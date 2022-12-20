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生活
2022-12-20 19:48:06

冬日美食節2022｜聖誕超大型美食及購物嘉年華匯聚超過800個展位 $1優惠商品/購票入場即送福袋/集齊蓋印可換領禮物包/大抽獎有按摩椅、iPhone 14 Pro/送港鐵免費車程

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多款精選商品以$1及$10優惠價發售。

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適逢「香港冬季購物節」及「香港冬日美食節」20 週年，展會推出激安狂賞「折」，為入場人士帶來震撼優惠折扣優惠！匯聚城中各式各樣的熱門產品，必定讓大家滿載而歸！精選商品以$1$10$100、一折或半價等優惠價發售，攜票入場更可獲多重禮遇。另外，開設MTR Mobile賬戶，更送港鐵免費車程。

開設MTR Mobile賬戶，更送港鐵免費車程。

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20屆香港冬日美食節

匯聚約600個展位雲集環球美食包括本地、日韓台及環球美食、高級食材及美酒、健康素食、賀年食品及多款乾貨海味讓你搶先辨年貨。今年更有「星級名廚教室」環節回歸會場，請來廚藝了得的藝人，包括陳煒、黎諾懿及郭柏妍、城中名廚及美食KOL現身會場，示範烹飪美食。不得不提，以$1$10$100、一折或半價等優惠價發售的精選商品，已經吸引了不少人關注！

展覽地點：灣仔會展3號館

開放時間：

24-27/12/2022 10:00am-8:00pm
28/12/2022 10:00am-7:00pm

售票日期： 20221228日下午5

20屆香港冬季購物節、第22屆家居潮流博覽2022、數碼生活及車品博覽2022

齊集美容化妝、珠寶服飾、保健及護理產品、玩具及精品等應有盡有場內更有打卡必到的限定展品：日本巴士家居潮流博覽更逾250個展位齊集多項家居元素 滿足你的家居需要，包括室內設計、傢俱家品、床褥寢具、裝修建材、智能家電、家居服務超過50個室內設計師及眾多傢俬品牌薈萃一堂，歡迎各新舊業主駕臨參觀(請自備家居平面圖)，場內節目更有著名驗樓師詹sir教你驗樓、裝修顧問林Sir教你裝修需知及裝修學院校長Simon Tang教你DIY維修知識，分享多項實用資訊。數碼生活及車品博覽則會熱賣數碼電子產品、汽車產品及配件及改裝車等

此外，大會舞台每天有不同人氣歌手及藝人出席，包括MC張天賦、Jay Fung馮允謙、李佳芯、周嘉洛、林淑敏及許家傑等，並與觀眾玩互動遊戲，並送出豐富獎品！

展覽地點：灣仔會展1號館

開放時間：

24-26/12/2022 10:00am-8:00pm

27/12/2022 10:00am-7:00pm

售票日期： 20221227日下午5

ALAIN MILLIAL果醬/蜜糖/茄醬 會展價：$1/罐 白粟米 會展價：$1/條 鶴仔人蔘紅薯 會展價：$1/包 東醉香東北大米 會展價：$1/包 健康農場皇子雞 會展價：$10/隻 睿酒香鮑魚4隻裝 會展價：$20 MARINA FRESH越南原隻連殼白蝦 會展價：$40 D197貓山王BB 會展價：$88/個 欲知更多冬日美食節推廣優惠，可掃二維碼查看。

入場多重禮遇：

消費連環賞──入場人士可憑消費大抽獎抽獎券上之兌換券，享用場內精選服務包括面部彩繪、塔羅占卜、中國書法、DIY香薰泡泡球、DIY心意聖誕卡及換領扭氣球或魔術棒等

購票入場即送限量福袋──禮品包括寶礦力水特電解質水、威威超濃縮香薰洗衣珠及威威織物除 菌消臭噴霧等不能盡錄！

「行晒全場有著數」──憑 HK$20入場券票尾即可參加！只需於指定3個攤位集齊蓋印，即可換領精美禮物，包括 SOYJOY 全植物大豆棒、奧樂蜜C、位元堂雙層潤喉軟糖(川貝枇杷配方)憑消費參加抽獎，可贏取豐富獎品！

推廣生意的競賽牌照號碼：56158

購票入場即送限量福袋，另只需於指定3個攤位集齊蓋印，即可換領精美禮物。

購票入場即送限量福袋，另只需於指定3個攤位集齊蓋印，即可換領精美禮物。

Foodie Buddy Club會員限定】夢｢賞｣成真聖誕大抽獎

購票並於入場當日登記成為Foodie Buddy Club會員就有機會參加抽獎，贏取豐富獎品！獎品包括：

頭獎(1)Maxcare至型椅 (價值: $26,800)

二獎(1)Apple iPhone 14 Pro Max 1TB (價值: $13,599)

三獎(1)：迪士尼樂園「奇妙處處通」入場金卡4(包括成人及小童各2) (價值:$8,012)

安慰獎(10)：超市現金禮券(價值: $1,000 )

頭獎(1名)：Maxcare至型椅 (價值: $26,800) 二獎(1名)：Apple iPhone 14 Pro Max 1TB (價值: $13,599) 三獎(1名)：迪士尼樂園「奇妙處處通」入場金卡4張(包括成人及小童各2張) (價值:$8,012)；安慰獎(10名)：超市現金禮券(價值: $1,000 )
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