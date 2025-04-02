國際獅子總會｜獅子會全港青少年五人足球賽2025　歐陽耀冲擔任活動大使　歷來最大規模　64 隊球隊　4月底爭冠

中國香港足球總會會長 貝鈞奇,SBS,MH 聯同西貢區議會 張美雄議員、兩位活動大使及 獅子會代表進行開球儀式

國際獅子總會中國港澳三〇三區積極推動青少年運動發展，獅子會全港青少年五人足球賽就是重點項目之一。今年《獅子會全港青少年五人足球賽2025》將於4月20日進行，於2025年3月30日舉行的發佈會及邀請賽為賽事熱身，邀請到中國香港足球總會會長貝鈞奇,SBS,MH、西貢區議會張美雄議員、國際獅子總會中國港澳三〇三區總監沈顏獅兄、活動大使2009年東亞運動會冠軍隊長歐陽耀冲、ViuTV女子足球隊成員馬俊怡Rose Ma以及本港甲組球隊晉峰足球會多位球員出席，與一眾社會團體隊伍切磋交流。 活動大使歐陽耀冲親身落埸 活動大使2009年東亞運動會冠軍隊長歐陽耀冲當日亦有到埸支持，還代表獅子會隊落埸比賽，會上分享了踢五人足球有趣的地方，表示：「五人足球的觸球機會、時間都比傳統十一人足球多，對球員的技術、速度、戰術配合要求更高，比賽節奏更加緊湊，觀賞性高，我自己非常喜歡五人足球，亦希望大家可以更多認識五人足球。」歐陽耀冲現時效力九龍城足球會，今年《獅子會全港青少年五人足球賽2025》九龍城派隊參加男女混合U8組別，到時歐陽耀冲亦將帶隊出賽。另一位活動大使ViuTV女子足球隊成員馬俊怡Rose Ma亦分享對足球的看法，她表 示：「雖然我學踢波只有約半年時間，但從中已經感受到足球運動的樂趣，鼓勵大家都可以找朋友一齊踢波，相信男女老少都可以感受到足球運動的刺激、熱血。另外都記得要多支持本地足球發展，入埸睇波，支持本地球隊。」

沈顏總監：「比賽規模歷年最大」 國際獅子總會中國港澳三〇三區總監沈顏獅兄表示：「過往4屆《獅子會全港青少年五人足球賽 》報名反應熱烈，賽事口碑甚佳，來到第5屆，今年我們再擴大比賽規模，青少年⽐賽組別將分為男女混合U8，男子組及女子組U10，U12及U14，合共64隊隊伍出賽。日前已截止報名，今屆收到超過120隊隊伍報名，不少本地青訓團體亦有派隊參加，包括港峰足球會、南區麗池、車路士足球學校（香港）等。此外，今年賽事更得到中國香港足球總會支持，由總會球證進行裁判工作，提升賽事水平，期望4月20日會有一輪精彩的比賽上演。」 聯合大會主席余紫威表示：「香港地少人多，場地稀缺，近年來五人足球發展迅速，場地限制比十一人足球少。因此，我們相信年輕人花更多的時間在五人制足球，有利培養他們的技術。五人制球賽球員必須快速處理持續不斷，傳射的決策及過程中，球員的質量和戰術理解方面得到大大提升，對香港足球運動未來發展至為重要。今屆增加10隊團體邀請賽、贊助商的支持，可讓廣大市民增添對五人足球運動的認識及興趣。」聯合大會主席施禮賢致辭：「今年報名隊伍突破120隊，顯示學校五人足球發展蓬勃，我們非常高興看到青少年對五人足球的熱愛與支持。五人足球的靈活性和戰術性，使其成為年輕運動員展現才華的理想平台。我們期待著在4月20日的賽事中，看到每一位參賽者的拼搏與努力。」

左起：活動大使2009年東亞運動會冠軍隊長歐陽耀冲，聯合大會主席施禮賢，中國 香港足球總會會長貝鈞奇,SBS,MH，國際獅子總會中國港澳三〇三區總監沈顏，聯合大會主席余紫威，活動大使ViuTV女子足球隊成員馬俊怡 Rose Ma

致力推動五人足球運動發展 五人足球近年在亞洲急速發展，有別於傳統十一人足球，在埸地、組隊上都更加靈活，非常適合在香港推廣發展。因此，國際獅⼦總會中國港澳三〇三區4年前已開始舉辦《獅子會全港青少年五人足球賽》，作為年度青少年體育項目之一，旨在提升青少年⾃我認同及為青少年提供⼀個正確人生觀，同時推動青少年⾜球運動，⿎勵更多青少年參與體能運動挑戰自我，為目標而努力，藉著運動學習堅持，不放棄，積極向上。 甲組球隊晉峰與社會團體切磋 在邀請賽中，甲組球隊晉峰足球隊派出多名球員組隊參加，其他隊伍包括獅子會代表隊、多元種族球隊Afrika All-Star、消防足球隊、懲教足球隊、聖約翰救傷隊、JCI 隊等，各隊伍全力以赴，體現社會共融精神，邀請賽最終由晉峰足球隊奪得冠軍盃，Afrika All Star及懲教足球隊分別奪得亞軍及季軍盃。 《獅⼦會全港青少年五⼈⾜球賽2025》詳情

⽇期：2025年4⽉20⽇(星期⽇)

時間：下午1時⾄6時

地點：賽馬會香港足球總會足球訓練中心4及5號場