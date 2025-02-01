味美道來｜揭開86載Lawry's The Prime Rib 燒美國牛肉嫩滑之謎

始創於1938年、來自美國加州的典雅氣派扒房Lawry's The Prime Rib，憑招牌嫩滑特級燒牛肉打響名堂。扒房進軍本地將近20年歷史，貫徹美國總店模式，由專業廚師推著標誌性的銀製餐車，在餐桌旁依照客人喜好現場切片。扒房有兩部餐車，每部身價高達港幣35萬，究竟餐車的燒牛肉有何魔力令饕客趨之若鶩86載之久？即刻為大家解構！ 文：Vera Gee

餐車直放牛肉保留肉汁

扒房主廚Oscar早年曾赴美國Lawry's The Prime Rib總部接受培訓，對正宗燒牛肉的運作瞭如指掌。他們嚴選美國農業部資格認證的黑毛安格斯原條牛肋骨排，牛隻在講究的屠宰及處理放血過程中，令牛肉保鮮，防止肉質變韌。牛肋骨排經過至少24日濕成熟成，使牛肉濕潤嫩滑，保存豐富肉汁。然後放入恆溫60度的保溫櫃，讓牛肉慢煮6小時，最後置於弧形餐車中。

這部餐車從美國訂造，全人手打造，獨特設計之處在於直立式存放牛肉，廚師把牛肉橫切，比起一般橫放直切的燒牛肉，更能保留牛肉裡的肉汁。而且燒牛肉餐車的溫度維持在華氏120度，讓牛肉保溫鎖汁最理想。