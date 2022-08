周末好去處｜Sanrio characters盛夏市集登陸淺水灣 聯乘21個手作品牌/5大工作坊 親手整Sanrio精品！

周末好去處|大新銀行 Sanrio 信用卡限定優惠 送 Hello Kitty Gift Card

於市集內,憑大新 Hello Kitty 信用卡或大新MINNA NO TABO信用卡消費滿HK$300元正,即可獲贈會場限定 Sanrio characters文件夾一個。即場申請大新 Hello Kitty 信用卡或大新MINNANOTABO信用卡,並交齊文件,即可獲得限量版 Hello Kitty Gift 卡連卡套,卡內設有HK$50儲值額,更可於場內即時使用。