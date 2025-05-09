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2025-05-09 15:00:00

味美道來｜日本職人精神法式料理Cedilla 花3日做鴨肝醬批 自製麵包雪糕(有片)

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味美道來｜日本職人精神法式料理Cedilla 花3日做鴨肝醬批 自製麵包雪糕(有片)

味美道來｜日本職人精神法式料理Cedilla 花3日做鴨肝醬批 自製麵包雪糕(有片)

這家尖沙咀食廈樓上、容納20位客人的餐廳，店員只有一位身穿西式整齊廚師制服的日籍主廚二本柳真，以及一位穿上西裝的金髮法籍侍酒師Victor。別以為這樣的排場消費一定高昂，提供餐前小吃、湯、頭盤、主菜、甜品、餐後甜點及餐茶的晚餐，只需$480起，比起其他法國餐廳平一截。難得每道菜注重細節做得精細，展現日本職人的專業精神。

文：Vera Gee 攝：林俊源

餐前小吃的芝士泡芙也是從頭到尾用瑞士Gruyère芝士自家製作，芝香突出。（攝：林俊源） 二本柳真用日本麵粉混合法國麵粉，並加入法國礦泉水搓製麵糰做麵包，造到貼近日本軟水製作麵包的效果。（攝：林俊源） 日籍主廚二本柳真醉心法國菜，在北海道家鄉擁有25年豐富法式料理經驗。（攝：林俊源） 晚餐配湯的麵包全手工製作。（攝：林俊源） 法籍侍酒師Victor謂全間餐廳店員只有他和大廚二本柳真，儼如家庭式餐廳般親切。（攝：林俊源）

 25年北海道法式料理經驗

來自北海道的大廚二本柳真，醉心法國菜，在家鄉擁有25年豐富法式料理經驗，曾在札幌市法國餐廳 Mikuni Sapporo 擔任主廚。他主理的餐單由麵包、所有醬汁到甜品，全部都由原食材自家製作。麵包用日本麵粉及法國麵粉搓製麵糰，特別加入法國礦泉水搓揉，造到貼近日本軟水製作的效果，焗出來的麵包外層脆，內裡具柔韌彈性，重麵粉香。餐前小吃的芝士泡芙用瑞士Gruyère芝士炮製，芝士味幽香酥化。

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粟米凍湯配麵包 粟米味特濃；麵包外脆內軟，具鮮活麵粉香。（攝：林俊源） 餐前小吃有心思，由左至右：芝士泡芙、鹹味橄欖蛋糕、熟豬肉醬配餅乾（攝：林俊源） 自家醃漬酸薑、椰菜、檸檬醬、梅酒等。（攝：林俊源） 主廚二本柳真每天早上去油麻地街市選購本地新鮮有機蔬菜。 二本柳真懂得運用陳皮、八角、桂皮、甘草、豆寇、丁香、桂花調配醬汁，提升香味。（攝：林俊源）

支持本地新鮮食材

他來港兩年，最愛逛街市發掘新鮮食材。「我尊重本地人、本地食材、本地文化，每朝八、九時會去油麻地街市選購有機蔬菜及海鮮。」二本柳真以簡單的英語說。像栗米凍湯，以有機粟米打成蓉，加入忌廉和牛奶，清新又香滑。又會自家醃漬酸薑、椰菜、檸檬醬、梅酒等，令菜式刺激胃口。更會採用漢方香料，如陳皮、八角、桂皮、甘草、豆寇、丁香、桂花調配醬汁，提升香味。醃漬酸菜會配海鮮，調校陳皮香味醋汁，開胃又色香味俱全，做出自成一派的法國料理。

鴨肝醬批配蔬菜沙律及甜桂花汁 鴨肝醬加入開心果及鴨清湯啫喱，桂花的清香帶出清新。（攝：林俊源） 醃漬蔬菜配海鮮、芫茜及陳皮香味醬汁 魷魚和蝦鮮嫩，酸爽的醃菜與陳皮香氣更添開胃。（攝：林俊源） 烤乳鴿配血汁及蠔油 乳鴿肉相當細嫩，跟醬汁匹配。（攝：林俊源） 用油將乳鴿一下一下淋至僅熟，保持肉質嫩滑。（攝：林俊源）

花上三天製作鴨肝醬批

法式鴨肝醬批配蔬菜沙律及甜桂花汁，桂花的清香與鴨肝醬取得平衝。鴨肝醬須花上三天時間製作，第一天切鴨肉、醃味；第二天將醃好的鴨肉免治，混合開心果，再加入鴨清湯凝固成的啫喱，將自製酥皮包裹，雪藏一晚固定形狀；第三天才分切出一片片。

他珍惜每一種食材，盡用不同部位發揮到極致，分別取乳鴿骨及牛骨來煮濃稠醬汁，吊出肉香。即使甜品的日本竹鶴威士忌朱古力雪糕配朱古力蛋糕、少爺啤酒鹹檸啤雪糕配蛋白餅，全部都是一手一腳自家製成。他落力忘我，連老闆都主動勸他休息時間該休息。「我不在乎工作時間多少，我只想做好菜給我們的客人！」

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燒牛肉配紅酒汁及甜麵醬 從街市選購的本地牛肉火候控制得宜，肉質柔軟，醬汁香濃；時令法國白露筍爽甜。（攝：林俊源） 鮮果芭菲配少爺啤酒鹹檸啤 鹹檸啤雪糕配鬆化蛋白餅、雜莓、自製草莓醬及乳酪慕絲。（攝：林俊源） 朱古力蛋糕批配乾果、日本竹鶴威士忌雪糕 雪糕淋上威士忌，酒香怡人。（攝：林俊源） 甫進餐廳看見日籍老闆Makoto（右）與同鄉主廚二本柳真以日語交談，還以為自己置身於日本的洋風料理餐廳。（攝：林俊源）

Cedilla

地址：尖沙咀厚褔街12號藍馬商業大廈12樓
電話：91650827 （須預約）
營業時間：星期二至日6pm–12am（星期一休息）
 

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