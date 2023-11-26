北上消費｜深圳福田美食推介　3大必食人氣餐廳

通關之後，愈來愈多港人熱衷北上消費，吃喝玩樂，其中深圳福田區交通便利，而且食肆眾多，火鍋、燒烤等應有盡有，成為人流最旺的地區之一。今次就為大家盤點一下，3間絕對不可錯過的人氣福田美食！

福田美食｜朱光玉火鍋館：復古裝修 重慶人氣第一火鍋

朱光玉火鍋館從重慶起家，人氣迅速飆升後，向全國擴張，如今在成都、上海、深圳都開有分店，還一度拿下重慶和成都火鍋人氣榜居首的位置。

深圳總店坐落在華強北一帶，裝修十分復古，還掛着許多大紅燈籠，氣氛相當熱鬧。

口味方面，朱光玉的火鍋湯底香味層次豐富，招牌食材就有超薄的藤椒牛舌、啵啵魚豆花、麻辣豬鼻筋等。啵啵魚豆花就是新鮮魚籽放在魚肉上，再裝進紅色蓋碗裏。下到火鍋裏會像蝦滑一樣變成一團，魚籽還會爆漿，口感相當特別。吃熱辣刺激的火鍋，當然要配上解辣的飲品或甜品，在這方面朱光玉也有不少選擇。

除了熱辣火鍋，在餐廳的入口處還有熱鬧的包子鋪，醬肉包子現包現蒸，旁邊還有炒飯的檔口。

不過，由於朱光玉火鍋館的排隊人數較多，想去一試的話，建議避開高峰用餐時間。

地址：深圳市福田區振華路42號 (燕南地鐵站B出口步行約80米)

人均消費：約150元人民幣