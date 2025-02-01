味美道來｜揭開86載Lawry's The Prime Rib 燒美國牛肉嫩滑之謎

始創於1938年、來自美國加州的典雅氣派扒房Lawry's The Prime Rib，憑招牌嫩滑特級燒牛肉打響名堂。扒房進軍本地將近20年歷史，貫徹美國總店模式，由專業廚師推著標誌性的銀製餐車，在餐桌旁依照客人喜好現場切片。扒房有兩部餐車，每部身價高達港幣35萬，究竟餐車的燒牛肉有何魔力令饕客趨之若鶩86載之久？即刻為大家解構！
文：Vera Gee
餐車直放牛肉保留肉汁
扒房主廚Oscar早年曾赴美國Lawry's The Prime Rib總部接受培訓，對正宗燒牛肉的運作瞭如指掌。他們嚴選美國農業部資格認證的黑毛安格斯原條牛肋骨排，牛隻在講究的屠宰及處理放血過程中，令牛肉保鮮，防止肉質變韌。牛肋骨排經過至少24日濕成熟成，使牛肉濕潤嫩滑，保存豐富肉汁。然後放入恆溫60度的保溫櫃，讓牛肉慢煮6小時，最後置於弧形餐車中。
這部餐車從美國訂造，全人手打造，獨特設計之處在於直立式存放牛肉，廚師把牛肉橫切，比起一般橫放直切的燒牛肉，更能保留牛肉裡的肉汁。而且燒牛肉餐車的溫度維持在華氏120度，讓牛肉保溫鎖汁最理想。
按客人需求切割不同分量
廚師會按照客人不同需求而提供五種分切： Hong Kong Cut（4 安士）、California Cut 加州薄切（6 安士）、English Cut 英式三片薄切（7.5 安士）、Lawry Cut 招牌美味切（10 安士），以及 Diamond Jim Brady Cut 金百帝厚切（16 安士）。燒牛肉粉嫩juicy，淋上燒汁更加提升肉香。燒牛肉餐包括冰旋翡翠沙律、英式烘薄酥餅、忌廉辣根醬及香滑薯蓉。薯蓉以牛奶和牛油推至超滑，更突顯薯蓉的香味。
配搭寧夏頂級佳釀
餐廳早前破天荒與四大寧夏頂級酒莊，包括西鴿、長和翡翠、賀蘭紅及華昊合作，精選產自寧夏賀蘭山的頂級佳釀配搭主廚精心設計的菜式。當中配搭特級燒牛肉的兩款紅酒，更曾被國家主席習近平欽點送贈予法國及俄羅斯總統，分別為「賀蘭魂英雄版珍藏 2018」及「華昊馬瑟蘭家族珍藏2019」。前者有明顯的黑加侖子、黑櫻桃、黑李子的香氣，亦帶有橡木桶陳釀帶來的煙燻、朱古力及香料味，入口圓潤飽滿，甘潤平衡，單寧豐富柔順，回味悠長；後者氣味像雲呢拿奶油及黑李子，口感帶柔滑的橡木口味，單寧厚實而細膩。
誘人法式芝士焗蟹蓋
扒房除了特級燒牛肉，法式芝士白酒焗蟹蓋和黑松露脆皮燒雞也美味。廚師細心將四隻越南花蟹拆肉，釀入一個蟹蓋內，並加入白汁及車打芝士焗至金黃又甘香，每一口都細嘗到鮮美蟹肉，佐以西鴿N28霞多麗，白酒的奶油香氣與芝士和諧融合。而法國春雞先浸後燒，連雞胸都能保持軟嫩，再澆上以黑松露醬、羊肚菌、磨菇等特調的醬汁。邊吃邊喝西鴿N28馬爾貝克及長和翡翠珍藏馬瑟蘭2019，紅酒的藍莓和車厘子果香與黑松露的泥土香交織出層次豐富的味覺。
臨近情人節，不妨帶另一半來這典雅氣派的扒房，享受浪漫燭光晚餐，體驗獨特的儀式感！
Lawry’s The Prime Rib
地址：中環皇后大道中 9 號嘉軒廣場 3 樓
電話：2907 2218
營業時間：
星期一至五11:30 -3pm，6pm-11pm
星期六至日11am-3pm，6pm-11pm
公眾假期11am-3pm，6pm-11pm