冷氣慳錢慳電7大貼士　「唔好又開又熄」傳統智慧背後有原理

立夏將至，代表夏天即將開始。在悶熱翳焗的天氣下，相信有不少人已開了家中冷氣來涼快一下。面對未來持續四個多月的夏季，不想在開冷氣後付出昂貴電費？那你便要記得以下7個冷氣慳電貼士了！

2. 適當調整冷氣溫度 研究報告顯示，只要將冷氣調高1度，便能節省用電量約7-10%！而溫度則可設定在攝氏26度至28度之間，這樣便能享受到涼爽的冷氣，又不用擔心消耗過多電力。

3. 定期清潔隔塵網 假若隔塵網內累積太多灰塵，只會讓冷氣效果降低，浪費電力。建議夏季期間可每兩個星期清潔一次隔塵網和冷氣機入風口、出風口等部分，此舉可以提高冷氣機效能之餘，也能防止細菌及霉味滋生！

4. 短暫外出時，保持冷氣機運作比較慳電 相信不少人從小都被父母告誡過冷氣不要「又開又熄」，否則既嘥電又易壞。其實這說法非常有道理，因為重新開啟冷氣，便代表需要再次使用較高電流去推動壓縮機，把室溫重新降低至設定溫度。所以如果只是外出片刻，保持冷氣機運作會比關掉再開更慳電。

5. 配合風扇使用 風扇的耗電量只有冷氣機的5-10%，但配合冷氣一起使用時，可以有助室內空氣對流，使空氣更流通，令室內快速降溫。所以如果使用風扇，便可以把冷氣機溫度調高2-3度，幫助你節省電力。

6. 避免陽光直射 有研究顯示，假如把冷氣機安裝在陽光直射的地方，電力消耗量將增加16.5%。所以，冷氣機宜安裝在陰涼、通風的地方，這樣才能有效加強冷氣機的散熱效能。