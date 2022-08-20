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2022-08-20 09:00:00

周末好去處｜Sanrio characters盛夏市集登陸淺水灣 聯乘21個手作品牌/5大工作坊 親手整Sanrio精品！

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各位Sanrio粉絲注意！Sanrio characters盛夏職人集作登陸淺水灣The Pulse！市集與21個本地手作品牌合作，融合各自風格，推出超過500款限定精品。現場更有5大工作坊讓大家親手製作Sanrio characters精品；Gusteau's及My Little Coffee更會售賣Sanrio characters主題包裝食品。

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周末好去處｜夏祭主題打卡位 會場限定精品+浴衣穿著體驗

「盛夏職人集作」以日本「夏祭」為主題，現場的裝飾和擺設加入大量相關元素，例如煙花、燈籠、太鼓、撈金魚、浴衣、刨冰、章魚燒等等。更有Sanrio characters打卡牆，猶如置身於日本夏祭當中。Gusteau'sMy Little Coffee更準備了一系列 Sanrio characters主題包裝食品及餐具，各款都印有夏祭裝扮的 Sanrio characters圖案，別具特色。

Sanrio characters盛夏職人集作登陸淺水灣The Pulse！ Sanrio characters盛夏職人集作登陸淺水灣The Pulse！ Sanrio characters盛夏職人集作登陸淺水灣The Pulse！

此外會場亦有3大限定精品，包括祈願牌、貼紙和文件夾提供予顧客選購。帶有濃厚的夏祭元素，亦附有多個設計可供選擇。提到日本夏祭，「浴衣」都是不可或缺的元素之一，大會特意安排了Sanrio characters浴衣體驗予一眾客人，浴衣設成人及小童兩款，只要在場內消費滿HK$300，即可參與，穿著浴衣拍照留念。

My Little Coffee 會特意安排了Sanrio characters浴衣體驗予一眾客人 Gusteaus 祈願牌 (HK$50) 文件夾 (HK$25 貼紙 (HK$10)

周末好去處｜21個本地手作品牌 必買Sanrio精品

今次市集更集結了21個不同本地的設計和手作品牌，手作精品超過500款。當中包括皮革、布藝、陶瓷、木工、金工、押花、中文書法等。手作精品融合本地手作人的創作風格，作品亦見到一眾Sanrio characters 的可愛身影，例如 Hello KittyMy MelodyLittle Twin Stars等，Sanrio粉絲一定會滿載而歸！

集結了21個不同本地的設計和手作品牌，手作精品超過500款。 集結了21個不同本地的設計和手作品牌，手作精品超過500款。 集結了21個不同本地的設計和手作品牌，手作精品超過500款。 集結了21個不同本地的設計和手作品牌，手作精品超過500款。 集結了21個不同本地的設計和手作品牌，手作精品超過500款。 集結了21個不同本地的設計和手作品牌，手作精品超過500款。 集結了21個不同本地的設計和手作品牌，手作精品超過500款。 集結了21個不同本地的設計和手作品牌，手作精品超過500款。 集結了21個不同本地的設計和手作品牌，手作精品超過500款。 集結了21個不同本地的設計和手作品牌，手作精品超過500款。 集結了21個不同本地的設計和手作品牌，手作精品超過500款。 集結了21個不同本地的設計和手作品牌，手作精品超過500款。 集結了21個不同本地的設計和手作品牌，手作精品超過500款。 集結了21個不同本地的設計和手作品牌，手作精品超過500款。

周末好去處｜5大工作坊 星空燈/甜品蠟燭/日式小童浴衣

現場亦設有 5 大工作坊，包括「Upcycling星空燈工作坊」、「甜品蠟燭工作坊」、「迷你粘土工作坊」、「保鮮花手鏈/頸鏈工作坊」、「日式小童浴衣 / 羽織外套連繡名索繩袋工作坊」，讓大家親手製作Sanrio characters的手作精品。以上工作坊都接受網上及現場報名，日式小童浴衣/羽織外套連繡名索繩袋工作坊只限網上報名

迷你粘土工作坊 甜品蠟燭工作坊 保鮮花手鏈/頸鏈工作坊 Upcycling 星空燈工作坊 日式小童浴衣 / 羽織外套連繡名索繩袋工作坊 日式小童浴衣 / 羽織外套連繡名索繩袋工作坊

周末好去處｜Little Twin Stars見面會 40位消費滿$300即可參與

活動期間，大會將會舉行一場Little Twin Stars見面會，屆時他們將會與一眾粉絲見面。在820日當天中午12時至下午3時期間，首40 位於Sanrio characters盛夏職人集作內消費滿 HK$300 的消費者，即可參與LittleTwinStars見面會。

日期：2022820日（星期六）
時間：15:00-15:30
名額：40

8月20日會舉行Little Twin Stars見面會。

8月20日會舉行Little Twin Stars見面會。

周末好去處｜大新銀行Sanrio信用卡限定優惠 Hello Kitty Gift Card

於市集內，憑大新 Hello Kitty 信用卡或大新MINNA NO TABO信用卡消費滿HK$300元正，即可獲贈會場限定 Sanrio characters文件夾一個。即場申請大新 Hello Kitty 信用卡或大新MINNANOTABO信用卡，並交齊文件，即可獲得限量版 Hello Kitty Gift 卡連卡套，卡內設有HK$50儲值額，更可於場內即時使用。

即睇其他優惠！

凡購物滿HK$100，即可以免費獲得公仔點心麵煙燻三文魚味3個。數量有限，送完即止。 大新銀行Sanrio信用卡限定優惠 使用GOGOX APP叫車服務時，輸入優惠碼「Sanrio22」，新/舊客戶均可享有減$20的折扣優惠。 大新銀行Sanrio信用卡限定優惠 只要讚好The Pulse及Lasonic Instagram，即可獲贈紅茶花伝飲品一枝（款式隨機）。數量有限，送完即止。

Sanrio characters盛夏職人集作

日期：20228192022821(星期五至日)
20228262022828(星期五至日)

時間：12:00-19:00
地點：3/F, The Pulse, 淺水灣海灘道28
門票收費：免費入場

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