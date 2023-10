坂本龍一 BTS隊長RM背書力薦 韓國獨立搖滾樂團SE SO NEON香港專場(附購票連結)

備受已故大師坂本龍一、男團BTS(防彈少年團) 隊長RM等樂壇猛人推崇的韓國大勢搖滾樂團SE SO NEON(새소년),今日公布將於11月14日在九龍灣國際展貿中心Music Zone@E-MAX,舉行他們香港首個演唱會,愛聽新派結他搖滾流行曲的樂迷,勿失購票機會。

SE SO NEON過去曾有多位團員,但經歷多番成員變動,現在兩位成員,包括創團成員女主音/結他手黃昭允(황소윤),還有bass的朴賢振(Park Hyun-jin音譯)。兩人鋒芒畢露的音樂才華,與現場演出的高昂能量與感染力,是他們人氣極速上升。專輯發布不久,即獲樂隊Hyukoh主腦吳赫邀請,擔任Hyukoh的巡演嘉賓。坂本龍一在世時,更專程前往觀賞SE SO NEON的現場演出,並因此與黃昭允結交,成為忘年音樂好友。

2017年發表作品《長夢》(A Long Dream) 出道的SE SO NEON,同年推出首張專輯《Summer Plumage》,憑藉融合迷幻搖滾、new wave、lo-fi、post-punk、jazz及藍調等多重風格,迅速音樂圈冒起的他們,於2018年贏得《Korean Music Awards》「年度新人獎」和「最佳搖滾歌曲獎」,獨特音樂風格,令他們圈粉無數,其中不乏樂壇一眾猛人。

SE SO NEON於2000年推出第二張專輯《Nonadaptation》,其中單曲《亂春》(NAN CHUN),在Spotify已累積過千萬點擊率,後續作品還有《Jayu》、《joke!》等作品,今年再發表以傳奇海盜William Kidd為題材的單曲《Kidd》,令他們打開了歐美的市場。

Pitchfork 認證當代搖滾菁英

在Reddit討論區中,可見樂迷經常提起他們,美國權威樂評網Pitchfork,更將SE SO NEON的專輯,與Tame Impala、Phoebe Bridgers等當代搖滾菁英作品並列,入選年度最佳35張搖滾專輯之一。SE SO NEON的名字,因而在歐美樂壇火熱起來,他們在今年6月宣布舉行首次全球巡演,足跡跨越美國、英國、歐洲、亞洲等18個國家共32個城市,更是場場爆滿。想親身感受SE SO NEON音樂上的創新和獨特性,樂迷即日起可於tickcats.co搶購他們專場演出的門票。