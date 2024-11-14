報紙保存7個方法 減少變壞變黃 原來仲要「躺平」？

報紙的生命一般都只在出版當日，之後就落得成為枱墊，甚至包垃圾的下場，不過，如果你的愛隊(終於)贏得了歐洲國家盃，又或者看到一段感動的新聞，你可能會想凝住這一刻。今日就為大家綜合7個方法，讓大家好好地保存報紙，減慢變壞變黃的速度，延長報紙的生命。

1) 留意氣溫與濕度 首先你要明白，報紙都有一顆「玻璃心」，它的紙質並非頂級，不單較薄也充滿著雜質，當這些雜質與強光及濕氣接觸，就會導致酸性反應，令紙質變脆弱，甚至裂開。面對如此脆弱的對手，你需要一個較穩定的環境：盡量保持在攝氏10至20度、相對濕度在40%至50%之間，亦應該避免日曬及強光。 2) 處理報紙前先清潔雙手 報紙的油墨易甩，你手上的污漬也可能會印上報紙，如果想保存得更好，可以先清潔雙手，然後徹底地抹乾雙手，放在已清潔及全乾的的大枱面上，也應移走枱上的食物及飲品。(好奇的小貓小狗就先帶牠去另一房間吧！ 落雨鞋濕易腳臭 盤點5個鞋子速乾妙招 護墊原來超有用！

5) 噴上藏書專用噴霧於表面 外國有藏書專用的噴霧產品，噴上薄薄一層在報紙表面，也具有保護作用。 6) 用相框裱裝 如果你真的很想經常看到那份報紙，可以用相框裱起，如果你很有要求，建議可以選用防紫外線的玻璃相框，減少日光對報紙的損害。 7) 影相或掃瞄 這是一個非常萬全的兩手準備，萬一報紙損壞或遺失，你都可以隨時讀到，雖然紀念價值或因此減低了，但其實最重要的人和事都在心中，對嗎？ 資料來源