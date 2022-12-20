冬日美食節2022｜聖誕超大型美食及購物嘉年華匯聚超過800個展位 $1優惠商品/購票入場即送福袋/集齊蓋印可換領禮物包/大抽獎有按摩椅、iPhone 14 Pro/送港鐵免費車程

適逢「香港冬季購物節」及「香港冬日美食節」20 週年，展會推出激安狂賞「折」，為入場人士帶來震撼優惠折扣優惠！匯聚城中各式各樣的熱門產品，必定讓大家滿載而歸！精選商品以$1、$10、$100、一折或半價等優惠價發售，攜票入場更可獲多重禮遇。另外，開設MTR Mobile賬戶，更送港鐵免費車程。

第 20 屆香港 冬日美食節

匯聚約600個展位，雲集環球美食，包括本地、日韓台及環球美食、高級食材及美酒、健康素食、賀年食品及多款乾貨海味讓你搶先辨年貨。今年更有「星級名廚教室」環節回歸會場，請來廚藝了得的藝人，包括陳煒、黎諾懿及郭柏妍、城中名廚及美食KOL現身會場，示範烹飪美食。不得不提，以$1、$10、$100、一折或半價等優惠價發售的精選商品，已經吸引了不少人關注！

展覽地點：灣仔會展3號館

開放時間：

24-27/12/2022 10:00am-8:00pm

28/12/2022 10:00am-7:00pm

售票日期：即日起至 2022年12月28日下午5時

第 20 屆香港冬季購物節、第 22 屆家居潮流博覽 2022 、數碼生活及車品博覽 2022

齊集美容化妝、珠寶服飾、保健及護理產品、玩具及精品等應有盡有，場內更有打卡必到的限定展品：日本巴士。家居潮流博覽更逾250個展位，齊集多項家居元素 滿足你的家居需要，包括室內設計、傢俱家品、床褥寢具、裝修建材、智能家電、家居服務，超過50個室內設計師及眾多傢俬品牌薈萃一堂，歡迎各新舊業主駕臨參觀(請自備家居平面圖)，場內節目更有著名驗樓師詹sir教你驗樓、裝修顧問林Sir教你裝修需知及裝修學院校長Simon Tang教你DIY維修知識，分享多項實用資訊。數碼生活及車品博覽則會熱賣數碼電子產品、汽車產品及配件及改裝車等。

此外，大會舞台每天有不同人氣歌手及藝人出席，包括MC張天賦、Jay Fung馮允謙、李佳芯、周嘉洛、林淑敏及許家傑等，並與觀眾玩互動遊戲，並送出豐富獎品！

展覽地點：灣仔會展1號館

開放時間：

24-26/12/2022 10:00am-8:00pm

27/12/2022 10:00am-7:00pm

售票日期：即日起至 2022年12月27日下午5時