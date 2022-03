地球月2022｜Caudalie推「走塑」地球月套裝 任何消費即捐款1%植樹

每次購物捐出 1% 消費金額

Caudalie多年來與非牟利環保組織“1% for the Planet”合作推動育土造林,至今仍是全球美容界中最大捐助品牌。顧客凡購買任何產品後,Caudalie會代為捐出消費金額的1%(不扣除成本)予“1% for the Planet”,支持全球植樹計劃。平均每售出5件Caudalie產品,便能種植一棵樹木,令每次消費更有意義。