北海道旅遊｜富良野NOZO Hotel夏日限定 4日3夜農夫＋美食體驗 親子必玩！

北海道農產豐富，每年4月下旬至 6月初正值蘆筍盛產，在當地可吃到最新鮮鮮甜的蘆筍！而位於富良野的精品度假酒店NOZO Hotel 近日更推出「富良野夏日旬味 — 四日三夜蘆筍度假體驗」，讓大家在入住時參與農耕體驗以及品嚐當造的地道美食，親子遊必去！

由即日起至6月30日，位於富良野的NOZO Hotel為大家帶來一場獨一無二的限定活動體驗，「春夏拾光」為主題，展現出與土地之間的情感連結，重點是感受富良野深厚悠久的農耕傳統，機會難得！各位可以親身體驗當地美食文化，包括前往山本農莊（Yamamoto Farm）參與採摘綠蘆筍與紫蘆筍，並在農夫的悉心指導下，探索傳統種植技藝，了解每根鮮嫩蘆筍背後的匠心付出，細味富良野的風土人情。

今次限定推出的住宿套餐須入住三晚或以上，雙人入住每晚約HK$3,027起（約55,440日圓），並享有客房八折優惠及每日早餐，適用房型包括大床客房、高級特大雙人房、豪華特大雙人／雙床客房、家庭套房及精品小型套房，價錢豐儉由人，有興趣的話不妨考慮下！

諾佐酒店

地址：北海道富良野市北之峰町14-38

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交通：酒店距離旭川機場約1小時車程、JR富良野站約7分鐘車程