全港工商聯｜敬老懷幼　溫暖社區　「敬老懷幼電影欣賞會」圓滿舉行

由全港工商聯社會公益事務委員會主辦的「敬老懷幼電影欣賞會」於2025年4月19日順利舉行。衷心感謝各界嘉賓撥冗出席，一同將溫暖與歡笑傳遞至社區，展現對長者與兒童的關愛。

光影傳情 溫暖同行

活動當日，由公益事務委員會副主席陳琰華主持致辭，她表示：「本次活動得以順利舉辦，首先要感謝各界善長仁翁、合作夥伴及義工團隊的無私支持。商界企業、義工團體與社區一直以實際行動支持我們的公益事務，為葵青、荃灣及深水埗的基層家庭、社區長者及小朋友們送上溫暖。」

此次電影欣賞會特別包場播放國產動畫鉅作《哪吒2之魔童鬧海》，希望透過輕鬆愉快的觀影時光，讓長者和小朋友們暫時忘卻生活壓力，感受到來自社會的關懷與支持。