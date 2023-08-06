吉卜力 x Levi’s《幽靈公主》時尚牛服 將人與環境的互動 從動畫平面帶到人間

宮崎駿創作的最新動畫《你想活出怎樣的人生》，近日在日本上映掀起熱烈討論，宮崎駿的製作公司「吉卜力工作室」近日宣布，為了將動畫的熱潮帶入生活，決定與全球服飾品牌Levi’s合作，推出Levi’s x 幽靈公主聯乘系列，延續宮崎駿動畫世界的魔幻魅力。

吉卜力於1997年推出的奇幻動畫《幽靈公主》，征服全球觀眾，於日本更打破當時票房紀錄。令人驚豔讚歎的動畫風格，和對環保主題的深刻探討，使這齣動畫注定載入動畫電影的歷史。

將二維的環保信念 移植到三維的生活中 《幽靈公主》的故事，以微妙且多樣性角度，探索人性和大自然之間的一體兩面。Levi's以電影中的景象和奇幻角色為靈感，推出多款牛仔單品，包括San & Wolf 牛仔褸、Ashitaka 501 '93 牛仔褲，以及 San & Moro 501牛仔短褲，動畫中森林和陽光畫面，完美融入如天空般的淺藍牛仔布中，獨家聯乘布牌更特別以白底綠字，印上《幽靈公主》日文名字「もののけ姫」字樣。

還有Nightwalker牛仔和服，Kodama牛仔連身褲，以及綠色女裝tee，則以角色所處的黑夜環境，讓森林之神與樹精靈在Levi’s深靛藍布料上活現，並且繡上幽靈公主在動畫中的對白語句，來突顯出這次聯乘合作的深度。這次聯乘還有圖案tee和hoodie，設計著重於角色本身，並運用電影的經典語錄和場景，來呈現當中的意識形態，完美呼應電影中美麗、寧靜與狂亂動作場面。