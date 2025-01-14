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生活
2025-01-14 19:00:00

國民C位姜丹尼爾 2月16日心動開騷 門票周四開賣

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《2025 KANGDANIEL CONCERT [ACT]》巡迴演唱會海報。

《2025 KANGDANIEL CONCERT [ACT]》巡迴演唱會海報。

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韓國傳奇選秀節目《Produce 101第二季》拿下第一名的姜丹尼爾(Kang Daniel)，出道7年，宣布舉行《2025 KANGDANIEL CONCERT [ACT]》巡迴演唱會，去年10月在首爾揭幕，日前更到東京及大阪演出，之後將移師泰國、澳洲及台灣等地區，還有2月16日的香港站。而演唱會門將於本月16日正式開賣。

 

香港開唱特別歌單

出道7年的姜丹尼爾，曾是限定男團Wanna One的中心擔當，有「國民C位」的美譽。他去年加盟新事務所，繼續以solo歌手身份活動，又稱是人生第二幕的開始，推出主題新專輯《ACT》。這次巡迴演唱會的主題，就是圍繞他出道至今的時光，以及這段時間對他的意義。姜丹尼爾不忘感謝演唱會所有台前幕後工作人員，製作出優秀的演唱會，又透露個唱亮點，他說：「這次準備了不同類型的歌曲，不只有fans最喜歡的歌曲，也為其他因好奇而前來我演唱會的觀眾，準備一些適合他們的歌曲。」

 

有韓國「國民C位」之稱的姜丹尼爾再度襲港，樂迷期待。 姜丹尼爾今次演唱會，將是其加入樂壇7年的總回顧。 姜丹尼爾今次香港站演出福利多多，歌迷萬勿錯過。 「這個檸檬幾多錢」，是他認為最有趣的廣東話。

難忘奶黃包有眼

今次是姜丹尼爾相隔兩年再度來港，他坦言非常期待及激動，不僅是因為想念FLOWD(fans暱稱)，並且香港給他許多難忘回憶，「我無法忘記港式點心，特別是包面上裝飾有一雙眼睛的流心奶黃包，真的太可愛了。」他又透露，印象最深刻的廣東話，是他曾聽別人說的「這個檸檬幾多錢」，覺得十分有趣。最後姜丹尼爾不忘對香港FLOWD說：「真的時隔很久沒來香港見大家，心情非常激動，我一定會竭盡全力，給大家帶來帥氣又心動的演出，希望大家能因為我的演出而留下難忘回憶。」

豐富福利給觀眾

姜丹尼爾演唱門票於1月16日(星期四)中午12時起透過TRIP.COM、KLOOK及Uno Ticket公開發售。主辧單位已為購買門票的觀眾準備了豐富福利，如團體合照、簽名小卡、簽名海報、觀看綵排、擊掌環節等，讓粉絲跟姜丹尼爾近距離互動，詳情請留意主辦單位的社交媒體。 

 

 

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《2025 KANGDANIEL CONCERT [ACT]》詳情：

日期：2月16日

地點：西沙GO PARK AXA安盛創夢館

票價：$1,588、$1188、$788

售票平台https://hk.trip.com / https://www.klook.com / https://unoticket.io/zh/

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