北角琴行街 書局街 因哪兩間百年老字號命名？

琴行街 | 因曾福琴行命名 曾生產本土鋼琴 由港運城延伸至北角海旁的琴行街，街名記錄着百年樂器老店「曾福琴行」的傳奇故事。 說是傳奇，絕不為過。大抵很多人壓根兒沒想過，香港這片彈丸之地，竟然可以像德國、奧地利、美國、日本等鋼琴生產地般，出口本土鋼琴；而該家生產「Made in Hong Kong（香港製造）」鋼琴的公司，正是曾福琴行。 曾福琴行由祖籍廣東清遠的曾福創辦，他曾經在英資的羅便臣鋼琴公司打工，由學鋼琴調音開始，後來負笈海外，進修造琴技術，並在1916年自立門戶，以自己的名字，於灣仔摩利臣山道成立曾福琴行，而廠房則設於北角。1937年刊憲命名的北角琴行街，便取名自這座一座造琴工廠。

內地珠江鋼琴 以曾福之鋼琴為製造藍本 作為香港音樂界的先驅，曾福琴行除了提供鋼琴調音及維修服務，更在本地自行生產摩利臣品牌（Morrison）鋼琴，除了在本地出售，更遠銷至英國及東南亞等地。據悉內地最大的鋼琴生產商珠江鋼琴，初時亦以香港生產的摩利臣鋼琴為製造藍本。 長久以來，鋼琴都屬於奢侈玩意。昔日社會物資匱乏，家中擁有一台鋼琴，既顯身價，亦是地位的象徵。60年代一名基層文員收入不過2、300元，一台鋼琴卻索價2,000元，相當於打工仔約7至10個月的人工，非常昂貴。

不敵新冠疫情 百年曾福琴行光榮結業 隨着戰後香港經濟起飛，曾福琴行的業務亦愈見多元化：由早期單純生產和修理鋼琴，到50年代擴展銷售其他西方樂器；60年代開始，曾福琴行更兼營專業音響器材；70年代因應教育普及政策落實，中產階級冒起，文化素養提升，有能力又有興趣學習樂器的人愈來愈多，曾福琴行開始舉辦音樂課程，教授鋼琴、小提琴、爵士鼓及結他等西方樂器，分店數目進一步壯大，並增設音樂中心。 千禧年代，曾福琴行一度擁有3間零售分店及5間音樂中心。可惜屹立香江逾百載的老牌琴行，最終不敵新冠疫情，考慮到經營和接班問題，在2021年宣布光榮結業，完成結業清貨後正式告別樂迷。 延伸閱讀：香港街道故事｜銅鑼灣鬧市曾有企鵝出巡？糖街有糖廠？東角何來角？

書局街 | 新光戲院前身 原是商務書局印刷廠？ 北角有條書局街，就在新光戲院旁邊，皆因新光戲院前身正是一間大書局。不過這裏所指的書局，不是賣書的店舖，而是一間印刷廠，它就是商務印書館的北角廠房。 與上文介紹的曾福琴行一樣，商務印書館（下簡稱「商務」）在香港已經存在超過100年。這間來自上海的書局，1914年在香港開辦分館，門市最初設於中環，經銷教科書、中西辭典、小說、兒童書籍及文具等。 1924年，香港商務先在西環吉席街開辦印刷廠；未到十年，業務便進一步擴張，1933年在北角營建佔地14萬平方呎的新廠房，「書局街」乃由此得名。

日本侵華總部遷港 香港成內地重要圖書供應地 日本侵華期間，商務把總部由上海遷到香港，帶動本地的出版和印刷業務，香港亦因此成為供應內地圖書的重要基地，很多供應至抗戰大後方的書籍，都在香港印製。直至香港淪陷，編印重心才轉移到重慶去。 香港重光後，商務逐漸恢復經營。6、70年代香港工業起飛，很多國際出版機構看中香港人工成本及稅率低、出版自由、經營環境穩定，以及交通和通訊基礎良好等優勢，紛紛在港設立總部或分公司。根據統計處資料，70年代香港印刷業的黃金時期，全港共有1,500多家印刷廠，從事印廠的僱員數目更接近20,000人，發展非常蓬勃。 延伸閱讀：香港街道故事｜雪廠街真係有雪廠！做過第一代中環天星碼頭 見證香港政經變遷