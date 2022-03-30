地球月2022｜Caudalie推「走塑」地球月套裝 任何消費即捐款1%植樹

疫情持續兩年，我們每日都會棄掉口罩，再加上面罩和塑膠手套等防護裝備、網購速遞包裝和外賣需求增加，令全球塑膠消耗和即棄廢物的數量暴增，附帶的溫室氣體和污染物排放量亦同時急增，對生態環境和氣候造成極沉重的負面影響。

一直主張clean beauty的Caudalie趁著下月的「世界地球月」，特意推出多個環保活動，包括推出以「零塑料」製成的「地球月限量套裝」；另外又為「舊瓶回收計劃」加設獎勵，每回收一個Caudalie空瓶，會額外送$10現金券，確保產品包裝被妥善回收及循環再造。