國民C位姜丹尼爾 2月16日心動開騷 門票周四開賣

於韓國傳奇選秀節目《Produce 101第二季》拿下第一名的姜丹尼爾(Kang Daniel)，出道7年，宣布舉行《2025 KANGDANIEL CONCERT [ACT]》巡迴演唱會，去年10月在首爾揭幕，日前更到東京及大阪演出，之後將移師泰國、澳洲及台灣等地區，還有2月16日的香港站。而演唱會門將於本月16日正式開賣。

難忘奶黃包有眼

今次是姜丹尼爾相隔兩年再度來港，他坦言非常期待及激動，不僅是因為想念FLOWD(fans暱稱)，並且香港給他許多難忘回憶，「我無法忘記港式點心，特別是包面上裝飾有一雙眼睛的流心奶黃包，真的太可愛了。」他又透露，印象最深刻的廣東話，是他曾聽別人說的「這個檸檬幾多錢」，覺得十分有趣。最後姜丹尼爾不忘對香港FLOWD說：「真的時隔很久沒來香港見大家，心情非常激動，我一定會竭盡全力，給大家帶來帥氣又心動的演出，希望大家能因為我的演出而留下難忘回憶。」

豐富福利給觀眾

姜丹尼爾演唱門票於1月16日(星期四)中午12時起透過TRIP.COM、KLOOK及Uno Ticket公開發售。主辧單位已為購買門票的觀眾準備了豐富福利，如團體合照、簽名小卡、簽名海報、觀看綵排、擊掌環節等，讓粉絲跟姜丹尼爾近距離互動，詳情請留意主辦單位的社交媒體。