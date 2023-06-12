周末好去處｜FWD富衛10周年慶祝活動 瑜伽/維港海濱跑/特色甜品/手沖咖啡體驗 應援身心靈健康

FWD富衛保險今年踏入10周年，為慶祝生日，富衛由即日起、一連數個月在港舉辦一系列10周年誌慶活動，包括「飲食」、「音樂」及「運動」等，應援大眾身心靈健康。富衛 1881公館更將化身成活動中心，讓大家在這個古蹟中，享受美食的滋味、沉浸於音樂的節奏，並參與一系列的運動體驗及特色工作坊。

推崇健康生活態度的倪晨曦在啟動禮上表示很高興與FWD合作，鼓勵更多人關注自己與身邊人的身心靈健康。

富衛夥拍多個在各個領域都獨當一面的重量級團隊，帶來令人期待的特色體驗活動，將健康生活與快樂傳遞給身邊的人。活動包括：

．富衛 1881公館的 The Steak Room及The Cell將推出富衛 10周年期間限定甜品及特色飲品及雞尾酒，讓您享受獨一無二的味覺享受；富衛 1881公館亦設多個精美打卡位；

．邀來由星級瑜伽導師倪晨曦主理 Be Earth Yoga Studio的瑜伽團隊，帶領大家踏上一場放鬆身心的瑜伽之旅；

．由2023年香港馬拉松半馬組別男女子總冠軍黃啟樂和羅映潮帶領維港海傍夜跑；

．與由香港藝人陳豪創立的精品咖啡品牌Blooms Coffee合作提供手沖咖啡體驗工作坊；

．adidas旗下的adiClub提供心肺帶氧及重量訓練班；

．本地樂手的精彩busking表演。

此外，富衛將會繼續支持多項音樂體驗，包括MIRROR和其成員的個人演唱會、歌神張學友的巡迴演唱會等，與本地音樂界攜手帶來精彩的音樂盛事。富衛亦將贊助大型互動沉浸式視覺藝術體驗「teamLab共創！未來園」，展現對不同領域的支持和關注。