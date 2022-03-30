地球月2022｜Caudalie推「走塑」地球月套裝 任何消費即捐款1%植樹

疫情持續兩年，我們每日都會棄掉口罩，再加上面罩和塑膠手套等防護裝備、網購速遞包裝和外賣需求增加，令全球塑膠消耗和即棄廢物的數量暴增，附帶的溫室氣體和污染物排放量亦同時急增，對生態環境和氣候造成極沉重的負面影響。
一直主張clean beauty的Caudalie趁著下月的「世界地球月」，特意推出多個環保活動，包括推出以「零塑料」製成的「地球月限量套裝」；另外又為「舊瓶回收計劃」加設獎勵，每回收一個Caudalie空瓶，會額外送$10現金券，確保產品包裝被妥善回收及循環再造。
走塑地球月限量套裝
Caudalie將由4月1至24日，分別為王牌美白系列和提昇緊緻系列推出可100%回收、以「零塑料」製成的「走塑地球月限量套裝」。套裝盒內的托盤由100%環保硬卡紙替代塑膠，以減少使用原生塑膠物料，所有紙張均由森林管理委員會(FSC)認證的環保紙製成，再以植物油墨印製。而為避免使用不必要的紙張和包裝物料，禮盒的尺寸均進行改良。產品的其天然純素配方亦不含不可分解成分及石化原料，對肌膚無害、對環境無污染。
每次購物捐出1%消費金額
Caudalie多年來與非牟利環保組織“1% for the Planet”合作推動育土造林，至今仍是全球美容界中最大捐助品牌。顧客凡購買任何產品後，Caudalie會代為捐出消費金額的1%(不扣除成本)予“1% for the Planet”，支持全球植樹計劃。平均每售出5件Caudalie產品，便能種植一棵樹木，令每次消費更有意義。
與HK RECYCLES合作「舊瓶回收計劃」 每個空瓶送$10現金券
為提升顧客對回收產品包裝的意識及關注，Caudalie由去年開始，與HK RECYCLES合作推行「舊瓶回收計劃」。顧客用完Caudalie的產品後，可把已潔淨的指定Caudalie塑膠瓶、玻璃罐和包裝紙盒，攜同到專門店和專櫃回收，每回收一個Caudalie 空瓶(不包括試用裝或旅行裝) 會額外送$10現金券，並送往HK RECYCLES循環再造，達到「零廢棄」的願景。