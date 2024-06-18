增肥方法｜食極唔肥唔只遺傳 8個體重不增原因 飲水過多都關事？

有些人會為「食極唔肥」的體質自豪，但同時亦有人會因此而擔心自己的健康，而除了遺傳原因外，以下就為大家盤點7個體重不增的原因，從根源解決體重問題，回復健康正常的體魄吧！

瘦底原因｜攝取碳水化合物不足 碳水化合物有效為身體提供能量，而大部分碳水化合物最終都會被分解成葡萄糖，當人體吸收後便能轉化為能量，多餘的葡萄糖便會化為長肉的關鍵，因此若瘦人攝取碳水化合物不足便會無法令體重增加。

瘦底原因｜水果代替正餐 雖然不少水果都屬高糖份，但大部分卻偏寒涼，以水果代替正餐或進食過多不但會影響脾胃，還會造成消化不良，甚至影響食慾，從而令體重難以增加。 瘦底原因｜重口味飲食習慣 有些人以為用油膩或過多調味料的方式烹調食物有助增加熱量，但實際上重口味飲食習慣會影響消化及吸收，建議最好還是用蒸、煮、燉等簡單的方式烹調。

瘦底原因｜不吃早餐 不少人都不習慣吃早餐，但不吃早餐卻會導致一日攝取量不足，而且「一日之計在於晨」，早餐可以幫助身體提供足夠的能量去應付早上的工作所需，因此若想增重不單要吃早餐，還要吃豐富及營養均衡的早餐。 瘦底原因｜飲水過量 水作為維持人體健康的重要元素，每日都需飲用充足的水分才可令身體正常運作，但需要注意不能過量飲水 ，以防造成反效果。飲水過量不但會因飽腹感而影響攝取其他食物，還有機會造成脾胃虛弱，令體內濕氣過多，從而影響體重增加。