味美道來｜黃竹坑華寶小廚 南區最強蒸魚飯 樣樣食材由零做起

黃竹坑熟食市場每逢午餐時段，總會有一間店的座位被坐滿，甚至一張4人枱要迫上5、6人。這間小店究竟有何過人之處會天天高朋滿座呢？原來背後又是一對恩愛的夫妻檔：太太叫温麗華，丈夫叫陳廣華，他們每天清晨4點便起床，推著載滿親身選購的鮮魚手推車，由屯門搭頭班車到黃竹坑準備午市這場「硬仗」。

日日精選不同鮮魚 華寶小廚檔口小小，但菜式種類繁多，當中最受客人歡迎的便是蒸魚飯。「最遲4點半，我一定要收工趕去買魚，例如我要買石斑就要去荃灣、買白鯧就要去屯門、馬友就要去香港仔。」太太說完便從雪櫃拿岀昨晚醃好的馬友：「呢啲叫一夜情，因為要用鹽醃一晚，再每2個鐘用水沖一沖，再鹽醃。」步驟繁複也只不過賣得78蚊一份，會否感到得不償失呢？她卻和丈夫相視一笑，說最緊要客人吃得開心：「不過最怕客人唔等得，始終我哋得兩個人，希望佢哋唔好介意啦。」

款款菜式由零做起 除了蒸魚飯外，華寶其實還有不少用心之作，例如雞扒印尼炒飯便是太太特意向家鄉的妹妹請教而來的秘方：「我以前唔識煮嘢食㗎，但因為啱啱開始時冇生意，見香港人鍾意食炒飯，就特登學咗幾味家鄉菜。」她更笑言由於過程複雜，她一開始其實不太想做的：「蝦醬要磨碎新鮮蝦先，之後同打溶咗嘅辣椒、蔥頭、蒜頭一齊炒，都要炒半個鐘。」把燶邊的荷包蛋割破，蛋汁緩緩流下，混合粒粒分明的炒飯和炸得金香焦脆的雞扒。一口吃下，蝦的鮮味沒有被其他香料蓋過，辣度適中，真的十分惹味。

分量實足絕不欺客 成本和誠意，從來都是一嘗便知，而華寶的客源有不少都是附近的打工仔或職安真漢子，所以碗碗分量十足：「因為自己都打過工，晏晝一定要食得飽。」以一碗只售60元的花膠雞米線為例，每碗都用上四分一隻雞、兩大塊花膠，甚至連湯底亦是每天自家熬製：「湯底係用豬骨、豬腳煲幾多鐘，無味精，花膠又要浸定發好再入味，全部都係功夫。」樣樣菜式都花心機做，不禁擔心他們這樣可以堅持多久？而兩人也只笑言：「賺少少，做多啲。最緊要見到人客食得開心就得。」