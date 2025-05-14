改善健康 從關注飲食細節開始 康寶萊北美地區科學事務總監 分享健康飲食之道

作為全球營養的領導者，康寶萊一直致力改善各地市民的營養和健康，透過科學方法和持續跟進，助客戶選擇更健康活躍的生活模式，活出豐盛人生。為配合各地市民的不同需要，康寶萊的科研團隊不斷研究，才可推出更多適合不同用家需要的新產品。推出這些產品的其中一位幕後功臣，正是生於香港，長於香港的岑紹文博士（Dr. Simon Sum）。 現職康寶萊北美地區科學事務總監Simon，當初於香港大學修讀食物及營養學，畢業後他繼續於港大醫學院修讀研究生課程，研究有關肝炎的課題，碩士畢業後他發現自己的志向仍然是營養，但在香港要成為營養師，必須於香港大學專業進修學院修讀並考取英國的專業牌照，而且因為香港的營養師數目有限，就算畢業後亦未必能當上營養師。「當時我考慮過後，認為美國有50州，相信畢業後一定會找到工作。」因此Simon當年遠赴美國加州讀第二個碩士並考取營養師牌，隨後更成為臨床營養學博士。 偶然機會加入康寶萊 兼顧不同地區法規差別 畢業後Simon直接於美國的醫院任職營養師，為病人量身訂製營養餐，甚至為需吊胃喉的高危病人安排合適的醫療營養液，亦會與醫生合作為重症病患直接將營養注射進血管。「於醫院工作的5年，有不少人向我查詢營養補充品的問題，但其實在學校並未學到很多補充品的知識。」當時在偶然機會下去康寶萊面試並獲聘用。Simon有一定營養學知識，亦是一位健身教練，有基本運動基本知識，加入康寶萊後，他邊做邊學不同營養產品的知識，如不同國家的法規差異、怎樣綜合所有研究報告，找出合適及安全的營養補充品成分等。 剛加入康寶萊的他，主要負責大中華地區，即中國內地、香港、澳門及台灣，既要學習每個地區對營養產品的不同法規，也要分析不同地區所製產品的安全性和效用，以及教用家如何安全使用等。至今Simon加入康寶萊已13年，過去5年他主要負責美國、加拿大、波多黎各、牙買加及墨西哥等，除可接觸不同文化和各地不同營養食品的法規，亦要了解不同地區用家對產品要求的分別。如華人的藥食同源概念，而西方人則注重不同營養素的效用，故需要兼顧不同地區用藥及膳食的觀念。

主動研發新營養品 用學識助大家維持健康 Simon指在醫院工作只能是被動照顧病人，但加入康寶萊則是主動研發有益健康，有助提升抵抗力的營養補充品，而且可以接觸不同會員，解答他們的營養和健康問題，最重要是從不同研究報告中，找出產品最合適的成分。他最開心是在康寶萊工作並非單槍匹馬，而是有團隊相互支持，讓他可以將正確營養知識透過團隊廣傳開去，為會員的健康作出貢獻。 Simon會將科學文獻上的深奧字眼轉化為淺白的知識，讓會員可活學活用。「如購買包裝食品時要注意營養密度，其實即是讓大家要細看包裝後的營養標籤並作出對比，有助你選購既高又多營養素的食物，而可以減少吸收卡路里。」Simon指保持均衡飲食是身體健康關鍵之一，但港人的飲食習慣用大量調味料，如豉油、蠔油、鹽等，故鈉吸收量往往超標，容易形成高血壓。美國人的問題則是習慣吸收大量油脂，而且份量不少，導致易胖及體重超標。 不同營養補充品 助攝取均衡營養素 Simon提醒就算看似瘦小的人士，一樣會有體脂高，肌肉量不足等問題。此外，缺乏維他命D、奧米加3脂肪酸和纖維不足，都是港人普遍面對的營養問題，需要靠營養食品如進食纖維粉及益生菌等去補充，以助骨質、血管和腸道保持健康。在注意飲食同時，他建議港人要注重精神健康，保持良好睡眠質素，配合均衡飲食，讓身體更健康。 康寶萊的會員已建立食用營養品及代餐的良好習慣，但偶然享受生活中的各款美食也無妨。此外，會員們亦會經常一起做運動，建立健康生活模式。各地會員更會發揮創意和善用各地特色食材，配搭出別具地方特色，好味又有營養的康寶萊代餐。對於近年大熱的植物性飲食，即平日選擇食物時宜多菜少肉，而不單只是食齋，因齋店的食品多經油炸及用很多調味料，而植物性飲食是指清淡少油及少醬油，才是真正健康飲食。在提供高質素營養食品的同時，康寶萊亦十分關注可持續發展，每年都會因應可持續發展政策的功效撰寫報告，以迎合市場的新趨勢。 因應各地法規及用家需要 積極革新營養產品 康寶萊除一直以產品質素取勝外，團隊亦不斷革新產品，因應各項研究報告和市場趨勢，研發出適合現代都市人，方便又有營養，以及合符不同地區食品安全法規的產品。「公司讓科研有彈性和自主研發產品，了解不同地區客戶的需要，為當地會員推出最合適的產品，如歐洲有玫瑰口味和荔枝口味、中國有綠茶及黑芝麻口味，香港則有紅豆薏仁味的營養蛋白素。」Simon指康寶萊有專門創新的團隊，收集不同地區會員和營養顧問的意見，再進行新產品的研發。 Simon的團隊則負責原材料的創新配方研發，不過雖然有齊報告證實產品安全有效，但亦要因應不同國家的法規，決定新產品可以在那些地區推出。為讓各營養顧問及客戶能正確服用產品，康寶萊聘用了龐大的醫生和營養師團隊，會有產品的詳細用法和說明，而且營養顧問會經常提點和跟進，讓用家養成更好的產品使用習慣。

期望解答會員問題 傳播健康飲食資訊 Simon期望於即將在港舉行的2025亞太區風雲盛會中與不同地區的會員見面，收到各地不同會員的問題，包括生活上關於日常飲食和營養的小問題，再逐一解答，從而幫到他們解決，讓他感覺更開心和有意義。