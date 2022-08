利園區聯乘日本插畫家松原光 於希慎廣場舉行海外首個藝術裝置

除了一系列實體Happy, Be! 快樂笑臉藝術裝置,松原光更把筆下笑臉數碼動畫化,讓大眾於特製的LED笑臉牆上快樂互動,一起展出趣怪打卡笑容。大人小朋友亦可拿出手機,免費下載「Happy, Be! 快樂笑臉藝術企劃」專屬Instagram濾鏡,把快樂散播全世界,讓世人欣賞香港盛夏的每張可愛笑容!

「 Happy, Be! 快樂笑臉藝術裝置」詳情:

活動日期:即日起至8月24日

地點:希慎廣場1樓中庭

時間:早上11時至晚上9時

同場加映:「 Umami, Be! 快樂美食祭」 多款夏日美食完滿你的幸福假期

Umami, Be!將委以重任,負責在利園二期地庫擔任大廚,帶來多款夏日消暑美食和特飲,包括ISEEISEE手工水果雪條、媽咪雞蛋仔、Jouer法式甜點、Seoul Recipe特色韓國小吃、Feather and Bone及Grappa's Cellar帶來的滋味異國美饌,讓美食饗宴延續夏日小確幸。同時Lee Gardens會員亦可在hy!線上平台預購「Umami, Be! 快樂美食祭」美食券,即享獨家美食優惠!現凡於hy!線上平台購買兩張或以上「Umami, Be! 快樂美食祭」美食券、或者兩件或以上任何貨品均可即享85折優惠盡情於假日享受無窮滋味!美食優惠又豈止於此,凡周末在利園區消費滿HK$800或以上,Umami, Be!即賞你Happy, Be! x ISEEISEE 金裝菠蘿薄荷雪條(乙條)或Happy, Be! x 媽咪雞蛋仔原味雞蛋仔(乙件)(數量有限,送完即止。),讓味蕾的滋味滿足綻放各位的快樂笑顏。