利園區聯乘日本插畫家松原光 於希慎廣場舉行海外首個藝術裝置

持續的疫情奪去昔日口罩下燦爛的笑容。還記得那些沒有口罩的日子嗎？陌生人一個微笑點頭，足以令你暖上心頭。微笑是世界共通的語言，此刻雖無法摘下口罩，但也可以微笑改變生活態度，讓微笑改變世界。在今個與眾不同的盛夏，利園區為向一眾港人傳遞快樂，特意邀請日本炙手可熱的新晉藝術家松原光跨洋越海來到香港，攜手打造「Happy, Be!快樂笑臉藝術企劃」，並率先於希慎廣場帶來松原光首個海外獨家藝術裝置！ 快樂滲透利園區 於即日至8月24日期間，「Happy, Be!快樂笑臉藝術企劃」將會在利園區正式啟航，率先在希慎廣場中庭打造絢爛多彩的玻璃木屋「Happy, Be! 微笑花舍」和一系列的繽紛打卡裝置，又特設「松原光香港站期間限定店」販售香港別注的獨家設計精品和限量作品，更展出松原光一系列獨家、從未曝光的藝術畫作；同時利園二期在周末期間亦會舉辦「Umami, Be!快樂美食祭」，多款別注夏日滋味美食完美滿足你假日食慾，更可走訪利園區不同地標遊玩「快樂尋寶線上遊戲」及消費換領Happy, Be!專屬快樂精品，讓最原始的快樂滲透在利園區每一個角落。

Happy, Be! 快樂笑臉藝術裝置：走進由日本著名新晉藝術家松原光打造的快樂園地 必遊景點一：「 Happy, Be! 微笑花舍」 甫踏入希慎廣場中庭，絢爛多彩的玻璃夏日木屋「Happy, Be! 微笑花舍」隨即成為你的快樂泉源，玻璃上印滿由松原光首次為裝置獨家設計的插畫，一個個經典笑臉結合各種快樂型態和夏日元素，更與本地花店Greenland花滿庭合作，精心挑選各式斑斕花材粉飾花舍，締造期間限定花店成為其中一個溫馨舒懷的繽紛打卡角落，綻放夏日歡笑！

必遊景點二：「 Happy, Be! X 松原光期間限定店」 同時花舍內特設「Happy, Be! X 松原光期間限定店」，販售超過40款松原光為是次藝術企劃獨家設計，糅合香港元素的藝術作品。松源光更特意精心挑選了一系列港式最愛街頭美食，施展他獨有的藝術笑臉魔法，刻畫在各家品及衣物上，把Hong Kong Style發揮得淋漓盡致。全新製作的限量作品、藝術精品及聯乘限量產品於全球首度矚目登場，涵蓋生活提案、精緻家品、精品文具、潮流服飾和環保創意多個範疇，部分精品及場內木材裝飾均採用KAFFTEC咖法咖啡渣製成，環保值滿分！讓快樂笑臉全面進駐你的生活日常。

「Happy, Be! X 松原光期間限定店」涵蓋生活提案、精緻家品、精品文具、潮流服飾和環保創意多個範疇的產品。

必遊景點三： 「 Happy, Be! X 松原光限定藝術畫廊」 同時店內亦設有「Happy, Be! X松原光限定藝術畫廊」，展出松原光為港人挑選的珍藏笑臉藝術畫作，每幅作品均掛上不同笑容，輕鬆散發十倍正能量，透過親筆作品再度為港人打打氣！而且，現在凡於藝術畫廊購買松原光別注版油畫購買松原光畫作的畫迷，更即可與他驚喜隔空互動，獲松原光親筆個人化設計圖片。屆時將有專人代為傳送你所選的圖片予身處日本的松原光手上，並為你親自設計和度身打造專屬你的個人經典笑臉，粉絲萬勿錯過！

必遊景點四： 經典笑臉快樂人偶及Happy, Be! 萬花筒裝置 為與港人一起迎接繽紛盛夏，松原光特意從日本委派多個經典笑臉快樂人偶來到希慎廣場，遍佈場內不同角落，與港人一同鬼馬合照！各個角色各有盞鬼之處，有捧花的、有給心心手勢的、有享受生活的、有向你微笑揮手的，等你來逐個捕捉，攝下最真摯的夏日歡顏。在快樂園地中，特設了塗上粉紅色的快樂信箱Happy, Be!萬花筒裝置，別出心栽地讓大眾從信箱中窺探的松原光眼中的幸福世界，更可從信箱中留下你進入Happy, Be!萬花筒的片刻，記錄你被快樂藝術包圍的景象。

必遊景點五： LED 數碼笑臉快樂互動 除了一系列實體Happy, Be! 快樂笑臉藝術裝置，松原光更把筆下笑臉數碼動畫化，讓大眾於特製的LED笑臉牆上快樂互動，一起展出趣怪打卡笑容。大人小朋友亦可拿出手機，免費下載「Happy, Be! 快樂笑臉藝術企劃」專屬Instagram濾鏡，把快樂散播全世界，讓世人欣賞香港盛夏的每張可愛笑容！

「 Happy, Be! 快樂笑臉藝術裝置」詳情： 活動日期：即日起至8月24日 地點：希慎廣場1樓中庭 時間：早上11時至晚上9時 同場加映：「 Umami, Be! 快樂美食祭」 多款夏日美食完滿你的幸福假期 Umami, Be!將委以重任，負責在利園二期地庫擔任大廚，帶來多款夏日消暑美食和特飲，包括ISEEISEE手工水果雪條、媽咪雞蛋仔、Jouer法式甜點、Seoul Recipe特色韓國小吃、Feather and Bone及Grappa's Cellar帶來的滋味異國美饌，讓美食饗宴延續夏日小確幸。同時Lee Gardens會員亦可在hy!線上平台預購「Umami, Be! 快樂美食祭」美食券，即享獨家美食優惠！現凡於hy!線上平台購買兩張或以上「Umami, Be! 快樂美食祭」美食券、或者兩件或以上任何貨品均可即享85折優惠盡情於假日享受無窮滋味！美食優惠又豈止於此，凡周末在利園區消費滿HK$800或以上，Umami, Be!即賞你Happy, Be! x ISEEISEE 金裝菠蘿薄荷雪條（乙條）或Happy, Be! x 媽咪雞蛋仔原味雞蛋仔（乙件）（數量有限，送完即止。），讓味蕾的滋味滿足綻放各位的快樂笑顏。