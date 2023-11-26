北上消費｜深圳福田美食推介　3大必食人氣餐廳

通關之後，愈來愈多港人熱衷北上消費，吃喝玩樂，其中深圳福田區交通便利，而且食肆眾多，火鍋、燒烤等應有盡有，成為人流最旺的地區之一。今次就為大家盤點一下，3間絕對不可錯過的人氣福田美食！
福田美食｜朱光玉火鍋館：復古裝修 重慶人氣第一火鍋
朱光玉火鍋館從重慶起家，人氣迅速飆升後，向全國擴張，如今在成都、上海、深圳都開有分店，還一度拿下重慶和成都火鍋人氣榜居首的位置。
深圳總店坐落在華強北一帶，裝修十分復古，還掛着許多大紅燈籠，氣氛相當熱鬧。
口味方面，朱光玉的火鍋湯底香味層次豐富，招牌食材就有超薄的藤椒牛舌、啵啵魚豆花、麻辣豬鼻筋等。啵啵魚豆花就是新鮮魚籽放在魚肉上，再裝進紅色蓋碗裏。下到火鍋裏會像蝦滑一樣變成一團，魚籽還會爆漿，口感相當特別。吃熱辣刺激的火鍋，當然要配上解辣的飲品或甜品，在這方面朱光玉也有不少選擇。
除了熱辣火鍋，在餐廳的入口處還有熱鬧的包子鋪，醬肉包子現包現蒸，旁邊還有炒飯的檔口。
不過，由於朱光玉火鍋館的排隊人數較多，想去一試的話，建議避開高峰用餐時間。
地址：深圳市福田區振華路42號 (燕南地鐵站B出口步行約80米)
人均消費：約150元人民幣
福田美食｜同仁四季椰子雞：清甜脆皮雞 可選榴蓮湯底
如果不想吃太重口味，椰子雞相信會是不少人的選擇。
要說深圳的椰子雞，連鎖餐廳品牌眾多，老牌的有潤園四季椰子雞，有不少深圳人認可，不過也有網友認為近年質素有所下降；另外，還有四季椰林椰子雞、同仁四季椰子雞，也有許多食客喜愛。
各家椰子雞的不同分店都有水平參差不齊的情況，尤其是湯底甜度，大家需要根據自己的口味喜好來挑選。
其中，在福田會展中心地鐵站附近的同仁四季椰子雞分店，湯底清甜，不會過於寡淡，適合喜歡椰味濃郁的食客；而喜歡榴蓮的朋友，還可以選擇榴蓮椰子雞的湯底。
特別的是，同仁四季還有現場歌手駐唱。
地址：深圳福田區 福華一路3號領展中心城 L1層 (會展中心地鐵站出口步行250米)
人均消費：約120元人民幣
福田美食｜幸福小串：地道東北燒烤 小炭爐自助
北上尋覓美食，除了各式火鍋受到喜愛，燒烤亦是人氣之選。
這間幸福小串·地攤小爐子跟前文提到的椰子雞一樣，位於福田的領展中心城，是自助式的東北烤串店，參與感很強。
選好座位後，就可以去冰櫃裏選擇菜品。菜品葷素都有，選擇豐富，全程食物都是在自己面前的小炭爐上烤熟，不僅有獨特香氣，還可以體驗自己燒烤的樂趣。
檯上配有芝麻、辣椒粉、胡椒粉等調味料，可以按照自己的喜好來調味。此外，在這裏還可以嘗試一下東北經典的凍梨。
地址：深圳福田區 福華一路3號領展中心城 L1層西側外連廊 (會展中心站出口步行500米)
人均消費：約100元人民幣
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