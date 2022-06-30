回歸25周年｜故宮文化博物館7.2正式開放 整理3大看點+重點展廳推薦

故宮文化博物館將於7月2日正式向公眾開放，首四周的門票早於6月14日早上10時起公開發售。場館樓高7層，共有9個不同展覽，其中展廳1至7為常設專題，而8至9為特別展覽。以下介紹3大看點及重點展廳推薦，讓大家在到訪前可先做好功課！

故宮文化博物館｜看點1：國家一級文物 博物館的焦點，絕對是多件來自北京故宮博物院的「國家級文物」！今次香港故宮獲北京故宮借出的文物多達914件，當中166件屬國家一級文物。其中展廳8的「國之瑰寶：故宮博物院藏晉唐宋元書畫」將分3期展出30件珍貴書畫，每幅在港展期僅一個月，展後要「休息」3件才可再對外展示。

故宮文化博物館｜看點2：香港藝術家X故宮文化 平時有關注香港藝術文化的你，一定不能錯過「同賞共樂：穿越香港收藏史」及「古今無界：故宮文化再詮釋」。前者以本地收藏史為主題，細述香港超過一個世紀的收藏活動，勾勒本地博物館發展的軌跡。而後者則邀請6個香港多媒體與跨界藝術家，以香港當下的角度，重新演繹古代藝術。

故宮文化博物館｜看點3：多媒體互動藝術 當然少不了多媒體作品，館內一共設置了53個多媒體藝術品，透過影片、聲音、互動裝置等，讓參觀者以不同視角及方式去體驗古代文化。其中位於展廳2的《夢境》，由邵志飛設計，大家可以躺在沙發上，仰望與清代宮廷相關的書畫投影，以沉浸式體驗及窺探古人生活。

故宮文化博物館｜展廳2：紫禁一日—清代宮廷生活 展覽以清代生活為主題，以不同空間為場景，展示十八世紀紫禁城的生活點滴，帶大家體驗清代宮廷一天的生活。共有300多件故宮博物院珍藏的文物，呈現宮中人物衣食起居、治國理政、敬天事神、家庭喜憂、遊園觀戲與臨摹鑑藏等情景。

故宮文化博物館｜展廳3：凝土為器—故宮博物院珍藏陶瓷 展廳以陶瓷為主題，一共展示169件中國歷代陶瓷，其中有66件更是國家一級文物，是國寶級文物比例最多的展覽廳。 一進廳就可以看到「各色釉菊花式盤」，共有12個不同顏色。雍正帝曾命江西景德鎮御窯依樣製作40套，目前大部分已散失，令這組瓷盤愈加顯得珍貴。 另外亦有深得清代乾隆喜愛的「白釉孩兒枕」，由宋代「五大名窯」之──河北定窯所燒造。

故宮文化博物館｜展廳6：同賞共樂—穿越香港收藏史 這個展廳是香港首個回顧本地收藏史的展覽，展示約100件展品。展覽分為4個部分，以香港為主，展示由十九世紀和二十世紀初的中國藝術收藏活動。當中展出的藏品大部分都是由不同大學、收藏家、學者、博物館工作者捐贈。例如有夢蝶軒主人盧茵茵與朱偉基捐贈946件中國古代金銀器珍藏等。

故宮文化博物館｜展廳7：古今無界—故宮文化再詮釋 展覽邀請了6位香港多媒體與跨界藝術家以獨到的視角，從嶄新手法及角度，重新詮釋和演繹故宮文化和收藏。其中由梁基爵創作的《慶》，靈感來自香港故宮所展出的宮廷樂器「金鐘」和「玉馨」，以氣球的聲音為基礎，通過31條聲道的音響設備和12種音效，呈現香港節慶煙花匯演。當中牆身更是以真金箔製成，可說是場內「最昂貴」的展品。