增肥方法｜食極唔肥唔只遺傳 8個體重不增原因 飲水過多都關事？

有些人會為「食極唔肥」的體質自豪，但同時亦有人會因此而擔心自己的健康，而除了遺傳原因外，以下就為大家盤點7個體重不增的原因，從根源解決體重問題，回復健康正常的體魄吧！
瘦底原因｜攝取碳水化合物不足
碳水化合物有效為身體提供能量，而大部分碳水化合物最終都會被分解成葡萄糖，當人體吸收後便能轉化為能量，多餘的葡萄糖便會化為長肉的關鍵，因此若瘦人攝取碳水化合物不足便會無法令體重增加。
瘦底原因｜水果代替正餐
雖然不少水果都屬高糖份，但大部分卻偏寒涼，以水果代替正餐或進食過多不但會影響脾胃，還會造成消化不良，甚至影響食慾，從而令體重難以增加。
瘦底原因｜重口味飲食習慣
有些人以為用油膩或過多調味料的方式烹調食物有助增加熱量，但實際上重口味飲食習慣會影響消化及吸收，建議最好還是用蒸、煮、燉等簡單的方式烹調。
瘦底原因｜不吃早餐
不少人都不習慣吃早餐，但不吃早餐卻會導致一日攝取量不足，而且「一日之計在於晨」，早餐可以幫助身體提供足夠的能量去應付早上的工作所需，因此若想增重不單要吃早餐，還要吃豐富及營養均衡的早餐。
瘦底原因｜飲水過量
水作為維持人體健康的重要元素，每日都需飲用充足的水分才可令身體正常運作，但需要注意不能過量飲水 ，以防造成反效果。飲水過量不但會因飽腹感而影響攝取其他食物，還有機會造成脾胃虛弱，令體內濕氣過多，從而影響體重增加。
瘦底原因｜不恰當運動
適當的運動有助強身健體，但過多或不合適的運動卻會影響瘦人們的增肥效果，建議最好不要進行會消耗熱量的有氧運動，改以鍛鍊形式的力量運動更佳。
瘦底原因｜經常熬夜
睡眠與維持健康息息相關，熬夜不但會讓身體無法休息，繼而影響脾胃和食慾，甚至會影響新陳代謝，造成內分泌失調等健康問題，令本來就瘦削的身體更難增重。
瘦底原因｜情緒不穩
除了生理上的原因外，心理原因同樣會影響體重，壓力大、焦慮、不安等負面情緒都有機會影響食慾，甚至影響生理及心理健康，需要將自己的狀態調整後才有增重效果。