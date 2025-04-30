全港工商聯｜敬老懷幼　溫暖社區　「敬老懷幼電影欣賞會」圓滿舉行

由全港工商聯社會公益事務委員會主辦的「敬老懷幼電影欣賞會」於2025年4月19日順利舉行。衷心感謝各界嘉賓撥冗出席，一同將溫暖與歡笑傳遞至社區，展現對長者與兒童的關愛。
光影傳情 溫暖同行
活動當日，由公益事務委員會副主席陳琰華主持致辭，她表示：「本次活動得以順利舉辦，首先要感謝各界善長仁翁、合作夥伴及義工團隊的無私支持。商界企業、義工團體與社區一直以實際行動支持我們的公益事務，為葵青、荃灣及深水埗的基層家庭、社區長者及小朋友們送上溫暖。」
此次電影欣賞會特別包場播放國產動畫鉅作《哪吒2之魔童鬧海》，希望透過輕鬆愉快的觀影時光，讓長者和小朋友們暫時忘卻生活壓力，感受到來自社會的關懷與支持。
陳主席指出：「《老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼》，是中華文化的傳統美德，也是我們推動公益的核心精神。我們深信，一個進步的社會不僅需要經濟發展，更需要人與人之間的互助與同理心。每一位義工的付出，正是這座城市最珍貴的軟實力。」
她還提到，哪吒的神話故事，講述了一位少年對抗命運的傳奇，與公益事業精神高度契合——無論年齡或境遇，每個人都能成為改變世界的力量。選擇這部充滿勇氣與希望的電影，正是希望將這份正能量傳遞給每一位參與者。
攜手同行 推動公益文化
陳主席進一步表示，未來，社會公益事務委員會將繼續通過多元活動連結商界與社區，推動「商善同行」的文化，並誠摯呼籲更多朋友加入公益行列：「這些看似微小的行動，就如哪吒腳下的風火輪，終將匯聚成照亮社會的溫暖光芒。」
感謝名單
本次活動得以圓滿舉辦，離不開以下各方的大力支持：
兒童癌病基金
社企滿櫃膳糧
葵青工商業聯會核心義工團隊
LifeSavingTeam義工團隊
同時亦特別感謝港區全國人大代表林至穎先生蒞臨活動支持，並主禮開影儀式。林至穎表示：「這次活動為全港更多基層市民，無論老中青幼送上溫暖與希望，並於復活節期間派發270張愛心戲票，讓溫情遍布社區。」