配件及改裝車等。
此外，大會舞台每天有不同人氣歌手及藝人出席，包括MC張天賦、Jay Fung馮允謙、李佳芯、周嘉洛、林淑敏及許家傑等，並與觀眾玩互動遊戲，並送出豐富獎品！
展覽地點：灣仔會展1號館
開放時間：
24-26/12/2022 10:00am-8:00pm
27/12/2022 10:00am-7:00pm
售票日期：即日起至 2022年12月27日下午5時
入場多重禮遇：
消費連環賞──入場人士可憑消費大抽獎抽獎券上之兌換券，享用場內精選服務包括面部彩繪、塔羅占卜、中國書法、DIY香薰泡泡球、DIY心意聖誕卡及換領扭氣球或魔術棒等
購票入場即送限量福袋──禮品包括寶礦力水特電解質水、威威超濃縮香薰洗衣珠及威威織物除 菌消臭噴霧等不能盡錄！
「行晒全場有著數」──憑 HK$20入場券票尾即可參加！只需於指定3個攤位集齊蓋印，即可換領精美禮物，包括 SOYJOY 全植物大豆棒、奧樂蜜C、位元堂雙層潤喉軟糖(川貝枇杷配方)等！憑消費參加抽獎，可贏取豐富獎品！
推廣生意的競賽牌照號碼：56158
【Foodie Buddy Club會員限定】夢｢賞｣成真聖誕大抽獎
購票並於入場當日登記成為Foodie Buddy Club會員就有機會參加抽獎，贏取豐富獎品！獎品包括：
頭獎(1名)：Maxcare至型椅 (價值: $26,800)
二獎(1名)：Apple iPhone 14 Pro Max 1TB (價值: $13,599)
三獎(1名)：迪士尼樂園「奇妙處處通」入場金卡4張(包括成人及小童各2張) (價值:$8,012)
安慰獎(10名)：超市現金禮券(價值: $1,000 )