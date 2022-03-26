回南天｜連日落雨濕度高！5款養生祛濕茶食譜 助你減壓抗疲勞！

踏入春夏季，香港的濕氣特別重，再加上近日連日落雨，相對濕度更是達90%，令不少人飽受濕氣困擾。以下就教大家製作5款養生祛濕茶，讓大家可以遠離濕氣，減壓抗疲勞！

清熱祛濕｜五花祛濕茶 不少人在熱氣的時候都會喝涼茶，五花茶便是其中一種。而五花茶除了可以清熱解毒外，還有祛濕的作用，屬於比較溫和的祛濕茶，男女老少都適合飲用。若近日不但受濕氣困擾，還有熱氣問題的話，不妨飲用五花祛濕茶清熱祛濕吧！ 食材：金銀花 5-10g／杭白菊 5-10g

扁豆花 5-10g／雞蛋花 5-10g

木棉花 5-10g／茯苓 30g

薏米 30g ／冰糖 適量 做法：

1.將所有材料洗淨後放入煲中。

2.加入800mL水以中小火煎煮30分鐘。

3.根據口味加入適量冰糖調味即可。

明目祛濕｜枸杞薏米茶 若說到祛濕茶的話，不少人都知道薏米有助祛濕消水腫，因此飲用薏米水屬於最簡單的祛濕方法。但除了一般的薏米水外，加入枸杞便可變成具明目作用的枸杞薏米茶，特別適合最近因在家工作而久坐及長期面對電腦的人士飲用。 食材：

薏米 50g／枸杞20g

紅棗 2-3粒／冰糖 適量 做法：

1.將薏米放入平底鑊中，以小火翻炒烘焙。

2.將紅棗剖開後放入茶壺中，再加入枸杞。

3.放入烘焙好的薏米和適量冰糖，最後倒入800mL滾水沖泡即可。

健脾祛濕｜陳皮茯苓茶 春夏的濕氣令不少人都有疲倦感，身體更會像是注了鉛般沉重，而陳皮茯苓茶就有祛濕利尿、健脾和胃、寧心安神的功效，可以舒緩濕氣帶來的不適感。而且還有治療小便不順、水腫等問題，幫助健脾祛濕，擊退身體的濕氣。 食材：茯苓 5g／陳皮 2g／茉莉花茶 3g 做法：

1.茯苓、陳皮洗淨放入煲中。

2.加入800mL水以中小火先煮20分鐘。

3.最後加入茉莉花茶煮5分鐘後即可。

美顏祛濕｜茯苓玫瑰花茶 有些人在飲用養生茶的時候會追求美顏功效，而茯苓玫瑰花茶便集美顏與祛濕的功效於一身，既有效安撫及調理身體，亦有美容養顏、行氣活血的作用，讓身體遠離濕氣的同時，皮膚狀況亦可以得到改善。 食材：茯苓 5g／白芷 5g 玉竹 5g／羅漢果 5g／乾玫瑰花 3-5朵 做法：

1.茯苓、白芷、玉竹和羅漢果洗淨後放入煲中。

2.加入800mL水以大火煲滾。

3.煲滾後加入玫瑰花以小火熬煮15分鐘。

4.將茶倒出隔渣留汁即可