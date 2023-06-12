周末好去處｜FWD富衛10周年慶祝活動 瑜伽/維港海濱跑/特色甜品/手沖咖啡體驗 應援身心靈健康

FWD富衛保險今年踏入10周年，為慶祝生日，富衛由即日起、一連數個月在港舉辦一系列10周年誌慶活動，包括「飲食」、「音樂」及「運動」等，應援大眾身心靈健康。富衛 1881公館更將化身成活動中心，讓大家在這個古蹟中，享受美食的滋味、沉浸於音樂的節奏，並參與一系列的運動體驗及特色工作坊。
富衛夥拍多個在各個領域都獨當一面的重量級團隊，帶來令人期待的特色體驗活動，將健康生活與快樂傳遞給身邊的人。活動包括：
．富衛 1881公館的 The Steak Room及The Cell將推出富衛 10周年期間限定甜品及特色飲品及雞尾酒，讓您享受獨一無二的味覺享受；富衛 1881公館亦設多個精美打卡位；
．邀來由星級瑜伽導師倪晨曦主理 Be Earth Yoga Studio的瑜伽團隊，帶領大家踏上一場放鬆身心的瑜伽之旅；
．由2023年香港馬拉松半馬組別男女子總冠軍黃啟樂和羅映潮帶領維港海傍夜跑；
．與由香港藝人陳豪創立的精品咖啡品牌Blooms Coffee合作提供手沖咖啡體驗工作坊；
．adidas旗下的adiClub提供心肺帶氧及重量訓練班；
．本地樂手的精彩busking表演。
此外，富衛將會繼續支持多項音樂體驗，包括MIRROR和其成員的個人演唱會、歌神張學友的巡迴演唱會等，與本地音樂界攜手帶來精彩的音樂盛事。富衛亦將贊助大型互動沉浸式視覺藝術體驗「teamLab共創！未來園」，展現對不同領域的支持和關注。
運動—1OxFWD 瑜伽體驗
瑜伽是都市人近年大熱運動之一，通過一系列動作及呼吸的配合，讓身心靈達到和諧。活動將由星級瑜伽導師倪晨曦主理的瑜伽教室Be Earth Yoga Studio團隊帶領大家回歸自然，伸展肌肉並放鬆心情。
（日期及詳情將陸續於官方網頁公布）
運動—1OxFWD 維港海濱跑
跑步是最能揮動汗水的戶外活動，是時候放下手機，暫停一下做「低頭族」，為自己製造多巴胺，帶來快樂的正面情緖。活動將由2023年香港馬拉松半馬組別男女子總冠軍黃啟樂(Eric) 及羅映潮(Virginia)帶領大家，由富衛1881公館出發，沿著維港海傍跑，全程約5公里。
(日期及詳情將陸續於官方網頁公布)
運動—1OxFWD 健體訓練工作坊
由adidas旗下的adiClub帶領，為您帶來充滿挑戰性的心肺帶氧及重量訓練班。無論您是新手或有經驗的健身愛好者，adiClub教練將提供專業指導，激勵您達到健康和體能目標。
(日期及詳情將陸續於官方網頁公布)
飲食—1OxFWD期間限定特色甜品及飲品
由The Steak Room及The Cell精心設計的期間限定特色甜品及飲品，糅合創意與美味。造型精緻橙型精品甜點，融合了健康元素，選用新鮮香橙及台灣芒果炮製，綿密的白朱古力與水果的清甜與芳香交織出層次豐富，香滑細膩的美妙口感。
搭配兩款分別採用充滿盛夏風情的西柚汁、橙汁及血橙汁等果汁調配而成的雞尾酒Passionate及無酒精特調飲品Energetic，每一口都散發著清爽的夏日風味和誘人的香氣。
發售日期：由6月6日起至8月
飲食—1OxFWD 手沖咖啡體驗
由咖啡狂熱名人陳豪創辦，BLOOMS不只精研咖啡豆烘焙，其批發及出售的咖啡及茶葉產品，都滿足所有咖啡及茶飲愛好者對品味的追求。手沖咖啡體驗坊參加者有機會學習調製手工咖啡，及品嚐四至五種不同產地和口感的咖啡，親身體驗泡製咖啡的樂趣。
日期：7月9日、8月19日、11月12日及更多
(日期及詳情將陸續於官方網頁公布)
音樂—1OxFWD 街頭音樂表演
富衛將邀請Mic Chow及Goo Chan等本地樂手帶大家近距離感受到音樂人的熱情和魅力，一同沉浸在動人的旋律中，享受精彩的busking表演。
（日期及詳情將陸續於官方網頁公布）