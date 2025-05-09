味美道來｜日本職人精神法式料理Cedilla 花3日做鴨肝醬批 自製麵包雪糕(有片)

這家尖沙咀食廈樓上、容納20位客人的餐廳，店員只有一位身穿西式整齊廚師制服的日籍主廚二本柳真，以及一位穿上西裝的金髮法籍侍酒師Victor。別以為這樣的排場消費一定高昂，提供餐前小吃、湯、頭盤、主菜、甜品、餐後甜點及餐茶的晚餐，只需$480起，比起其他法國餐廳平一截。難得每道菜注重細節做得精細，展現日本職人的專業精神。

來自北海道的大廚二本柳真，醉心法國菜，在家鄉擁有25年豐富法式料理經驗，曾在札幌市法國餐廳 Mikuni Sapporo 擔任主廚。他主理的餐單由麵包、所有醬汁到甜品，全部都由原食材自家製作。麵包用日本麵粉及法國麵粉搓製麵糰，特別加入法國礦泉水搓揉，造到貼近日本軟水製作的效果，焗出來的麵包外層脆，內裡具柔韌彈性，重麵粉香。餐前小吃的芝士泡芙用瑞士Gruyère芝士炮製，芝士味幽香酥化。

他來港兩年，最愛逛街市發掘新鮮食材。「我尊重本地人、本地食材、本地文化，每朝八、九時會去油麻地街市選購有機蔬菜及海鮮。」二本柳真以簡單的英語說。像栗米凍湯，以有機粟米打成蓉，加入忌廉和牛奶，清新又香滑。又會自家醃漬酸薑、椰菜、檸檬醬、梅酒等，令菜式刺激胃口。更會採用漢方香料，如陳皮、八角、桂皮、甘草、豆寇、丁香、桂花調配醬汁，提升香味。醃漬酸菜會配海鮮，調校陳皮香味醋汁，開胃又色香味俱全，做出自成一派的法國料理。

花上三天製作鴨肝醬批

法式鴨肝醬批配蔬菜沙律及甜桂花汁，桂花的清香與鴨肝醬取得平衝。鴨肝醬須花上三天時間製作，第一天切鴨肉、醃味；第二天將醃好的鴨肉免治，混合開心果，再加入鴨清湯凝固成的啫喱，將自製酥皮包裹，雪藏一晚固定形狀；第三天才分切出一片片。

他珍惜每一種食材，盡用不同部位發揮到極致，分別取乳鴿骨及牛骨來煮濃稠醬汁，吊出肉香。即使甜品的日本竹鶴威士忌朱古力雪糕配朱古力蛋糕、少爺啤酒鹹檸啤雪糕配蛋白餅，全部都是一手一腳自家製成。他落力忘我，連老闆都主動勸他休息時間該休息。「我不在乎工作時間多少，我只想做好菜給我們的客人！」