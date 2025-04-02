助眠方法｜睡前勿玩電話/按摩耳朵等8招解決失眠

現代人生活壓力大，不少DSE考生或上班人士都有失眠或難以入眠的情況出現。除了在睡前喝熱牛奶外，其實還有不少方法能夠加快入眠速度，以下就為大家整理了8招助眠方法，希望大家能逃離失眠的問題！ 助眠方法 伸懶腰 誰說伸懶腰一定是在起床時進行？其實適當的拉伸身體，有助疏通身體的經絡，促進血氣運行，從而改善身體體質，對睡眠質素都有幫助。因此在睡覺前，可進行伸懶腰、舒展筋骨等動作，調整身體的筋骨狀況，幫助盡快入眠。 助眠方法 搓肚子 不少人都有睡前吃宵夜的習慣，但是吃飽就睡的話，不但影響消化，亦較難立即入眠。而搓肚子有利於腸臟蠕動，同時有助胃部分泌消化液，從而防止胃病出現。只需要在睡前平躺在床上，搓熱雙手，將手放在肚臍周圍，按順時針方向圍繞肚臍搓肚子幾十圈即可，切記力度要適中。

助眠方法 足浴 人的腳部含有多個穴位，睡前用熱水進行足浴的話，不但可以促進身體血液循環，同時能夠加快新陳代謝，從而加快入眠。而且不少人都會因為手腳冰冷問題而無法入眠，以熱水進行足浴後，手腳冰冷的問題便能解決。若果除了想加快入眠，還想改善身體其他問題的話，可按想改善的問題加入適當的中藥進行足療。例如可加入當歸、川芎緩解手腳冰冷；加入菊花、夏枯草減緩頭暈腦脹，加入艾草可有助祛除腳氣等。 助眠方法 搥後背 不少人長時間以不正確的姿勢坐下，因此容易造成腰酸背痛、肌肉緊張等問題，而搥後背則可以幫助肌肉放鬆、緩解疲勞，從而加快入眠的速度。 只需要在睡前以握拳的方式，稍微用力地搥後背，便能刺激背部的穴位，促進血液循環，疲勞得以緩解，睡眠質素亦有改善。 助眠方法 梳頭 頭部和腳部一樣，都是集中各種穴位的地方，而梳頭便可以刺激頭部穴位，改善身體的血液循環，促進新陳代謝，從而預防失眠問題。如果只是想達到保健作用，每次梳頭應不少於3分鐘，有失眠症狀的話，睡前可以梳頭5至10分鐘，對改善血液循環有很大的幫助，入眠時間亦能因而加快。

助眠方法 放鬆肩頸 頸部、肩膀屬於人體疲勞經常積聚的地方，因此睡前花幾分鐘時間做幾個簡單的放鬆動作，肩頸肌肉亦會得以放鬆，幫助身體血液循環，大腦亦隨之放鬆，令身體更容易入眠。 只需要將頸部以放鬆的狀態，利用下巴向肩膀的方向慢慢轉動，當下巴轉到肩膀時，停留幾秒再還原，左右重複20次即可。 助眠方法 拍打小腿 有試過睡覺的時候小腿突然抽筋嗎？其實這是由於身體過分疲勞而響起的警號。小腿被稱作「人體第二心臟」，因此拍打小腿肌肉，能夠有助身體的血液循環，同時可以放鬆肌肉，預防腿部抽筋。睡前坐在床上，將小腿立起，搓熱雙手於腳部兩側，從膝蓋到腳課分別拍打小腿，直至雙腿感到放鬆、溫暖即可。 幫助你入睡的8個飲食貼士 助眠方法 按摩耳朵 雖然耳朵小小，但卻有多個穴位，睡前按摩耳垂，可以幫助舒緩大腦緊張，放鬆情緒，有助加快入眠之外，亦可令睡眠更加安穩。睡前用手指捏住耳垂，以向上向外提捏耳垂，反覆進行持續2-3分鐘，讓耳部發熱即可。 助眠食物包括果仁、豆類等5類解決失眠問題唔使安眠藥